Những công trình biểu tượng của TP.HCM

Bưu điện Thành phố là một trong những công trình kiến trúc biểu tượng tại TP.HCM xuất hiện trong cuốn sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Với kiến trúc Gothic kết hợp Phục hưng độc đáo, tòa nhà không chỉ là trung tâm liên lạc quan trọng mà còn là điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách khi đến trung tâm phường Sài Gòn.

Cầu Mống, một trong những cây cầu xưa nhất TP.HCM bắc qua kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, hiện lên duyên dáng qua những nhịp sắt uốn cong màu xanh đặc trưng. Bức tranh ký họa đã bắt trọn vẻ đẹp hoài cổ của cây cầu đi bộ nối liền sự nhộn nhịp giữa quận 1 và quận 4 (cũ).

Từng là cầu dành cho xe cơ giới, nay Cầu Mống đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng yêu thích của giới trẻ thành phố. Trong dự án 50 Spaces, hình ảnh cây cầu được lưu giữ như một kỷ niệm đẹp về sự giao thoa giữa các giá trị cũ và mới.

Đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi) là không gian kiến trúc tiêu biểu với các công trình mang đậm phong cách Pháp từ thời kỳ trước. Bức họa trong dự án 50 Spaces ghi lại diện mạo của con đường này như một biểu tượng văn hóa nối liền các giá trị di sản với nhịp sống đô thị hiện đại.

Kênh Tàu Hủ hiện lên trong sách qua những nét vẽ gợi nhớ về một thời giao thương sông nước tấp nập của vùng đất Gia Định xưa.

Dòng kênh uốn lượn cạnh đại lộ Đông Tây chứng kiến sự "thay da đổi thịt" của thành phố qua nhiều giai đoạn phát triển. Qua những tác phẩm nghệ thuật, các tác giả muốn truyền tải cảm xúc về những không gian có nguy cơ biến mất hoặc thay đổi theo thời gian.

Lăng Ông Bà Chiểu là một quần thể kiến trúc tâm linh và văn hóa lâu đời, nơi thờ Tả quân Lê Văn Duyệt. Bức tranh mô tả chân thực các mái ngói và cổng tam quan mang đậm bản sắc Nam Bộ.

Việc đưa Lăng Ông vào tập sách ký họa bằng tiếng Anh nhằm mục đích tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam ra thế giới

Trải qua hơn một thế kỷ, tòa nhà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM.

Nhà hát Lớn được xây dựng giai đoạn 1897-1900 theo phong cách Beaux-Arts của Pháp. Ban đầu phục vụ biểu diễn nghệ thuật cho giới thượng lưu, sau này từng được sử dụng làm trụ sở Quốc hội của chính quyền chế độ cũ. Hiện nay, công trình trở lại chức năng nhà hát, là trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn của thành phố.

Nhà thờ được xây dựng từ năm 1877 đến 1880, theo phong cách Romanesque pha Gothic. Toàn bộ vật liệu chính, đặc biệt là gạch đỏ, được nhập từ Pháp. Công trình có hai tháp chuông cao khoảng 60 m, từng là điểm cao nhất Sài Gòn thời thuộc địa. Đây là trung tâm Công giáo lớn và là biểu tượng kiến trúc của thành phố.

Dù đang trong quá trình trùng tu, vẻ đẹp kiến trúc của nhà thờ vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những vườn bách thảo lâu đời nhất thế giới, được coi là "lá phổi xanh" quý giá giữa lòng đô thị. Bức tranh tái hiện không gian mát lành với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và cảnh quan xanh mướt.

Trụ sở UBND Thành phố với cấu trúc đối xứng và mặt tiền trang trí chỉn chu. Đây là trung tâm hành chính của thành phố hiện nay.

Tọa lạc tại vị trí kết thúc của phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa nhà là một phần không thể thiếu trong diện mạo kiến trúc TP.HCM hiện nay.

Cuốn sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn là tập hợp tranh ký họa và lời dẫn tiếng Anh về 50 công trình kiến trúc biểu tượng của ba miền. Tác phẩm quy tụ 52 họa sĩ, chủ yếu là các kiến trúc sư, mang đến cái nhìn chuyên môn nhưng cũng đầy chất thơ về các không gian đô thị.

100% doanh thu bán tranh và một phần doanh thu bán sách sẽ được đóng góp cho Quỹ Từ thiện Bông Sen để hỗ trợ người khiếm thị.

