Vị vua trên chiến hạm

Trên chiến hạm, quyền lực của thuyền trưởng tương đương với vị vua trên ngai vàng. Ở vị trí quan trọng ấy, họ phải đưa ra những quyết định quan trọng vào thời điểm then chốt.

Byron đảm nhận nhiệm vụ trên boong chỉ huy. Thủy thủ trực không chỉ canh gác: Họ còn tham gia vào việc điều khiển con tàu phức tạp, một quái vật biển khổng lồ không bao giờ ngủ và luôn chuyển động. Là một chuẩn úy, Byron được kỳ vọng hỗ trợ mọi việc, từ điều chỉnh buồm đến chuyển tin nhắn của các sĩ quan cấp trên.

Anh nhanh chóng nhận ra mỗi người trên tàu đều có vị trí riêng biệt, không chỉ là nơi họ làm việc mà còn cả thứ bậc của họ trong hệ thống phân cấp. Thuyền trưởng Kidd, tổng đốc từ đài chỉ huy, đứng đầu cấu trúc này.

Trên biển, ngoài tầm với của bất kỳ chính phủ nào, ông nắm giữ quyền lực to lớn. “Thuyền trưởng phải là người cha, người giải tội, quan tòa và bồi thẩm đoàn cho những người dưới quyền mình,” một nhà sử học đã viết. “Ông ấy có quyền lực đối với họ nhiều hơn cả vua, vì vua đâu có bao giờ ra lệnh đánh đòn roi một người. Thế nhưng thuyền trưởng có thể và sẵn sàng ra lệnh cho họ tham chiến, do đó nắm giữ quyền sinh sát đối với mọi người trên tàu.”

Đứng thứ hai trong nhóm chỉ huy trên tàu Wager là Trung úy Robert Baynes, thuyền phó. Khoảng bốn mươi tuổi, Baynes đã phục vụ trong Hải quân gần một thập niên và trưng ra chứng nhận từ hai thuyền trưởng trước đây để chứng minh năng lực của mình. Tuy nhiên, nhiều thủy thủ lại thấy ông ta thiếu quyết đoán đến mức gây khó chịu.

Dù xuất thân từ gia đình danh tiếng, ông nội Adam Baynes từng là thành viên Quốc hội, ông ta vẫn thường bị họ gọi là Beans [1], dẫu có chủ ý hay không, vẫn có vẻ xác đáng. Baynes và các sĩ quan cấp cao khác khi trực chiến sẽ giám sát ca trực và đảm bảo mệnh lệnh của thuyền trưởng được tuân thủ.

Là các hoa tiêu, lái trưởng Clark cùng đồng đội sẽ vạch ra lộ trình cho tàu và chỉ dẫn hướng đi thích hợp cho lái phó. Lái phó, sau đó, sẽ chỉ đạo hai người cầm lái, những người này nắm bánh lái kép và điều khiển tàu.

Nhóm thợ thuyền chuyên về các nghề riêng biệt tạo thành một đơn vị xã hội riêng. Thợ buồm vá lại buồm bạt, thợ đóng vũ khí mài giũa gươm kiếm, thợ mộc sửa chữa cột buồm và vá những chỗ hổng nguy hiểm trên thân tàu, bác sĩ chăm sóc người bệnh (các cậu bé phụ tá của ông được gọi là loblolly [2] theo tên loại cháo thường được phục vụ cho thủy thủ bị ốm hoặc bị thương).

[1] Tức “hạt đậu,” do họ Baynes phát âm gần giống Beans.

[2] Từ "loblolly" bắt nguồn từ "lob" (âm thanh đặc trưng khi nấu cháo đặc) và "lolly" (từ cổ trong tiếng Anh chỉ xúp hoặc thức ăn nấu trong nồi).