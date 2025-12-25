Khám phá vẻ đẹp của tình bạn thiếu nhi qua trang sách

Nhà xuất bản Kim Đồng mới ra mắt bộ sách có chủ đề "Một tình bạn". Bộ sách gồm 4 cuốn, với những khám phá mới của nhóm tác giả về chủ đề này.

Đây là các ấn phẩm đầu tiên của dự án tủ sách Chữ S diệu kỳ, do Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi về các đề tài đa dạng của tác giả và hoạ sĩ minh hoạ Việt Nam.

Với chủ đề Một tình bạn, 4 ấn phẩm đầu tiên đã được ra mắt bạn đọc là: Chúng mình là bạn, We are friends, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ, Hà Nội của tớ.

Bộ sách "Một tình bạn". Ảnh: Thụy An.

Hai cuốn Chúng mình là bạn (tiếng Việt) - We are friends (tiếng Anh) từng được giới thiệu tại Hội sách quốc tế Frankfurt. Bộ sách của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, kết hợp cùng dịch giả Ngô Hà Thu và hoạ sĩ Cam Anh Ng đã nhận được nhiều sự chú ý.

Cuốn sách kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp và hân hoan của tình bạn. Những lời văn được thêm phần sống động nhờ tranh vẽ minh hoạ của họa sĩ Cam Anh Ng.

Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ lại là bức tranh tình bạn trong không gian của căn tập thể cũ, trải qua bốn mùa trong năm. Cấu trúc cuốn sách được định hình theo 12 tháng trong năm, lồng ghép những quan sát tự nhiên về cuộc sống thường nhật của trẻ nhỏ.

Họa sĩ Ngô Thành Đức đã mang đến cho cuốn sách một phong cách minh họa mộc mạc và hoài niệm. Điểm nhấn trong tranh của họa sĩ là sự đa dạng trong sắc xanh của cây cối Hà Nội: không chỉ là màu xanh lá đơn thuần mà còn có điểm màu bạc, màu đỏ, màu vàng qua các mùa.

Chia sẻ về phong cách sáng tác, tác giả Lã Thanh Hà cho rằng điều quan trọng nhất khi chị viết sách cho trẻ em là được viết từ những rung động chân thực của bản thân đối với đời sống. Chị quan niệm mỗi bạn nhỏ đều là một con người bí ẩn, thú vị, và sách sẽ tự tìm được độc giả phù hợp với mình.

Họa sĩ Ngô Thành Đức (bên trái) và tác giả Lã Thanh Hà (bên phải). Ảnh: Thụy An.

Cuốn Hà Nội của tớ - My Hanoi là cuốn sách song ngữ Việt - Anh của tác giả Phương Vũ. Theo trang sách, độc giả sẽ được ghé thăm những địa danh quen thuộc của phố cổ, ngắm nghía một Hà Nội đa sắc màu. Sách được minh họa bởi họa sĩ Thảo Võ.

Để giới thiệu tới đông đảo bạn đọc về bộ sách Một tình bạn, NXB Kim Đồng phối hợp cùng ICBC tổ chức tuần lễ giới thiệu đến ngày 28/12. Sự kiện gồm hoạt động trưng bày xuyên suốt cùng các buổi đọc, workshop với sự tham gia của các tác giả, giúp cho các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam.