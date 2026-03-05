Cái nhìn toàn cảnh về nghệ thuật

Bên cạnh giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng một cách khoa học, "Câu chuyện nghệ thuật" còn mang tới cái nhìn toàn vẹn hơn về giá trị của nghệ thuật trong lớp lang lịch sử, văn hóa.

Câu chuyện nghệ thuật là cuốn sách được biên soạn công phu. Ảnh minh họa: N.N.

Trong vài năm qua, nhiều cuốn sách về nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật nhận được sự quan tâm của khá đông độc giả, trong đó có nhiều bạn đọc trẻ. Câu chuyện nghệ thuật là một cuốn sách khá công phu về nghệ thuật và sự phát triển của nó trong dòng chảy văn hóa nhân loại. Hơn 300 trang sách mang tới cho độc giả một cái nhìn bao quát về sự biến động của hội họa nói chung và nghệ thuật nói riêng qua các thời kỳ.

Nhóm biên soạn của DK đã thực hiện cuốn sách này dưới dạng graphic book (sách đồ họa) mang tới cho độc giả một trải nghiệm mới khi lật mở một cuốn sách về nghệ thuật. Với Câu chuyện nghệ thuật phiên bản graphic của DK biên soạn, độc giả sẽ được nhìn ngắm các kiệt tác kỹ lưỡng hơn, thông qua hệ thống minh họa sinh động và dày đặc.

Một công trình được biên soạn tỉ mỉ, nội dung phong phú

Câu chuyện nghệ thuật là một cuốn bách khoa thư bổ ích và sống động. Cầm nó trên tay, độc giả sẽ được thưởng lãm 2.500 kiệt tác, của hơn 700 nghệ sĩ qua nhiều thế kỷ, từ những hình vẽ trên hang đá của người tiền sử, cho tới các tác phẩm ấn tượng, mang phong cách hậu hiện đại, ra đời cách đây nửa thế kỷ. Mỗi tác phẩm ghi dấu của những thời kỳ khác nhau, nơi mà nghệ thuật không ngừng phát triển và biến đổi trong guồng quay sáng tạo.

Cuốn sách mang tới nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh các tác phẩm nổi tiếng, cùng nhiều trào lưu nghệ thuật trong lịch sử. Ảnh minh họa: N.N.

Các bài phân tích, bình luận trong cuốn sách này sẽ mang tới cho độc giả những tri thức mang tính khái quát về nghệ thuật trong dòng chảy của lịch sử và văn hóa. Loại hình nghệ thuật nào cũng bị chi phối bởi các yếu tố như: Chính trị, kinh tế xã hội, tôn giáo và văn hóa.

Nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng, không chỉ có chức năng giải trí mà nó còn là công cụ để ghi chép lại lịch sử. Những hình vẽ nguệch ngoạch trong các hang động từ thời tiền sử chính là tiền thân của nghệ thuật. Ở thời kỳ sơ khai ấy, con người đã gửi gắm ước vọng chế ngự thiên nhiên, mơ ước có một đời sống tốt đẹp hơn thông qua những hình vẽ giản dị trên mặt hang.

Xã hội ngày càng phát triển, nghệ thuật cũng từ đó mà trở nên phong phú, đa dạng và tinh tế hơn. Các trào lưu nghệ thuật đỉnh cao luôn ra đời khi kinh tế và văn hóa phát triển. Nói cách khác, nghệ thuật bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các yếu tố kinh tế - xã hội.

Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tìm hiểu khái lược về các trào lưu nghệ thuật trải dài suốt lịch sự nhân loại, từ khởi nguồn, tới đặc điểm, các họa sĩ và tác phẩm nổi tiếng. Xen lẫn trong đó là những câu chuyện thú vị liên quan tới các nghệ sĩ, hay tác phẩm nổi tiếng.

Câu chuyện lịch sử, văn hóa phía sau mỗi bức tranh, pho tượng

Một bức tranh hay một pho tượng không chỉ là thứ diễm lệ để nhìn ngắm. Ẩn sâu trong đó là những câu chuyện thú vị về văn hóa và lịch sử. Với cuốn Câu chuyện nghệ thuật, nhóm biên soạn sách không chỉ giới thiệu tới độc giả hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật, qua mỗi bức tranh, mỗi pho tượng còn là nhiều kiến thức văn hóa và lịch sử được trình bày một cách lớp lang, có quy củ, hệ thống, ngắn gọn và dễ hiểu.

Bên cạnh những câu chuyện về nghệ thuật, bạn đọc thu lượm được nhiều kiến thức thú vị về lịch sử, văn hóa. Ảnh minh họa: N.N.

Muốn thấy được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật, chúng ta phải hiểu về nó. Xem một bức tranh, không chỉ là nhìn ngắm những đường nét, màu sắc đang hiện ra trước mắt, chúng ta còn phải hiểu về những câu chuyện ẩn chứa trong đó. Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật không chỉ là hình thức bên ngoài mà nó biểu đạt, sâu trong đó là những lớp trầm tích về văn hóa, lịch sử, những giá trị biểu tượng mà nó mang lại.

Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, đã có hàng triệu tác phẩm ra đời, nhưng chỉ số ít trong đó trở thành kiệt tác và trường tồn với thời gian. Đọc các bài viết trong cuốn sách này, người đọc sẽ hiểu được giá trị của một kiệt tác là sự tổng hòa về mặt thẩm mỹ, văn hóa và lịch sử.

Quan trọng hơn, trong suốt hàng nghìn năm qua, nghệ thuật không thể tách rời đời sống. Nhiều tác phẩm được sáng tác trong thầm lặng, phải trải qua hàng chục năm mới có cơ hội ra mắt đông đảo công chúng, nhưng nó vẫn chịu ảnh hưởng của tình hình chính trị, xã hội đương thời. Điều đó cho chúng ta thấy, nghệ thuật ngoài chức năng giải trí còn là một “pho sử” đặc biệt, mang dấu ấn thời đại.

Không chỉ giới thiệu các kiệt tác với bạn đọc, khi cầm cuốn sách này trên tay, chúng ta sẽ được biết thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn xoay quanh mỗi tác phẩm, tác giả.

Câu chuyện nghệ thuật là một cuốn sách được biên soạn công phu, lớp lang và khoa học. Nhóm biên soạn đã truyền tải những kiến thức về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử bằng một ngôn từ súc tích, dễ hiểu. Đọc sách, đắm chìm trong những câu chuyện về nghệ thuật mà nhóm biên soạn mang lại, độc giả thấy được mối liên kết giữa các loại hình nghệ thuật với nhau và ảnh hưởng qua lại giữa chúng. Nghệ thuật sẽ không ngừng phát triển bởi nhân loại luôn thay đổi cái nhìn về nó.