Thúy Ngân và các nghệ sĩ đi du lịch ngày đầu năm mới

Thúy Ngân tận hưởng những giây phút thoải mái tại Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày đầu năm mới. Nữ diễn viên diện trang phục thoải mái, makeup nhẹ nhàng. Cô chèo sup giữa không gian thoáng đãng, trong lành. Trước đó, cô đón Tết Nguyên đán bên gia đình sau một năm tập trung cho công việc.
Gia đình Đức Thịnh - Thanh Thúy cùng du xuân ở Thượng Hải, Trung Quốc. Các thành viên diện trang phục ấm áp, lưu lại nhiều khoảnh khắc trên đường phố, bên bến cảng... Cà Phê, con trai đầu của Đức Thịnh sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật.
Vợ chồng diễn viên tình tứ bên nhau trong chuyến du xuân. Đức Thịnh chia sẻ: "Tạm biệt năm 2025 và đón chào 2026. Gia đình tôi trải qua những giây phút bình yên. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau sau những thăng trầm của cuộc sống. Đôi khi, vợ chồng vẫn cãi cọ và giận hờn nhưng trong lòng, chúng tôi luôn có nhau".
Trong khi đó, Hoa hậu Thu Hoài có chuyến đi tới Indonesia. Cô khoe loạt ảnh tại bãi biển ở Seminyak, Bali. Hoa hậu cho biết ấn tượng với khoảnh khắc hoàng hôn tại đây.
Diễn viên Hồng Đăng tự lái xe, đưa gia đình du xuân từ Bắc vào Nam. Tại mỗi điểm đến, họ đều dừng lại để chụp ảnh và thưởng thức những món ăn ngon. Trong ảnh, họ diện áo dài, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ở Huế. Sau đó, cả gia đình tiếp tục chuyến đi tới Đà Nẵng.
Thượng Hải, Trung Quốc là điểm đến của Trà My Idol cùng hai con. Cô "check-in" tại con tàu Louis Vuitton - địa điểm tham quan nổi tiếng tại đây. Con tàu cao khoảng 30 m, thu hút khách du lịch trải nghiệm, mua sắm.
Hai quý tử trải nghiệm nhiều món ngon, trò chơi khi đi du lịch cùng mẹ. Hai nhóc tỳ được yêu thích trên mạng vì vẻ lém lỉnh đáng yêu, vẻ ngoài, tính cách khác biệt. Gia Huy luôn xuất hiện với vẻ nghiêm túc, điềm đạm, trong khi em út Gia Hưng lại có những biểu cảm hài hước.
Những phiên chợ đặc biệt ngày Tết
Trong bài Những phiên chợ đặc biệt trong dịp Tết đăng Tạp chí Bách Khoa, học giả Toán Ánh giới thiệu một số phiên chợ đầu xuân. Làng Mỹ Lợi thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Phiên chợ thịt heo vào các ngày 29 và 30 cuối năm không họp tại chợ mà họp tại những chòi cao mới được cất lên, độ khoảng ba chục chời ở nơi đất trống đầu chợ, là những quán bán thịt heo. Bao nhiêu heo lớn trong làng đều được đem mổ thịt để bán.