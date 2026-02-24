Cuộc sống của Mạc Anh Thư ở Phần Lan

Mạc Anh Thư dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con gái ở Phần Lan. Bên cạnh đó, cô vẫn điều hành các công việc kinh doanh từ xa để cải thiện thu nhập.

Trên trang cá nhân, Mạc Anh Thư đăng tải loạt ảnh trong những ngày đón Tết xa nhà cùng con gái tại Phần Lan. Hai mẹ con diện áo dài, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thời tiết lạnh, tuyết phủ trắng lối đi.

"Cuối cùng cũng được mặc áo dài đón năm mới. Nguyện cho tất cả chúng ta một năm đầy đủ sức khoẻ, luôn được an vui, cuộc sống sung túc", cựu người mẫu chia sẻ.

Trong ảnh, Cát Cát, con gái của Mạc Anh Thư nổi bật với chiều cao và mái tóc dài. Cô bé sở hữu nhiều nét giống ba và mẹ.

Mạc Anh Thư và con gái đón Tết tại Phần Lan. Ảnh: FBNV.

Tại Phần Lan, Mạc Anh Thư dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con gái. Hàng ngày, cô đưa đón Cát Cát đi học. Bên cạnh đó, Mạc Anh Thư vẫn điều hành các công việc kinh doanh từ xa để cải thiện thu nhập. Theo vợ cũ Huy Khánh, khoản tiền từ việc bán hàng online giúp hai mẹ con đủ khả năng sinh sống, học tập ở xứ người mà không quá áp lực về kinh tế.

Bước sang năm mới, cô mong muốn có sức khỏe và sự bình an cho hai mẹ con.

Trước đó, Mạc Anh Thư chia sẻ cô đã thích nghi được với cuộc sống ở Phần Lan, không còn cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ như hồi đầu mới đặt chân tới đây. Ngoài công việc và chăm lo con cái, cô cũng dành thời gian cho bản thân khi gặp gỡ bạn bè, tụ họp cafe hay đi hái nấm... Những lúc rảnh rỗi, Mạc Anh Thư xem phim ảnh để chữa lành, giúp tinh thần sảng khoái, thanh thản.

Năm ngoái, cô cũng đưa con gái Cát Cát về Việt Nam trong kỳ nghỉ. Sau khi ly hôn, cô và Huy Khánh giữ mối quan hệ bạn bè. Nam diễn viên còn phụ giúp vợ cũ trong việc bán hàng.

Mạc Anh Thư sinh năm 1986, đoạt Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2007, Hoa khôi thời trang toàn quốc 2008, hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên. Cô quen Huy Khánh khi tham gia phim Sắc đẹp và danh vọng. Năm 2012, Mạc Anh Thư - Huy Khánh có con gái đầu lòng.