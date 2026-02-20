Thúy Ngân và các nghệ sĩ đi du lịch ngày đầu năm mới

Vợ chồng diễn viên tình tứ bên nhau trong chuyến du xuân. Đức Thịnh chia sẻ: "Tạm biệt năm 2025 và đón chào 2026. Gia đình tôi trải qua những giây phút bình yên. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau sau những thăng trầm của cuộc sống. Đôi khi, vợ chồng vẫn cãi cọ và giận hờn nhưng trong lòng, chúng tôi luôn có nhau".