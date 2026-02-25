'Quỷ nhập tràng 2' né Mỹ Tâm?

Bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" bất ngờ thông báo dời lịch chiếu. Trước đó, dự án lên kế hoạch khởi chiếu ngày 6/3, đối đầu "Tài" của Mỹ Tâm.

Nhà sản xuất Quỷ nhập tràng 2 vừa quyết định dời lịch chiếu phim sang ngày 13/3. Phía nhà sản xuất cho biết: "Vì mong muốn mang đến một bản phim hoàn thiện và nặng đô nhất, ê-kíp xin phép dời ngày khởi chiếu. Đây là quyết định khó khăn, nhưng cần thiết để chúng tôi có thêm thời gian trau chuốt từng khung hình ám ảnh nhất cho mọi người. Một chút chậm trễ để đổi lấy trải nghiệm kinh dị xứng đáng. Rất mong mọi người tiếp tục đón chờ và đồng hành".

Trước đó, dự án từng lên lịch trình làng vào 6/3, đối đầu với Tài của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến.

Quỷ nhập tràng 2 dời lịch chiếu đột ngột. Ảnh: NSX.

Việc bộ phim đột ngột dời lịch chiếu sau một tuần, được cho là để né đối thủ đồng hương.

Quỷ nhập tràng 2 đến từ Pom Nguyễn. Ở phần đầu tiên của phim, doanh thu cán mốc khoảng 150 tỷ đồng , trở thành dự án phim kinh dị Việt ăn khách nhất, vượt qua Ma da ( 127 tỷ đồng ). Dù vậy, chất lượng của Quỷ nhập tràng lại tỷ lệ nghịch khi bộc lộ nhiều hạn chế kịch bản và ngôn ngữ kể chuyện. Đạo diễn lạm dụng hù dọa một cách ồn ào và gây khó chịu, mệt mỏi cho người xem.

Ở phần hai, nhà sản xuất tiết lộ mức đầu tư cho dự án được nâng lên gấp đôi so với phần đầu tiên. Trong đó, câu chuyện tập trung vào Minh Như (Khả Như) trong hành trình trở về quê nhà sau quãng thời gian dài tha hương, mang theo hy vọng hàn gắn gia đình nhưng lại vô tình khơi mở cánh cửa cho tai họa ập đến.

Khi trở về, cô bị người nhà xua đuổi vì xem là "điềm gở" với nhiều hiện tượng bất thường ập tới. Bi kịch đẩy lên cao trào khi Mỹ Ngọc, em gái Minh Như liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình, trước khi ra đi. Chứng kiến tình cảnh của em gái, Minh Như buộc phải đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất: sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình.

Bên cạnh dàn diễn viên cũ như Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt mới, có thể kể đến như Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Doãn Quốc Đam..