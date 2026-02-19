Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ngô Thanh Vân lần đầu khoe ảnh rõ mặt con gái

  • Thứ năm, 19/2/2026 21:51 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Bé Gạo, con gái đầu lòng của Huy Trần và Ngô Thanh Vân, được khen dễ thương, nhiều nét giống cha.

Tối 19/2, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân và Huy Trần lần đầu đăng ảnh cận mặt con gái đầu lòng. Trước đó, hai vợ chồng cô chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh sau lưng hoặc bàn chân, bàn tay của con.

Trong ảnh, bé Gạo diện áo dài và được Huy Trần bế trên tay. "Em cũng nằm trong nhóm đẻ mướn. Vâng: con là Gạo của ba Huy, mẹ Vân xin chào cô chú và các mẹ", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Huy Trần cho biết đây là thời điểm thích hợp để công khai ảnh con gái vì bà nội, bà ngoại "nôn nao post hình cháu".

"Con xin chúc các cô chú, các dì, các mẹ một năm mới tiền vô như nước, niềm vui ngập tràn, ăn Tết thả ga mà không tăng ký", chồng Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả dành lời khen cho con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Bé Gạo có vẻ ngoài dễ thương, bụ bẫm, nhiều nét giống cha.

ngo thanh van anh 1

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đăng ảnh rõ mặt con gái. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, vợ chồng Ngô Thanh Vân tập trung chăm sóc con gái. Bên cạnh đó, họ vẫn duy trì việc phát triển công việc kinh doanh cửa hàng ăn chay.

Trong một bài đăng trước đó, Ngô Thanh Vân chia sẻ về hành trình nuôi con: "Cảm thấy bao nhiêu sách vở, kiến thức chuẩn bị trước đó cũng chỉ giúp ba mẹ được 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc bú… có nhiêu đó thôi, ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, không là ba mẹ theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết: Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì".

Theo Ngô Thanh Vân, cha mẹ nên đọc trước và chuẩn bị một số kiến thức, để khi chăm sóc con không loay hoay, hoang mang.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần kết hôn vào năm 2022. Cặp sao hạnh phúc đón con đầu lòng vào tháng 8/2025.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Cùng con trưởng thành qua những bộ phim thiếu nhi kinh điển. Cuốn sách giống những con đường tắt dẫn đến thế giới tâm hồn trẻ thơ và giúp chúng ta hiểu được rằng, điện ảnh có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với lứa tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên.

TGĐ Lotte Entertainment Vietnam quỳ lạy - cầu xin hay cảm ơn khán giả?

Hành động quỳ gối của Tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam đang bị hiểu lầm theo hướng cầu xin khán giả xem phim "Mùi phở".

16 giờ trước

An Nhi

ngô thanh vân Ngô Thanh Vân ngô thanh vân huy trần con gái

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Dien vien 'Bo gia' qua doi hinh anh

Diễn viên 'Bố già' qua đời

11:40 17/2/2026 11:40 17/2/2026

0

Tài tử Robert Duvall qua đời ở tuổi 95. Ông nổi tiếng với vai Tom Hagen trong phim "Bố già".

Dich Le Nhiet Ba gay chia re hinh anh

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chia rẽ

14:06 17/2/2026 14:06 17/2/2026

0

Nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện trong Gala Tết Nguyên đán 2026. Layout trang điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba vấp ý kiến trái chiều.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý