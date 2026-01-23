Thời ngủ đường, bị nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tìm về mắng của Trần Tiến

"Trần Tiến hãy trả ơn cuộc đời bằng những bài hát". Lời khuyên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau khi tìm được Trần Tiến đang lang thang tiếp thêm động lực cho tác giả "Mặt trời bé con".

Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: ĐA.

Tại buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện (Đông A Books và Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành) sáng 23/1 tại TP.HCM, nhạc sĩ Trần Tiến đã kể kỷ niệm đáng nhớ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nhớ lại hành trình trở thành nhạc sĩ được nhiều người biết, Trần Tiến nói trước đây ông chỉ là người hát thơ của mình. Chính Trịnh Công Sơn là người phát hiện ra ông.

“Ngày đó tôi vào Sài Gòn để tìm hiểu âm nhạc trẻ của thế giới. Lúc đó tôi nghèo lắm, đến nhà anh Sơn được 3 ngày thì bỏ ra công viên ngủ. Anh Sơn và bạn đi tìm tôi khắp, bởi: Tiến không có tiền mà bỏ đi như vậy thì nó ở đâu”.

“Tìm được tôi, anh Sơn mắng: Trần Tiến không biết hàm ơn thì làm sao Trần Tiến trả ơn cuộc đời. Trần Tiến hãy trả ơn cuộc đời bằng những bài hát”

“Trịnh Công Sơn nói ‘Tiến có biết Tiến rất nổi tiếng không’. Thế là anh đưa tôi tới một khách sạn, gặp cô lễ tân, anh hỏi ‘Em có biết bài hát Đôi mắt hình viên đạn không’, ‘Có ạ’. ‘Em biết của ai không?’, ‘Của Trần Tiến’. Đi chỗ khác, anh Sơn lại hỏi vậy, và người khác cũng biết vậy. Anh Sơn trách: ‘Trần Tiến là nhạc sĩ nổi tiếng, ai cũng biết. Vậy mà lại đi ngủ ở công viên sao được’”, nhạc sĩ Trần Tiến kể lại.

Nhạc sĩ Trần Tiến tại buổi giao lưu với độc giả sáng 23/11. Ảnh: Khánh Linh.

Nhạc sĩ Trần Tiến kể hồi đó, ông không biết thế nào là nhạc sĩ nổi tiếng. Ông chỉ là người cứ viết nhạc, hát nhạc của mình, rồi người khác hát bài hát của ông. Giờ đây, vị nhạc sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc vì đã có cuốn sách ghi lời bài hát, nhạc bài hát và câu chuyện phía sau bài hát. Ông khẳng định đây không phải cuốn sách cuối của mình.

“Tôi rất vui vì các bài hát của tôi được ghi lại trong cuốn sách này. Sau này, các bạn muốn hát nhạc tôi thì đã có lời, có văn bản. Cách đây mấy hôm, tôi nhìn thấy cuốn sách, rất dày, đẹp, mà giá thì cũng ‘ối giời ơi’. Không ngờ muốn mua nhạc Trần Tiến thì phải dành mấy chục bát phở để mua”, nhạc sĩ chia sẻ. Trần Tiến cũng cho biết khi nói chuyện với giám đốc đơn vị làm sách, ông được biết ấn phẩm dành cho những ai có thể mua, còn ai yêu nhạc Trần Tiến, vẫn có những ấn bản khác, hoặc xem qua mạng.

Tuy mức giá mà nhạc sĩ đánh giá là “mất hơn chục bát phở”, nhưng ấn phẩm vẫn được đón nhận. Tại buổi ra mắt sách, một độc giả nữ làm trong ngành xuất bản nói đã mua 2 cuốn sách rồi, dù “lương ngành sách khá bèo bọt”. Cô nói năm 2016 cô cũng đã mua cuốn Ngẫu hứng Trần Tiến. Mua vì “đơn giản là yêu. Vậy thôi”, nữ độc giả chia sẻ.

MC Thái Minh Châu cũng nói cô đã mua hai cuốn sách. Con trai cô yêu thích ca khúc Quê nhà, Mẹ tôi dù bé mới hơn 2 tuổi. Nên cô mua quyển sách “để dành cho con trai”.

Sách Trần Tiến. Ảnh: Đông A.

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Trần Tiến cũng gửi lời cảm ơn hai người tham gia làm sách: Nhà văn Hồ Anh Thái - người biên tập cuốn sách và nhà thiết kế ấn phẩm - Duy Đào.

Cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện (Đông A Books và Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành) là chân dung tinh thần toàn vẹn nhất từ trước đến nay về nhạc sĩ sinh năm 1947. Không đơn thuần là tuyển tập âm nhạc, đây là tác phẩm kết hợp giữa hồi ký, tản văn, lời ca và hình ảnh, tái hiện hành trình sống, sáng tác và triết lý du ca của người nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.

Sách gồm ba phần chính. “Ngẫu hứng Trần Tiến” mở đầu bằng những ký ức gắn với Hà Nội, mẹ, bạn bè và thời kỳ nghệ thuật sôi nổi như "Đối thoại 87" hay “Du ca đồng nội”. Những ghi chép trong chương này bộc lộ suy tưởng cá nhân về tình yêu, thân phận và sáng tạo.

Phần hai là 108 ca khúc tiêu biểu, xen kẽ là những câu chuyện đời và nghề do chính nhạc sĩ kể lại bằng giọng văn ngang tàng và đầy cảm xúc. Phần ba tập hợp bình luận, cảm nhận từ báo chí, bạn bè, giới chuyên môn, tạo nên một bức chân dung đa chiều về nhạc sĩ.