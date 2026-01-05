Nhạc sĩ Trần Tiến kể chuyện đời, chuyện nghề

Một cuốn sách dày 540 trang gồm hồi ức của nhạc sĩ Trần Tiến, tuyển chọn ca khúc nổi tiếng của ông đã được thực hiện, sách dự kiến phát hành vào 20/1.

Nhạc sĩ Trần Tiến, sinh năm 1947, có sự nghiệp đồ sộ với nhiều ca khúc nổi tiếng. Ảnh: Tùng Đoàn.

Cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện (Đông A Books và Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành) là chân dung tinh thần toàn vẹn nhất từ trước đến nay về nhạc sĩ sinh năm 1947. Không đơn thuần là tuyển tập âm nhạc, đây là tác phẩm kết hợp giữa hồi ký, tản văn, lời ca và hình ảnh, tái hiện hành trình sống, sáng tác và triết lý du ca của người nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.

Sách gồm ba phần chính. “Ngẫu hứng Trần Tiến” mở đầu bằng những ký ức gắn với Hà Nội, mẹ, bạn bè và thời kỳ nghệ thuật sôi nổi như "Đối thoại 87" hay “Du ca đồng nội”. Những ghi chép trong chương này bộc lộ suy tưởng cá nhân về tình yêu, thân phận và sáng tạo.

Phần hai là 108 ca khúc tiêu biểu, xen kẽ là những câu chuyện đời và nghề do chính nhạc sĩ kể lại bằng giọng văn ngang tàng và đầy cảm xúc. Phần ba tập hợp bình luận, cảm nhận từ báo chí, bạn bè, giới chuyên môn, tạo nên một bức chân dung đa chiều về nhạc sĩ.

Tác phẩm Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện. Ảnh: Đông A.



Sách được nhà văn Hồ Anh Thái biên soạn. Là người từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ lớn, Hồ Anh Thái không chỉ sắp xếp nội dung mà còn giữ mạch cảm xúc xuyên suốt, giúp độc giả thấy được sự nhất quán giữa dòng nhạc và dòng văn Trần Tiến.

Phần thiết kế do Duy Đào & Studio Duy thực hiện theo tư duy artbook hiện đại, giữ sự tối giản, mạnh mẽ nhưng vẫn đậm chất du ca của tác giả.

Ngoài ra, hàng trăm hình ảnh tư liệu hiếm, chưa từng công bố, được sử dụng để minh họa và dẫn dắt cảm xúc người đọc. Đây là một trong những dự án xuất bản hiếm hoi kết hợp giữa mỹ thuật, âm nhạc và văn chương.