Điều góp phần tạo nên bản sắc TP.HCM

Nhiều công trình kiến trúc hiện đại không chỉ định hình diện mạo đô thị mà còn phản ánh lớp trí thức, tư duy và bản sắc văn hóa của TP.HCM qua nhiều giai đoạn phát triển.

KTS Nguyễn Ngọc Sơn, giảng viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ về những di sản kiến trúc ở TP.HCM. Ảnh: TTLTQGII.

Sáng 21/5, tại buổi nói chuyện về di sản kiến trúc đô thị do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức, KTS Nguyễn Ngọc Sơn, giảng viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, cho rằng thành phố đang sở hữu những di sản kiến trúc đặc biệt, được hình thành dựa trên quá trình tiếp nối của nhiều thế hệ kiến trúc sư Việt Nam. Song, điều đáng tiếc là nhiều tác giả đứng sau các công trình biểu tượng của thành phố dần bị lãng quên theo thời gian.

“Tôi nhận ra chúng ta đã đánh mất những yếu tố cốt lõi trong việc hiểu căn bản về thế hệ kiến trúc sư Việt Nam cũng như những nền tảng mà họ để lại. Đó là việc định danh con người, tác giả kiến trúc”, ông nói.

KTS Nguyễn Ngọc Sơn cho biết ông dành hơn 15 năm nghiên cứu hệ thống dữ liệu về kiến trúc Việt Nam thế kỷ 20, từ thời thuộc địa đến giai đoạn hiện đại, với mong muốn tìm lại “danh phận” cho các kiến trúc sư từng góp phần tạo nên diện mạo đô thị TP.HCM.

Trong hành trình nhìn lại các công trình tiêu biểu tại trung tâm thành phố, ông nhắc đến Dinh Độc Lập như một biểu tượng của kiến trúc hiện đại Việt Nam. Theo ông, công trình gắn với KTS Ngô Viết Thụ, người cũng để lại dấu ấn tại nhiều công trình như Viện Hạt nhân Đà Lạt, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM và Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam ở Huế.

Ông cũng bày tỏ tiếc nuối khi một số công trình giá trị không còn, trong đó nhiều công trình do KTS Nguyễn Quang Nhạc thực hiện.

Theo KTS Nguyễn Ngọc Sơn, di sản kiến trúc không chỉ nằm ở hình khối công trình mà còn hiện diện trong đời sống đô thị, ký ức thị dân và cách thành phố lưu giữ lịch sử phát triển qua từng thời kỳ.

Việc nhìn lại các công trình kiến trúc tiêu biểu cũng là cách nhận diện bản sắc đô thị và giá trị văn hóa mà nhiều thế hệ trí thức Việt Nam đã để lại cho thành phố.