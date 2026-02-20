Linh Ka và Dương Domic gây chú ý

Cặp sao trẻ vướng nghi vấn đón Tết Nguyên đán cùng nhau ở quê. Thời gian qua, Dương Domic và Linh Ka hẹn hò nhưng không lên tiếng xác nhận.

Trên trang cá nhân, Dương Domic và Linh Ka chăm chia sẻ những hình ảnh đón Tết ở quê. Đáng chú ý, khoảnh khắc cặp ca sĩ đăng ảnh "check-in" bên một bức tường gạch đỏ gây chú ý. Dương Domic diện outfit năng động, ấm áp. Giọng ca Tràn đầy bộ nhớ hào hứng tạo dáng bên chiếc xe hơi của gia đình.

Trong khi đó, Linh Ka diện áo dài cổ yếm, lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp vào dịp đón năm mới ở quê nhà.

Từ đây, nghi vấn bộ đôi bên nhau vào dịp Tết Nguyên đán 2026 được dân mạng bàn tán. Song sau đó, nhiều khán giả cho rằng bức tường gạch đỏ mà Dương Domic và Linh Ka chụp ảnh có nhiều điểm khác nhau.

Dương Domic và Linh Ka đón Tết ở quê. Ảnh: FBNV.

Dương Domic vướng tin hẹn hò Linh Ka sau khi bị phát hiện mang đồ đôi, theo dõi nhau trên mạng xã hội và sánh đôi trên phố. Song, mối quan hệ của bộ đôi gây không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc cả hai có nhiều hành động úp mở chuyện hẹn hò chỉ là chiêu trò thu hút sự quan tâm.

Tới concert 3 Anh trai “say hi” diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình cuối năm 2024, Dương Domic tiết lộ đang độc thân, phủ nhận chuyện hẹn hò. Cụ thể, khi MC Trấn Thành đặt câu hỏi liệu anh đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa, Dương Domic trả lời: "Dạ chưa anh ơi". Anh khẳng định thời điểm hiện tại đã “tràn bộ nhớ” nên chỉ tập trung vào âm nhạc.

Đến đầu tháng 12/2025, cả hai được bắt gặp khi đang hẹn hò tại Pháp. Song họ vẫn giữ im lặng, không công khai mối quan hệ.

Linh Ka (Chu Diệu Linh) sinh năm 2002. Cô từng tham gia một số sản phẩm âm nhạc và thực hiện các bản cover. Năm 2023, Linh Ka phát hành EP đầu tay mang tên CHU. Trước khi vướng tin hẹn hò Dương Domic, cô từng có nhiều năm yêu Will. Bộ đôi chia tay hồi tháng 6 năm nay.

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000. Anh từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment ở Hàn Quốc. Song biến cố xảy ra với nam ca sĩ khi công ty bất ngờ đóng cửa. Sau khi tham gia Anh trai "say hi”, Dương Domic nhận được nhiều sự chú ý hơn.