Bằng Kiều gây bàn tán

Trong một chương trình, Bằng Kiều hát lại bản hit làm nên tên tuổi "Nơi tình yêu bắt đầu". Song giọng hát của nam ca sĩ chênh phô, hụt hơi liên tục.

Màn hát live Nơi tình yêu bắt đầu của Bằng Kiều tại một sự kiện gần đây được chia sẻ rầm rộ trên mạng, thu hút hàng nghìn bình luận, bàn tán. Số đông bất ngờ khi Bằng Kiều hát chênh, phô liên tục, mất hẳn sự thanh thoát của một chất giọng tenor đình đám. So với bản gốc, Bằng Kiều đã giảm tông khi hát lại Nơi tình yêu bắt đầu nhưng điều này không giúp nam ca sĩ thể hiện mượt mà trên sân khấu.

Khán giả tranh luận về sân khấu live của Bằng Kiều. "Có lẽ Bằng Kiều gặp sự cố sức khỏe. Vì từ trước đến nay, Bằng Kiều luôn nằm trong nhóm ca sĩ có khả năng hát live ổn định"; "Âm thanh từ micro của Bằng Kiều đang quá to so với nền nhạc, do đó lỗi chênh, phô lộ rõ"... là những bình luận để lại.

Bằng Kiều gây tranh luận khi hát live ở vài sự kiện gần đây. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, số đông nhận định đây là minh chứng cho thấy giọng hát của Bằng Kiều đã đi xuống theo năm tháng. Nam ca sĩ từng là giọng tenor cao, mảnh hàng đầu nhạc Việt. Song, ở các sản phẩm âm nhạc gần đây hay trên sân khấu live, ca sĩ sinh năm 1973 không còn lạm dụng hát nốt cao. Chất giọng của Bằng Kiều giờ đục hơi, dần mất sự thanh thoát vốn có.

Không phải lần đầu tiên khán giả tranh luận về giọng hát Bằng Kiều. Trước đó, khi nam ca sĩ tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều khán giả bất ngờ khi giọng hát Bằng Kiều khác lạ, vất vả với tới các nốt cao mà nếu ở thời điểm 10 năm trước, nam ca sĩ dễ dàng chạm tới.

Bằng Kiều là cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu. Giữa thời điểm chạm tới đỉnh cao cùng Quả Dưa Hấu, nam ca sĩ rời nhóm, hoạt động âm nhạc ở hải ngoại. Hơn 10 năm trước, Bằng Kiều về nước và gầy dựng lại tên tuổi ở thị trường nhạc Việt. Sau nhiều năm, các bản hit của Bằng Kiều như Nơi tình yêu bắt đầu vẫn được khán giả yêu mến.

Anh từng gây chú ý khi tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Gần đây, Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú thông báo tái hợp, đưa cái tên Quả Dưa Hấu hồi sinh trở lại.