Hồng Vân: 'Uyển Ân có thể đối đầu với Trấn Thành'

Tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM, NSND Hồng Vân dành lời khen cho Uyển Ân. Nữ nghệ sĩ nói: "Với dự án này, Uyển Ân có thể đối đầu trực diện với Trấn Thành".

Chiều 24/2, buổi công chiếu phim Nhà mình đi thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên gồm Uyển Ân, NSND Hồng Vân, Ngọc Quỳnh, Kim Xuân...

Tại buổi giao lưu ngắn sau sự kiện, NSND Hồng Vân dành lời khen cho nữ chính Uyển Ân. Cô cho biết: "Tôi đã đi xem phim Thỏ ơi và có thể nói rằng, với dự án này, Uyển Ân có thể đối đầu trực diện với Trấn Thành được rồi. Tôi tin sau khi khán giả xem phim sẽ không còn nói 'diễn viên Uyển Ân là em gái Trấn Thành nữa'. Tôi rất mong điều đó. Vì Uyển Ân là diễn viên rất thông minh và có duyên. Khi đóng chung với Uyển Ân, tôi cảm nhận được điều đó. Đây là điều tôi chia sẻ nghiêm túc".

Uyển Ân liên tiếp có vai diễn mới. Ảnh: FBNV.

Sau khi nghe NSND Hồng Vân chia sẻ, Uyển Ân tỏ ra bất ngờ. Em gái Trấn Thành có phần hơi ngại ngùng.

Uyển Ân cho biết với Nhà mình đi thôi, cô chấp nhận tăng cân, thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật. Dù vậy, trong lần đầu coi bộ phim và chứng kiến hình ảnh mình trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên thấy "kỳ quá" nhưng vẫn hài lòng vì "đẹp nhân vật".

Ở góc độ đạo diễn, Trần Đình Hiền chia sẻ lý do chọn Uyển Ân. Đạo diễn nhớ lại ngày đầu casting vai Phương cho dự án và gặp gỡ Uyển Ân, anh nhận thấy nguồn năng lượng, cảm xúc tự nhiên cùng sự phù hợp.

"Tôi từng học với Trấn Thành tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, cách đây 17 năm. Khi đó, tôi học đạo diễn, Thành theo ngành diễn viên. Trong một bài tập vào năm đầu tiên, tôi có nhờ Thành đóng một cảnh cho mình. Khi quay, tôi tự nghĩ trong đầu 'trời ơi, sao bạn này diễn kinh khủng vậy'. Sau này, khi casting với Uyển Ân, cô ấy lại cho tôi cảm giác đó. Tôi thấy ấn tượng với điều ấy. Tôi chọn Uyển Ân vì Uyển Ân chứ không phải là em gái Trấn Thành", đạo diễn nói thêm.

Đưa dự án trình làng vào sau dịp Tết Nguyên đán, Trần Đình Hiền mong mỏi bộ phim đầu tay của anh sẽ được khán giả đón nhận. Anh cho biết bộ phim được đầu tư với mức kinh phí lớn, là tâm huyết của anh trong 17 năm qua.