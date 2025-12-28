Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hải trình nghiệt ngã

Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.

Xuất bản

Vị vua trên chiến hạm

  • Chủ nhật, 28/12/2025 15:00 (GMT+7)
  • 15:00 28/12/2025

Trên chiến hạm, quyền lực của thuyền trưởng tương đương với vị vua trên ngai vàng. Ở vị trí quan trọng ấy, họ phải đưa ra những quyết định quan trọng vào thời điểm then chốt.

Vi vua anh 1

Trên chiến hạm, quyền lực của thuyền trưởng tương đương với vị vua trên ngai vàng. Ảnh minh họa: S.P.

Byron đảm nhận nhiệm vụ trên boong chỉ huy. Thủy thủ trực không chỉ canh gác: Họ còn tham gia vào việc điều khiển con tàu phức tạp, một quái vật biển khổng lồ không bao giờ ngủ và luôn chuyển động. Là một chuẩn úy, Byron được kỳ vọng hỗ trợ mọi việc, từ điều chỉnh buồm đến chuyển tin nhắn của các sĩ quan cấp trên.

Anh nhanh chóng nhận ra mỗi người trên tàu đều có vị trí riêng biệt, không chỉ là nơi họ làm việc mà còn cả thứ bậc của họ trong hệ thống phân cấp. Thuyền trưởng Kidd, tổng đốc từ đài chỉ huy, đứng đầu cấu trúc này.

Trên biển, ngoài tầm với của bất kỳ chính phủ nào, ông nắm giữ quyền lực to lớn. “Thuyền trưởng phải là người cha, người giải tội, quan tòa và bồi thẩm đoàn cho những người dưới quyền mình,” một nhà sử học đã viết. “Ông ấy có quyền lực đối với họ nhiều hơn cả vua, vì vua đâu có bao giờ ra lệnh đánh đòn roi một người. Thế nhưng thuyền trưởng có thể và sẵn sàng ra lệnh cho họ tham chiến, do đó nắm giữ quyền sinh sát đối với mọi người trên tàu.”

Đứng thứ hai trong nhóm chỉ huy trên tàu Wager là Trung úy Robert Baynes, thuyền phó. Khoảng bốn mươi tuổi, Baynes đã phục vụ trong Hải quân gần một thập niên và trưng ra chứng nhận từ hai thuyền trưởng trước đây để chứng minh năng lực của mình. Tuy nhiên, nhiều thủy thủ lại thấy ông ta thiếu quyết đoán đến mức gây khó chịu.

Dù xuất thân từ gia đình danh tiếng, ông nội Adam Baynes từng là thành viên Quốc hội, ông ta vẫn thường bị họ gọi là Beans [1], dẫu có chủ ý hay không, vẫn có vẻ xác đáng. Baynes và các sĩ quan cấp cao khác khi trực chiến sẽ giám sát ca trực và đảm bảo mệnh lệnh của thuyền trưởng được tuân thủ.

Là các hoa tiêu, lái trưởng Clark cùng đồng đội sẽ vạch ra lộ trình cho tàu và chỉ dẫn hướng đi thích hợp cho lái phó. Lái phó, sau đó, sẽ chỉ đạo hai người cầm lái, những người này nắm bánh lái kép và điều khiển tàu.

Nhóm thợ thuyền chuyên về các nghề riêng biệt tạo thành một đơn vị xã hội riêng. Thợ buồm vá lại buồm bạt, thợ đóng vũ khí mài giũa gươm kiếm, thợ mộc sửa chữa cột buồm và vá những chỗ hổng nguy hiểm trên thân tàu, bác sĩ chăm sóc người bệnh (các cậu bé phụ tá của ông được gọi là loblolly [2] theo tên loại cháo thường được phục vụ cho thủy thủ bị ốm hoặc bị thương).

[1] Tức “hạt đậu,” do họ Baynes phát âm gần giống Beans.

[2] Từ "loblolly" bắt nguồn từ "lob" (âm thanh đặc trưng khi nấu cháo đặc) và "lolly" (từ cổ trong tiếng Anh chỉ xúp hoặc thức ăn nấu trong nồi).

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Vị vua Beans Kidd Giải tội Chuẩn úy Vị vua

    Đọc tiếp

    Xa hoi thu nho tren cac chien ham hinh anh

    Xã hội thu nhỏ trên các chiến hạm

    07:00 22/12/2025 07:00 22/12/2025

    0

    Các chiến hạm có sức chứa lên tới hàng trăm người, thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Dân nghèo và nô lệ chiếm đa số, giới quý tộc là thiểu số nhưng nắm quyền hành lớn.

    Tri tue, tam anh huong cua nha dan toc hoc Tu Chi hinh anh

    Trí tuệ, tầm ảnh hưởng của nhà dân tộc học Từ Chi

    17 phút trước 19:00 29/12/2025

    0

    Nhà dân tộc học Từ Chi, với trí tuệ và những ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ nhà khoa học sau này, xứng đáng có được sự tôn vinh tương xứng. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo khoa học "Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi với văn hóa các dân tộc Việt Nam" diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

    Muon song cham, hay doc Haruki Murakami! hinh anh

    Muốn sống chậm, hãy đọc Haruki Murakami!

    1 giờ trước 18:00 29/12/2025

    0

    Thông qua những nhân vật trầm lặng, cốt truyện mơ màng và văn xuôi chậm rãi, chu đáo, câu chuyện của Haruki Murakami sẽ đưa ra "liều thuốc giải độc" êm dịu trong cuộc sống hiện đại nhưng vội vã.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý