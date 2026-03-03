Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Bằng Kiều gây bàn tán

  • Thứ ba, 3/3/2026 10:47 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Trong một chương trình, Bằng Kiều hát lại bản hit làm nên tên tuổi "Nơi tình yêu bắt đầu". Song giọng hát của nam ca sĩ chênh phô, hụt hơi liên tục.

Màn hát live Nơi tình yêu bắt đầu của Bằng Kiều tại một sự kiện gần đây được chia sẻ rầm rộ trên mạng, thu hút hàng nghìn bình luận, bàn tán. Số đông bất ngờ khi Bằng Kiều hát chênh, phô liên tục, mất hẳn sự thanh thoát của một chất giọng tenor đình đám. So với bản gốc, Bằng Kiều đã giảm tông khi hát lại Nơi tình yêu bắt đầu nhưng điều này không giúp nam ca sĩ thể hiện mượt mà trên sân khấu.

Khán giả tranh luận về sân khấu live của Bằng Kiều. "Có lẽ Bằng Kiều gặp sự cố sức khỏe. Vì từ trước đến nay, Bằng Kiều luôn nằm trong nhóm ca sĩ có khả năng hát live ổn định"; "Âm thanh từ micro của Bằng Kiều đang quá to so với nền nhạc, do đó lỗi chênh, phô lộ rõ"... là những bình luận để lại.

bang kieu anh 1

Bằng Kiều gây tranh luận khi hát live ở vài sự kiện gần đây. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, số đông nhận định đây là minh chứng cho thấy giọng hát của Bằng Kiều đã đi xuống theo năm tháng. Nam ca sĩ từng là giọng tenor cao, mảnh hàng đầu nhạc Việt. Song, ở các sản phẩm âm nhạc gần đây hay trên sân khấu live, ca sĩ sinh năm 1973 không còn lạm dụng hát nốt cao. Chất giọng của Bằng Kiều giờ đục hơi, dần mất sự thanh thoát vốn có.

Không phải lần đầu tiên khán giả tranh luận về giọng hát Bằng Kiều. Trước đó, khi nam ca sĩ tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều khán giả bất ngờ khi giọng hát Bằng Kiều khác lạ, vất vả với tới các nốt cao mà nếu ở thời điểm 10 năm trước, nam ca sĩ dễ dàng chạm tới.

Bằng Kiều là cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu. Giữa thời điểm chạm tới đỉnh cao cùng Quả Dưa Hấu, nam ca sĩ rời nhóm, hoạt động âm nhạc ở hải ngoại. Hơn 10 năm trước, Bằng Kiều về nước và gầy dựng lại tên tuổi ở thị trường nhạc Việt. Sau nhiều năm, các bản hit của Bằng Kiều như Nơi tình yêu bắt đầu vẫn được khán giả yêu mến.

Anh từng gây chú ý khi tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Gần đây, Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú thông báo tái hợp, đưa cái tên Quả Dưa Hấu hồi sinh trở lại.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Bước lùi của Phương Anh Đào?

“Báu vật trời cho” đánh dấu màn tái xuất của Phương Anh Đào sau hai năm. Dù vậy, doanh thu lẫn chất lượng dự án đều kém kỳ vọng.

36:2164 hôm qua

An Nhi

bằng kiều Bằng Kiều bằng kiều hát live

  • Bằng Kiều

    Bằng Kiều

    Bằng Kiều là một nam ca sĩ đã từng tham gia vào các ban nhạc như Chìa khóa vàng, Hoa sữa, Quả dưa hấu và sau đó tách ra hát solo riêng. Với chất giọng nam cao truyền cảm, anh đã gặt hái nhiều thành công cả trên sân khấu ca nhạc trong và ngoài nước.

    • Ngày sinh: 13/7/1973
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Ca khúc tiêu biểu: Trái tim bên lề, Trái tim không ngủ yên, Anh sẽ nhớ mãi, Nơi tình yêu bắt đầu,...

Đọc tiếp

My Tam va Mai Tai Phen deo nhan doi? hinh anh

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đeo nhẫn đôi?

19:33 2/3/2026 19:33 2/3/2026

0

Tại sự kiện diễn ra chiều 2/3, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đeo nhẫn giống nhau. Cả hai còn liên tục thể hiện tình cảm trong suốt chương trình.

Minh Tu mac ket o Oman hinh anh

Minh Tú mắc kẹt ở Oman

13:32 1/3/2026 13:32 1/3/2026

0

Người mẫu Minh Tú bị hủy chuyến bay từ Oman về Việt Nam do tình hình chiến tranh căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Trước đó, Minh Tú theo chồng sang Oman công tác.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý