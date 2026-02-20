Bộ tứ hot girl Hà Thành một thời gây chú ý

Khung ảnh chung của 4 hot girl Hà Thành đời đầu gồm Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT trong dịp Tết Nguyên đán nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Salim đăng tải loạt ảnh hội ngộ Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Sun HT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các thành viên đều diện áo dài, lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Họ cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn ngồi cạnh nhau, làm động tác "thả tim" khi chụp ảnh chung.

Bộ tứ hot girl Hà Thành đời đầu còn tái hiện bức ảnh từng chụp chung vào dịp Tết cách đây nhiều năm.

Khung hình chung của 4 người đẹp nhanh chóng nhận lượt yêu thích và bàn luận rôm rả trên các nền tảng mạng xã hội.

Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT quây quần trong ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: FBNV.

Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT vốn trong nhóm chơi thân. Họ được biết đến như bộ tứ hot girl nổi tiếng Hà Thành. Tuy nhiên, từ giữa năm 2020, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn bị đồn đoán nghỉ chơi. Lý do được cho là chuyện tình cảm. Hai người không lên tiếng nhưng từ đó không còn xuất hiện bên nhau. Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu thậm chí bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Trong 5 năm qua, Chi Pu phát triển sự nghiệp và đạt nhiều dấu ấn ở mảng âm nhạc. Cô dần được công nhận ở vai trò ca sĩ nhờ những MV đầu tư hoành tráng. Chi Pu thậm chí tham gia Đạp gió tại Trung Quốc và luôn đạt thứ hạng cao ở chương trình này. Trong vòng chung kết, Chi Pu cũng giành cơ hội thành đoàn.

Còn Quỳnh Anh Shyn tham gia nhiều tuần lễ thời trang quốc tế hoặc các sự kiện của những nhãn hàng nổi tiếng. Cô từng ngồi hàng ghế đầu của show diễn Louis Vuitton Pre-Fall 2023 ở Seoul (Hàn Quốc) cùng nhiều ngôi sao nước bạn. Quỳnh Anh Shyn luôn gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính mỗi lần xuất hiện.

Cả hai nối lại mối quan hệ sau khoảng 5 năm rạn nứt ngay tại lễ cưới của Salim vào tháng 3/2025. Họ cùng vui vẻ nâng ly, nhảy múa cùng nhau ở đêm tiệc sau cưới.