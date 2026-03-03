Pháo bị HIEUTHUHAI lật đổ

Sau nhiều năm thống trị với tư cách là ca khúc Việt thu hút stream (lượt nghe) nhiều nhất trên nền tảng Spotify, “Hai phút hơn” đã bị “Exit Sign” hất cẳng.

Tính đến tối 3/3, Exit Sign của HIEUTHUHAI và Marzuz đã vượt mốc 86 triệu lượt nghe trên Spotify. Trong khi đó, Hai phút hơn (phiên bản KAIZ remix) của Pháo đang ở mốc 85,94 triệu lượt nghe. Thế thống trị của Hai phút hơn trên đường đua Spotify Việt đã bị phá vỡ sau 6 năm.

Exit Sign là ca khúc nằm trong album Ai cũng bắt đầu từ đâu đó của HIEUTHUHAI. Khi album đầu tay của cựu thí sinh King of Rap ra mắt, Giờ thì ai cười, Không thể say mới là sản phẩm thu hút chú ý nhiều nhất. Exit Sign đã vươn lên theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, càng ngày càng được khán giả đón nhận và từ đây tăng trưởng lượt nghe bền bỉ sau 2 năm.

Bản hit của HIEUTHUHAI được viết theo cấu trúc verse - chorus cơ bản. Câu chuyện trong sản phẩm này - một mối quan hệ tình cảm đã đến lúc chấm dứt - chạm vào cảm xúc của nhiều khán giả trẻ. Chất giọng cuốn hút của Marzuz là yếu tố quan trọng để “làm mềm” tổng thể của Exit Sign. Ca khúc có thể được bật ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, đây là điểm ưu để tăng khả năng nghe lại từ khán giả.

HIEUTHUHAI có bản hit Exit Sign.

Exit Sign giúp HIEUTHUHAI có một bản hit đúng nghĩa, sau rất nhiều MV gây sốt ở thời điểm đầu nhưng sớm giảm sức hút, dừng lại ở mốc dưới 50 triệu stream/view. Sự nổi tiếng của HIEUTHUHAI trong 2 năm qua, từ cú đột phá Anh trai “say hi” khiến lượng khán giả đổ vào nghe nhạc nam rapper nhiều hơn. Và khi tìm đến HIEUTHUHAI, từ khóa “Exit Sign” sẽ hiện diện đầu tiên.

Trở lại với Hai phút hơn, đây là bản hit từng đưa Pháo nổi tiếng toàn cầu. Sau đó, rapper gốc Việt đình đám Tyga đã ngỏ lời viết một verse rap mới cho Hai phút hơn. Bên cạnh phiên bản remix đã thống trị Spotify Việt nhiều năm, Hai phút hơn còn nhiều phiên bản phái sinh về remix, cover trên đa nền tảng, thu hút hàng tỷ lượt nghe. Nếu tính cả thành tích trên YouTube, Hai phút hơn (KAIZ remix) vẫn là bản nhạc Việt có thành tích nhạc số cao nhất mọi thời đại.