“Báu vật trời cho” đánh dấu màn tái xuất của Phương Anh Đào sau hai năm. Dù vậy, doanh thu lẫn chất lượng dự án đều kém kỳ vọng.

Trong dàn nữ chính tham gia đường đua phim Tết năm nay, Phương Anh Đào là gương mặt thực lực nhất. Cô được xem là ngôi sao màn ảnh của điện ảnh, sau những dự án được đánh giá cao như Tro tàn rực rỡ (Bùi Thạc Chuyên) hay Mai (Trấn Thành).

Sau khoảng hai năm kể từ Mai, Phương Anh Đào mới hợp tác với Lê Thanh Sơn trong dự án phim Tết Báu vật trời cho. Dù vậy, lần bắt tay đầu tiên này không thành công như kỳ vọng. Chất lượng bộ phim nhận ý kiến trái chiều. Trong đó, kịch bản là điểm yếu lớn nhất. Nhiều tình tiết trong phim khá vô lý, khiên cưỡng đến mức khó tin.

Phương Anh Đào cho biết cô không còn gì nuối tiếc với Báu vật trời cho.

Giữa một tổng thể nhiều lỗ hổng, màn thể hiện của nữ chính Phương Anh Đào cũng không để lại dấu ấn rõ nét. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng lối diễn xuất của nữ diễn viên trong vài phân cảnh của Báu vật trời cho vẫn không thoát khỏi "bóng" của Mai hai năm trước.

Về doanh thu dự án, đứa con tinh thần của Lê Thanh Sơn sau gần hai tuần công chiếu chính thức, đang dừng ở con số hơn 92 tỷ đồng .

Với thành tích và chất lượng kể trên, Báu vật trời cho được xem là bước lùi của Phương Anh Đào.

Trước những ý kiến kể trên, Phương Anh Đào cho biết bản thân cô hài lòng với dự án này. Khi nhìn lại hành trình với Báu vật trời cho, nữ diễn viên không còn gì tiếc nuối.

Mỹ nhân sinh năm 1992 kể từ trước tới nay, các vai diễn mà cô đảm nhận thường là những phụ nữ có số phận bi đát, nặng nề. Bản thân diễn viên khao khát tìm một vai diễn mới với gam màu tươi sáng, hạnh phúc hơn. Ngoài ra, nhiều fan của Phương Anh Đào cũng luôn bày tỏ rằng họ muốn cô có một nhân vật với cái kết là hạnh phúc trong tình yêu.

"Nhân vật Ngọc trong phim này hình như được cho thêm nhiều năng lượng và chút hào quang để vượt qua hoàn cảnh. Sau một dự án 'nặng đô' về cảm xúc, nghiệt ngã số phận của người phụ nữ trong tình yêu trước đó, tôi luôn nghĩ làm sao để phim tiếp theo cho cô ấy hạnh phúc, chia cho một ván bài toàn thắng được không. Và dự án này hoàn toàn phù hợp với những điều mà tôi mong mỏi", diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên tái hợp Tuấn Trần trong phim Tết.

Cô nói thêm: "Ngoài ra, tôi cũng đã thực hiện được mong muốn là thay đổi suy nghĩ của khán giả về cách bản thân lựa chọn nhân vật. Tên của Phương Anh Đào không còn gắn với các vai nặng nề tâm lý, nghiệt ngã số phận. Tôi chọn nhân vật nhẹ nhàng, tươi vui hơn. Và bản thân đã thỏa mãn được với điều đó với nhân vật này. Hình như tôi luôn bị tích cực quá. Nhưng khi phim đã xong hoặc ngay cả thời điểm mới bắt đầu dự án, tôi đã có niềm tin rằng sẽ chạm đến khán giả rồi", cô nói.

Theo Phương Anh Đào, ở mỗi dự án phim ảnh, cô luôn quan trọng nhất ở sự cân đối, phù hợp cho tổng thể đường dây câu chuyện phim. Nữ diễn viên không áp đặt suy nghĩ làm sao để nhân vật của cô phải nổi bật nhất, mà phải là hài hòa tất cả.

Trước câu hỏi về việc dễ dãi chọn kịch bản khi Báu vật trời cho bộc lộ nhiều tình tiết phi logic, không hợp lý, Phương Anh Đào phản hồi: "Tôi cho rằng dự án này là nỗ lực của cả team biên kịch. Có thể có người chưa hài lòng ở điểm này điểm kia. Nhưng bản thân tôi lại nhận thêm được những ý kiến khác rằng tình tiết phim hợp lý. Vì một bộ phim gia đình, pha yếu tố hài, nhiều khi câu chuyện phải xảy ra như vậy. Mỗi người có một nhận định về dự án tác phẩm này khác nhau và tôi tôn trọng điều đó. Còn nói bản thân dễ dãi cho kịch bản của dự án này, tôi nghĩ hoàn toàn không. Thực sự. Với những ai theo dõi đủ lâu sẽ hiểu rằng tôi luôn muốn tìm nhân vật khác nhau. Và qua một dự án mới, tôi sẽ làm được gì đó mới mẻ, khác với trước đó".

Việc đón nhận những ý kiến khen - chê, trái chiều sau mỗi dự án điện ảnh là điều bình thường đối với một diễn viên, theo Phương Anh Đào. Cô kể bản thân cô cũng luôn tự ngồi xuống, nhìn lại và phân tích xem màn thể hiện của mình đã ổn chưa hay có điều gì cần làm tốt hơn không.

Từ thời điểm Báu vật trời cho được công bố, Phương Anh Đào luôn nhận câu hỏi về việc áp lực khi bị đặt lên bàn cân với Mai. Song diễn viên khẳng định cô không bị ảnh hưởng.

"Còn được khán giả so sánh là còn nhận sự quan tâm, yêu thương. Bản thân tôi đã luôn đặt kỳ vọng cho chính mình về việc các vai diễn có gì mới, thay đổi hay cách lột tả nhân vật khác nhau qua các dự án. Hoặc mình còn học được gì đó khác, mới hay còn yếu kém nào cần khắc phục. Và tôi nghĩ mình đã giải quyết được vấn đề đó trong phim này. Tôi và các diễn viên đã mang đến một câu chuyện mới, góc nhìn khác trong hành trình này", cô nói.

"Nếu ở góc độ nghề nghiệp, không bao giờ tôi cảm thấy hài lòng với mọi vai diễn của mình và luôn muốn tốt hơn. Tôi nghĩ đó là yếu tố cần để phát triển sự nghiệp dài hạn. Những gì chưa tốt, bản thân luôn đau đáu, để tìm cách thay đổi, hoàn thiện nhất có thể ở dự án tiếp theo", nữ chính Báu vật trời cho nhấn mạnh.