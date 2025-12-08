Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.

Những vần thơ của Lord Byron và cảm hứng từ cuộc đời ông nội

  • Thứ hai, 8/12/2025 08:05 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ông nội của nhà thơ Lord Byron từng là thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Anh. Tuổi trẻ đầy gian khổ của ông nội đã gợi cho thi sĩ nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca.

Lord Byron anh 1

Hành trình gian nan trên biển của ông nội, đã gợi nhiều cảm hứng cho những vần thơ của Lord Byron. Ảnh minh họa: T.E.

John Byron cần phải dậy nhanh chóng. Không có thời gian để tắm rửa, vốn là điều hiếm khi thực hiện được do nguồn nước hạn chế; anh bắt đầu mặc quần áo, vượt qua mọi khó chịu khi phải phơi bày bản thân trước những người lạ và sống trong cảnh thiếu thốn như vậy.

Anh xuất thân từ một trong những dòng họ lâu đời nhất ở Anh, dòng dõi có thể truy vết đến cuộc chinh phạt Norman, và cả hai bên gia đình đều thuộc tầng lớp quý tộc.

Cha anh, nay đã mất, là Lord Byron đời thứ tư, và mẹ anh là con gái của một Nam tước. Anh trai anh, Lord Byron đời thứ năm, là một thành viên của Thượng viện. Còn John, là con trai thứ của một quý tộc, theo cách gọi thời đó, là một “quý ông vinh hạnh.”

Tàu Wager dường như đã đi xa khỏi Newstead Abbey, điền trang của gia đình Byron với tòa lâu đài tráng lệ, một phần được xây dựng từ thế kỷ 12 như một tu viện. Điền trang này trải rộng trên 3000 mẫu Anh [1], bao quanh bởi rừng Sherwood, nơi ẩn náu huyền thoại của Robin Hood.

Mẹ của Byron đã khắc tên và ngày sinh của anh, đó là ngày 8/11/1723 lên một ô cửa sổ trong tu viện. Viên chuẩn úy trẻ tuổi trên tàu Wager sau này sẽ trở thành ông nội của nhà thơ Lord Byron, người thường nhắc đến Tu viện Newstead trong những vần thơ lãng mạn. Ông viết: "Tòa dinh thự rộng lớn, uy nghi/ Khắc sâu trong tâm trí diệu kỳ/ Nhất là kẻ tâm trao ánh mắt/ Nhìn thấu nhân gian lặng lẽ suy."

Hai năm trước khi Anson bắt đầu chuyến hải trình, John Byron, khi đó mới mười bốn tuổi, đã rời trường Westminster [2] danh giá và tình nguyện gia nhập Hải quân.

Một phần, điều này là do người anh cả, William, đã thừa kế điền trang của gia đình, cùng với chứng hưng cảm di truyền nhiều đời trong gia tộc Byron, căn bệnh cuối cùng đã khiến William phung phí tài sản gia đình và biến Newstead Abbey thành một phế tích.(“Đại sảnh cha ông ta, nay hoang tàn đổ nát,” nhà thơ sau này viết).

William, người dàn dựng các trận chiến giả trên biển ở một hồ nước và đâm chết người anh em họ trong một cuộc đấu kiếm, được mệnh danh là “Wicked Lord”-Chúa công Tà ác.

John Byron không còn nhiều lựa chọn để kiếm sống đường hoàng. Cậu có thể gia nhập nhà thờ, giống như một người em trai khác của mình sau này, nhưng điều đó quá tẻ nhạt đối với tính đa cảm của cậu. Cậu có thể phục vụ trong quân đội, lựa chọn của nhiều người dòng dõi quý tộc, vì họ có thể thường xuyên ngồi nhàn rỗi trên lưng ngựa với vẻ hào hoa. Hoặc, cậu có thể chọn Hải quân, nơi đòi hỏi người ta thực sự phải làm việc và lấm bẩn đôi tay.

[1] Mẫu (acre): đơn vị đo diện tích đất đai phổ biến ở Anh, Mỹ (1 acre tương đương 0,4 hecta).

[2] Trường Westminster thành lập từ thế kỷ 12, là một trong những trường nội trú danh tiếng nhất London, nổi tiếng với chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và truyền thống đào tạo giới tinh hoa, gần Tu viện và Cung điện Westminster.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Lord Byron Lord Byron Rừng Sherwood Điền trang Ông nội Thơ ca

