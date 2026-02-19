TGĐ Lotte Entertainment Vietnam quỳ lạy - cầu xin hay cảm ơn khán giả?

Hành động quỳ gối của Tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam đang bị hiểu lầm theo hướng cầu xin khán giả xem phim "Mùi phở".

Mới đây, ông Kim Jin Geun, Tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam, đơn vị phát hành bộ phim Mùi phở bất ngờ xuất hiện tại buổi cinetour ở Hà Nội. Đáng chú ý, sau khi chia sẻ về lý do đồng hành cùng dự án và mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tới với công chúng, người đứng đầu Lotte Entertainment Vietnam có hành động quỳ gối, lạy 3 lần trước khán giả có mặt tại rạp chiếu.

Sau đó, clip ghi lại hành động này của ông Kim Jin Geun được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn tán từ công chúng. Nhiều fanpage, trang tin đăng tải hình ảnh nói trên, kèm theo tiêu đề như "Tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam cầu xin khán giả đi xem phim Mùi phở".

Hình ảnh ở cinetour phim Mùi phở. Ảnh: NSX.

Song trên thực tế, hành động quỳ gối trước khán giả của ông Kim Jin Geun mang ý nghĩa cảm tạ khán giả, chứ không phải theo hướng cầu xin mọi người đến rạp để ủng hộ Mùi phở.

Tại Hàn Quốc, việc quỳ gối rất phổ biến ở ngành giải trí. Các nghệ sĩ thường dùng cách này để cảm ơn, xin lỗi và tỏ sự tôn trọng khán giả, nghề nghiệp.

Vào giữa tháng 6/2022, dàn diễn viên chính của phim The Outlaws 2 gồm Ma Dong Seok, Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Ha Jun và Lee Joo Won quỳ gối cảm ơn người xem. Thời điểm đó, The Outlaws 2 vượt mốc 10 triệu lượt người xem sau 25 ngày công chiếu.

Trong sự kiện, Ma Dong Seok chia sẻ: "Tôi nghĩ thành tích 10 triệu lượt xem không phải do các diễn viên mà tất cả nhờ khán giả. Tôi chân thành cảm ơn khi khán giả đã tìm kiếm và ủng hộ chúng tôi".

Hoặc khi Extreme Job đạt được 1 triệu vé chỉ sau 3 ngày công chiếu và trở thành phim hài đạt được thành tích này nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, 4 diễn viên chính gồm Ryu Seung Ryong, Lee Dong Hwi, Jin Seon Kyu, Gong Myoung và đạo diễn Lee Byeong Heon cũng quỳ gối trong buổi lễ mừng thành công. Đoàn làm phim gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ tác phẩm.