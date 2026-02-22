Phản ứng của Tóc Tiên khi bị 'hỏi khó'

Trong lần trò chuyện với khán giả, Tóc Tiên thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cô còn phản hồi khi một fan nhờ tư vấn chuyện yêu nhưng bị mẹ cấm cản.

Thông qua chức năng story của Instagram, Tóc Tiên giải đáp những thắc mắc từ fan. Khi một người hâm mộ xin ý kiến của nữ ca sĩ về chuyện tình cảm, cụ thể là mẹ người này không thích bạn trai hiện tại nhưng cô vẫn muốn bất chấp hết để yêu, Tóc Tiên phản hồi: "Cảm thấy mình không có tư cách trả lời câu này luôn đó".

Tiếp đó, một tài khoản mạng khác chia sẻ "sợ yêu dù đã 30 tuổi", Tóc Tiên cho biết: "Nếu sợ vậy thì đừng yêu, không yêu, hãy ở một mình cả đời". Nữ ca sĩ cũng bị hỏi chuyện đã có bạn trai chưa, Tóc Tiên đăng ảnh hai ngôi sao Hàn Quốc thay cho câu trả lời.

Tóc Tiên ngày càng gợi cảm và sexy. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về việc đón Tết Nguyên đán 2026, giọng ca Đậm đà nói: "Tưởng một mình, nhưng được ăn Tết ở Việt Nam và Mỹ cả 5 mùng".

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh trong cuộc sống đời thường và những buổi biểu diễn. Sau một năm hoạt động tích cực, cô cũng dành thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè.

Vào ngày 17/1, Touliver và Tóc Tiên xác nhận ly hôn sau 6 năm gắn bó. Trong thông báo, Tóc Tiên chia sẻ cả cô và Touliver vốn luôn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, mong muốn khán giả nhìn nhận họ thông qua âm nhạc và quá trình hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, chuyện riêng tư của cả 2 nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, kéo theo áp lực dư luận nhất định. Do đó, sau khi được sự chấp thuận của 2 bên gia đình, họ quyết định lên tiếng.

Cả hai đi đến quyết định ly hôn sau một quá trình suy ngẫm sâu sắc dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài. Họ giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp sau khi đường ai nấy đi.