Công dụng thải độc của các loại trà

Trà là loại đồ uống được con người ưa chuộng từ hàng nghìn năm qua. Trà có nhiều chất chống oxy hóa, lợi tiểu, có tác dụng thải độc và ngăn ngừa ung thư.

Trà là loại thức uống có khả năng thải độc và phòng ngừa ung thư. Ảnh minh họa: L.C.

Đa số chất chuyển hóa độc hại trong cơ thể đều có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh hoặc tiếp xúc với các sản phẩm hóa học. Ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ đảm bảo cơ thể thải độc một cách tự nhiên. Trong chế độ ấy, uống trà là việc không thể thiếu.

Trà là thức uống bảo vệ sức khỏe được ưa chuộng trên thế giới. Thành phần chính của trà bao gồm polyphenol, caffeine, lipopolysaccharide (LPS) [1] với các tác dụng:

- Ức chế và chống vi khuẩn độc hại: Polyphenol trong trà ức chế vi khuẩn cùng virus gây bệnh trong cơ thể, đồng thời giúp chống viêm và tiêu chảy.

- Giảm mỡ và hỗ trợ tiêu hóa: Trà có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dinh dưỡng, tăng khả năng phân giải chất béo của các cơ quan, từ đó giảm mỡ trong cơ thể, tăng tiết dịch vị nhờ thành phần có chứa caffeine.

- Thải độc và làm đẹp: Thành phần chính của trà là polyphenol, một chất hòa tan trong nước có chức năng làm se lỗ chân lông, loại bỏ dầu, khử trùng, chống lão hóa da, giảm bức xạ tia cực tím.

- Làm chậm quá trình lão hóa: Polyphenol trong trà có đặc tính chống oxy hóa mạnh và hoạt tính sinh học, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, ngăn chặn quá trình peroxy hóa lipid.

- Lợi tiểu: Thành phần caffein trong trà có tác dụng kích thích thận, cải thiện tốc độ lọc của thận, thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu ra khỏi cơ thể, giảm thời gian lưu giữ các chất độc hại trong thận.

- Phòng tránh và ngăn ngừa ung thư: Polyphenol trong trà có thể ngăn chặn sự tổng hợp của các chất gây ung thư như ammonium nitrite, đồng thời trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

- Hạn chế các bệnh về tim mạch: Polyphenol trong trà đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo, giúp giảm cholesterol xấu, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

[1] Các đại phân tử được cấu tạo bởi lipid và polysaccharide, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch ở người.