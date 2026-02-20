Bất ngờ về HIEUTHUHAI trong phim Trường Giang

Sự xuất hiện của HIEUTHUHAI trong "Nhà ba tôi một phòng" khiến khán giả thích thú. Nam rapper được khen duyên dáng, phối hợp ăn ý với đàn chị Lê Khánh.

Nhà ba tôi một phòng đang giữ vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu phim Tết Nguyên đán. Bộ phim đầu tay của Trường Giang ghi nhận con số hơn 46 tỷ đồng (tính đến sáng 20/2, theo thống kê của Box Office Vietnam).

Ngoài dàn cast chính gồm Anh Tú Atus, Lê Khánh, Trường Giang, Minh Anh, Như Vân, Nhà ba tôi một phòng còn quy tụ các nhân tố gồm HIEUTHUHAI, Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy. Họ là các đồng đội thân thiết của Trường Giang ở chương trình 2 ngày 1 đêm.

HIEUTHUHAI nhận phản hồi tích cực khi xuất hiện trong một phân cảnh ngắn ngủi ở phim Tết của Trường Giang. Ảnh: FBNV.

Mỗi cameo góp mặt với thời lượng ngắn ngủi nhưng mang lại tiếng cười cho khán giả. Trong đó, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI được yêu thích hơn cả. Anh đóng vai quản lý trong nhà hàng của cô Lệ (Như Vân) - vợ cũ ông Thạch (Trường Giang).

Trong một cảnh phim, ông Thạch cùng con gái đến ăn tối và chúc mừng sinh nhật cô Châu (Lê Khánh) tại đây. Sau đó, Châu và anh chàng quản lý điển trai (HIEUTHUHAI) có màn tương tác thú vị. Nam rapper được nhận xét khá duyên dáng, tạo được tiếng cười cho khán giả.

Clip ghi lại câu nói: "Tâm an vạn sự an" của anh chàng quản lý khi trò chuyện với cô Châu được nhà sản xuất đăng tải trên fanpage cũng nhận lượt tương tác, yêu thích lớn từ công chúng.

Trước đây, HIEUTHUHAI từng đóng series Chủ tịch giao hàng của Trường Giang. Anh hợp tác với Tiểu Vy trong dự án này. Quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên cũng thân thiết với Trường Giang qua các mùa của 2 ngày 1 đêm.

Tại sự kiện công chiếu phim Nhà ba tôi một phòng ở TP.HCM, HIEUTHUHAI có mặt để chúc mừng đàn anh ra sản phẩm đầu tay. Anh còn đăng bài quảng bá cho dự án phim điện ảnh của Trường Giang trên trang cá nhân.

Nhà ba tôi một phòng theo chân ông Thạch (Trường Giang), người đàn ông “gà trống nuôi con”, quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm. Dù hết mực yêu thương con, song ông lại có phần vụng về, phần nào bất lực trước thế giới nội tâm khép kín của cô bé. Ở chiều ngược lại, An (Minh Anh) là cô gái con ngoan ngoãn, đam mê thời trang. Bước ngoặt xuất hiện khi cô bước vào mối quan hệ yêu đương tuổi mới lớn, đẩy hai cha con vào chuỗi xung đột.

Thuộc dòng tâm lý - hài, phim ghi điểm ở một số phân đoạn nhờ mảng miếng của Anh Tú Atus và Lê Khánh, tạo cảm giác giải trí, phù hợp dịp Tết. Tuyến tình cảm phụ tử cũng mang đến sự gần gũi, phù hợp với số đông khán giả.