Trước khi thay đổi thế giới, hãy bắt đầu thay đổi chính mình

Nhiều rắc rối trong cuộc sống bắt nguồn từ những nhược điểm của bản thân. Muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn, chúng ta cần học cách sửa chữa chính mình nhằm hoàn thiện bản thân.

Hãy tự hoàn thiện bản thân để trở nên cứng cỏi và bản lĩnh hơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Gió thổi bán hạ.

Tư Xuyến gửi tin nhắn cho giám đốc của nhà xuất bản từng hợp tác trước kia, hỏi rằng: "Bản thảo sách tôi viết đã sắp được xuất bản chưa? Bây giờ đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi?". Rất lâu sau vị giám đốc kia mới nhắn tin trả lời, hơn nữa còn hỏi lại cô một câu: "Chẳng phải tôi đã thanh toán hết thù lao cho cô rồi hay sao?".

Hai người cứ đối thoại với nhau như vậy mãi, nhưng vẫn không hiểu được ý nhau. Tư Xuyến chỉ muốn biết cuốn sách của cô bao giờ được xuất bản, nhưng khi bị đối phương hỏi lại như vậy, cô không biết nên giải thích cho vị giám đốc kia hiểu hay là cứ tiếp tục đối thoại theo cách của ông ta?

Nói thế nào thì đây cũng là việc có liên quan đến chuyện tiền nong, mà Tư Xuyến lại luôn cho rằng những việc có liên quan đến tiền, thì đều không phải là công việc. Cứ coi như mấy bản thảo sách kia không xuất bản được, thì sau này vẫn còn có bản thảo khác có thể xuất bản. Nếu một người cứ khăng khăng cho mình là đúng, thì e rằng cả đời này sẽ phải bù đắp cho những thiếu sót do sự tự phụ gây ra.

Lúc còn trẻ, thị lực nhìn gần của bà Tôn rất tốt, nhưng lúc về già, khả năng nhìn gần rất kém, còn khả năng nhìn xa lại đặc biệt tốt. Quần áo phơi trên sân thượng nhà bà Trương ở đối diện có chỗ nào bẩn bà cũng đều nhìn thấy rất rõ. Có một dạo, mấy hôm liền bà Tôn đều trông thấy trên những chiếc quần áo đang phơi của nhà bà Trương có rất nhiều vết bẩn. Bà Tôn thầm nghĩ, có lẽ mắt của bà già họ Trương kia đã mờ đến nỗi không nhìn ra được vết bẩn trên quần áo nữa rồi.

Một hôm, con gái và con rể đưa cháu ngoại về chơi, bà Tôn than phiền với con gái rằng mắt mình nhìn xa rất rõ, cứ như trong mắt tự nhiên có thêm một cặp ống nhòm vậy, đôi khi thật phiền phức. Cô con gái không hiểu mẹ muốn nói gì, vì thế bà Tôn liền kể lại chuyện bà Trương giặt quần áo không sạch, mà lại luôn phơi ở trên sân thượng, khiến ngày nào bà cũng nhìn thấy quần áo có vết bẩn của nhà đối diện, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Cô con gái vào nhà vệ sinh lấy giẻ lau ra lau sạch cửa sổ ở phòng khách. Lúc này bà Tôn nhìn thấy quần áo ở nhà đối diện bỗng nhiên sạch sẽ. Hóa ra, vết bẩn bà Tôn nhìn thấy không phải là ở trên quần áo nhà bà Trương mà là vết bẩn trên kính cửa sổ của chính nhà bà.

Lẽ ra bà Tôn nên tự xem xét lại bản thân về điều này. Nhưng hình như những vết bụi bẩn đã được cô con gái lau sạch kia vốn đã tồn tại trong lòng bà. Nên sau đó mỗi lần nhìn sự vật ở phía xa, bà vẫn thấy vết bẩn giăng kín trước mắt mình.

Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, bà Trương chủ động đến gặp bà Tôn, nói những lời ý tứ sâu xa: "Trong lòng mỗi người đều có một cái cân. Thứ gì thích thì nặng hơn một tí, thứ gì không thích thì nhẹ hơn một tí. Trên cái cân này, bất kể quả cân có ở vị trí trung tâm hay không, nhưng nếu một khi lòng người đã có đánh giá, phán xét thì thế giới của họ sẽ không còn có công bằng nữa".

Bà Tôn không hiểu những lời bà Trương nói, bởi vì từ xưa đến nay bà chưa bao giờ suy xét lại về bất kỳ việc gì mình đã làm, kể cả việc sai hay việc đúng. Những lời bà Trương nói rất sâu sắc nhưng cũng rất đơn giản: Con người cần học cách xem xét lại bản thân mình.

Muốn có sức mạnh quật cường thì cần phải loại bỏ được sự tự tôn trong lòng. Tự tin giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng tự tôn lại khiến chúng ta không còn kiên cường, không có cách nào để đoạn tuyệt với sự độc đoán, và cũng không có đủ sức mạnh để nói ra ước muốn của mình. Từ xưa đến nay, kẻ bóp chết sự sống của bạn lại luôn là người mà bạn quen thuộc nhất, đó là chính bản thân bạn. Khi muốn thay đổi thế giới, hãy học cách thay đổi chính mình trước tiên.