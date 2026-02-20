Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bất ngờ về HIEUTHUHAI trong phim Trường Giang

  • Thứ sáu, 20/2/2026 15:51 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Sự xuất hiện của HIEUTHUHAI trong "Nhà ba tôi một phòng" khiến khán giả thích thú. Nam rapper được khen duyên dáng, phối hợp ăn ý với đàn chị Lê Khánh.

Nhà ba tôi một phòng đang giữ vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu phim Tết Nguyên đán. Bộ phim đầu tay của Trường Giang ghi nhận con số hơn 46 tỷ đồng (tính đến sáng 20/2, theo thống kê của Box Office Vietnam).

Ngoài dàn cast chính gồm Anh Tú Atus, Lê Khánh, Trường Giang, Minh Anh, Như Vân, Nhà ba tôi một phòng còn quy tụ các nhân tố gồm HIEUTHUHAI, Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy. Họ là các đồng đội thân thiết của Trường Giang ở chương trình 2 ngày 1 đêm.

hieuthuhai anh 1

HIEUTHUHAI nhận phản hồi tích cực khi xuất hiện trong một phân cảnh ngắn ngủi ở phim Tết của Trường Giang. Ảnh: FBNV.

Mỗi cameo góp mặt với thời lượng ngắn ngủi nhưng mang lại tiếng cười cho khán giả. Trong đó, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI được yêu thích hơn cả. Anh đóng vai quản lý trong nhà hàng của cô Lệ (Như Vân) - vợ cũ ông Thạch (Trường Giang).

Trong một cảnh phim, ông Thạch cùng con gái đến ăn tối và chúc mừng sinh nhật cô Châu (Lê Khánh) tại đây. Sau đó, Châu và anh chàng quản lý điển trai (HIEUTHUHAI) có màn tương tác thú vị. Nam rapper được nhận xét khá duyên dáng, tạo được tiếng cười cho khán giả.

Clip ghi lại câu nói: "Tâm an vạn sự an" của anh chàng quản lý khi trò chuyện với cô Châu được nhà sản xuất đăng tải trên fanpage cũng nhận lượt tương tác, yêu thích lớn từ công chúng.

Trước đây, HIEUTHUHAI từng đóng series Chủ tịch giao hàng của Trường Giang. Anh hợp tác với Tiểu Vy trong dự án này. Quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên cũng thân thiết với Trường Giang qua các mùa của 2 ngày 1 đêm.

Tại sự kiện công chiếu phim Nhà ba tôi một phòng ở TP.HCM, HIEUTHUHAI có mặt để chúc mừng đàn anh ra sản phẩm đầu tay. Anh còn đăng bài quảng bá cho dự án phim điện ảnh của Trường Giang trên trang cá nhân.

Nhà ba tôi một phòng theo chân ông Thạch (Trường Giang), người đàn ông “gà trống nuôi con”, quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm. Dù hết mực yêu thương con, song ông lại có phần vụng về, phần nào bất lực trước thế giới nội tâm khép kín của cô bé. Ở chiều ngược lại, An (Minh Anh) là cô gái con ngoan ngoãn, đam mê thời trang. Bước ngoặt xuất hiện khi cô bước vào mối quan hệ yêu đương tuổi mới lớn, đẩy hai cha con vào chuỗi xung đột.

Thuộc dòng tâm lý - hài, phim ghi điểm ở một số phân đoạn nhờ mảng miếng của Anh Tú Atus và Lê Khánh, tạo cảm giác giải trí, phù hợp dịp Tết. Tuyến tình cảm phụ tử cũng mang đến sự gần gũi, phù hợp với số đông khán giả.

Thúy Ngân và các nghệ sĩ đi du lịch ngày đầu năm mới

Sau giây phút quây quần, đoàn viên bên gia đình, bạn bè, nhiều sao Việt có những chuyến du xuân ở nước ngoài hay danh thắng trong nước.

20 giờ trước

An Nhi

hieuthuhai Trường Giang Trần Tiểu Vy trường giang hieuthuhai nhà ba tôi

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

Đọc tiếp

Bo tu hot girl Ha Thanh mot thoi gay chu y hinh anh

Bộ tứ hot girl Hà Thành một thời gây chú ý

22 giờ trước 10:44 20/2/2026

0

Khung ảnh chung của 4 hot girl Hà Thành đời đầu gồm Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT trong dịp Tết Nguyên đán nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Linh Ka va Duong Domic gay chu y hinh anh

Linh Ka và Dương Domic gây chú ý

23 giờ trước 10:00 20/2/2026

0

Cặp sao trẻ vướng nghi vấn đón Tết Nguyên đán cùng nhau ở quê. Thời gian qua, Dương Domic và Linh Ka hẹn hò nhưng không lên tiếng xác nhận.

Thao Van tiec Tao Quan hinh anh

Thảo Vân tiếc Táo Quân

05:19 20/2/2026 05:19 20/2/2026

0

MC Thảo Vân đăng tải nhiều hình ảnh trong quá trình gắn bó với Táo Quân. Cô bày tỏ nỗi tiếc nuối khi chương trình không phát sóng vào dịp Giao thừa năm nay.

