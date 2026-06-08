Gấu Pooh tròn 100 tuổi

Winnie the Pooh, chú gấu nổi tiếng trong văn học thiếu nhi thế giới, sẽ tròn 100 tuổi vào năm 2026. Disney dự kiến tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm kéo dài trong một năm.

Disneyland công bố kế hoạch tổ chức sinh nhật kéo dài 1 năm cho nhân vật Winnie the Pooh. Ảnh: Disney.

Winnie the Pooh, nhân vật gấu đáng yêu gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả, sắp bước sang tuổi 100, theo Japan Times.

Nhân vật này lần đầu xuất hiện năm 1926 trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Anh A.A. Milne, với phần minh họa do họa sĩ E.H. Shepard thực hiện. Hình tượng Pooh được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập thú nhồi bông của Christopher Robin, con trai tác giả.

Disney, đơn vị sở hữu bản quyền Pooh từ thập niên 1960, đang lên kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm kéo dài suốt năm 2026. Theo Kevin Kern, quản lý nghiên cứu cấp cao tại Walt Disney Archives, sức hút của Pooh đến từ sự gần gũi và những bài học giản dị mà nhân vật mang lại.

Hai năm sau khi Pooh ra mắt, nhân vật hổ Tigger xuất hiện trong cuốn The House at Pooh Corner, hoàn thiện nhóm bạn quen thuộc gồm Piglet, Eeyore, Owl, Rabbit, Kanga và Roo. Đến năm 1966, Disney phát hành phim hoạt hình đầu tiên về Pooh, định hình hình ảnh chú gấu mặc áo đỏ ngắn tay vốn đã trở nên quen thuộc với khán giả toàn cầu.

Winnie the Pooh ra mắt độc giả vào năm 1926. Ảnh: Fado.

Trong gần một thế kỷ, Winnie the Pooh xuất hiện trong hàng chục đầu sách, phim điện ảnh, đồ chơi và các sản phẩm lưu niệm. Tác phẩm điện ảnh gần đây nhất là Christopher Robin (2018), với diễn viên Ewan McGregor vào vai Christopher Robin trưởng thành tái ngộ người bạn tuổi thơ.

Ngoài đời sống văn hóa đại chúng, Pooh nhiều lần trở thành hiện tượng bất ngờ. Năm 1972, Disneyland từng tổ chức cuộc vận động mang tính hài hước để Pooh "tranh cử" tổng thống Mỹ. Đến thập niên 2010, nhân vật này xuất hiện trong nhiều tranh biếm họa chính trị liên quan đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khiến các nội dung liên quan bị kiểm duyệt trên Internet tại nước này.

Sau khi một phần bản quyền gốc hết hiệu lực vào năm 2023, Winnie the Pooh tiếp tục được khai thác theo nhiều hướng khác nhau. Cùng năm, nhân vật xuất hiện trong bộ phim kinh dị kinh phí thấp Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, gây chú ý khi đạt doanh thu vượt kỳ vọng.

Theo họa sĩ hoạt hình Mark Henn, người từng tham gia sản xuất phim Winnie the Pooh năm 2011, sức sống của nhân vật nằm ở sự điềm tĩnh và lạc quan. "Pooh luôn mang đến niềm vui. Ngay cả khi gặp rắc rối, cậu ấy vẫn giữ được sự bình thản mà nhiều người cảm thấy đồng cảm", ông nói.