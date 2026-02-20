Thảo Vân tiếc Táo Quân

MC Thảo Vân đăng tải nhiều hình ảnh trong quá trình gắn bó với Táo Quân. Cô bày tỏ nỗi tiếc nuối khi chương trình không phát sóng vào dịp Giao thừa năm nay.

Tối 19/2, Thảo Vân có bài đăng dài, chia sẻ về hành trình gắn bó với Táo Quân. Cô cũng đăng ảnh ở hai cột mốc - thời điểm bắt đầu (2003) và chương trình Gặp nhau cuối năm 2025.

Nữ MC bày tỏ nỗi tiếc nuối khi đội hình của Táo Quân đã không còn duy trì, đông đủ đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, việc chương trình không phát sóng vào dịp Giao thừa năm nay cũng khiến cô nhớ, quặn lòng.

"Nhớ đến quặn lòng những năm tháng miệt mài, cứ đến tầm một tháng trước Tết là ê-kíp lại hò hét nhau tập luyện. Mỗi mình thì không phải tập, chỉ có mặt khi ghi hình, nhưng thỉnh thoảng thấy thích thì vẫn đến xem anh em tập. Họ hăng say, miệt mài, cãi cọ có, chăm chút nhau có, yêu thương có, cái gì cũng có… Những ngày ghi hình đầy căng thẳng, cực kỳ cảm xúc. Lo lắng, hồi hộp, sung sướng, thất vọng, vỡ òa, cũng lại cái gì cũng có", cô nhớ lại.

Thảo Vân dẫn dắt Táo Quân 2003. Ảnh: FBNV.

Thảo Vân chia sẻ tiếp: "Là thương, thương những năm tháng bên nhau, quan tâm, chia sẻ, thương anh em tập đến mệt nhoài. Đến ngày ghi hình, người bên ngoài diễn cứ diễn, người bên trong vẫn tranh thủ ngủ và cứ sau mỗi đêm ghi hình lại ngồi lại với nhau, thêm cái này, bỏ cái nọ, rồi buổi cuối luôn là một buổi liên hoan ồn ào và hạnh phúc vì đã hoàn thành xong việc quan trọng".

Cô cho biết Táo Quân là tình yêu sâu đậm, thanh xuân với những kỷ niệm không thể quên. Các thành viên trong ê-kíp chương trình chứng kiến mọi chuyện, chia sẻ cùng nhau cả công việc lẫn cuộc sống. Thảo Vân cảm thấy bản thân may mắn, hạnh phúc khi được có mặt trong một chương trình tuyệt vời trong hai thập kỷ.

"Có bắt đầu cũng phải có kết thúc, chỉ là mình cứ ước hãy thật lâu mới kết thúc mà thôi. Tiếc, vì dù muốn hay không, anh em đều cũng già đi theo năm tháng. Người ốm, người đau, ê-kíp không còn đủ nữa rồi… Tiếc, khi không còn những lần gặp gỡ, tay bắt mặt mừng vì mặc dù ở cùng thành phố nhưng có khi cả năm không gặp được nhau, chỉ đến những ngày ghi hình thì đảm bảo 100% có mặt. Anh chị em lại trêu chọc, đùa vui, có lúc đùa đến phát khóc, mà vẫn sướng. Giờ sẽ tìm ở nơi nào?", cô bày tỏ.

Vào dịp Giao thừa Tết Bính Ngọ, chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân thay thế cho Táo Quân. Song chương trình nhận phản ứng từ người xem vì nội dung kém hấp dẫn, quá nhiều quảng cáo.

Sau đó, trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ nỗi nhớ với Táo Quân. Nhiều năm qua, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Do đó, việc năm nay không có chương trình khiến các nghệ sĩ lẫn khán giả đều tiếc nuối.

Với họ, việc thiếu Táo Quân, không đơn thuần là thiếu đi một chương trình nghệ thuật, giải trí mà còn là nỗi nhớ cảm giác được cùng cả gia đình quây quần, nhìn lại một năm đã qua thông qua chương trình này. Táo Quân còn mang lại tiếng cười sâu cay nhưng cũng ý nghĩa để người xem đón khoảnh khắc Giao thừa và một năm mới tràn đầy niềm vui lẫn sự hứng khởi.