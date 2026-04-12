Disney 'đứng sau' bộ manga giả tưởng đen tối nhất mọi thời đại

Tác giả Kentaro Miura đã lấy cảm hứng từ thế giới Disney trong quá trình sáng tạo bộ manga đen tối "Berserk", theo Screen Rant.

Giả tưởng đen tối (dark fantasy) luôn là một trong những thể loại phổ biến nhất trong anime và manga. Trong thể loại này, Berserk của Kentaro Miura được gọi là kiệt tác.

Berserk được xuất bản lần đầu vào năm 1989. Bối cảnh trong truyện lấy cảm hứng từ châu Âu thời trung cổ và tập trung vào hành trình của lính đánh thuê đơn độc Guts để chống lại các thế lực ma quỷ.

Berserk đã bán được ước tính 70 triệu bản trong hơn ba thập kỷ kể từ khi ra mắt. Con số này có khả năng tiếp tục tăng trong những năm tới.

Với sự nổi tiếng từ thế giới manga, Berseck đã mở rộng thành nhiều loạt phim hoạt hình, phim điện ảnh, trò chơi điện tử và hàng hóa.

Trả lời tại một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi qua đời, tác giả Kentaro Miura đã thảo luận về quá trình sáng tạo của mình và những thay đổi của ông với tư cách một nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo Berserk.

Khi được hỏi về những ngày đầu sáng tác, Miura tiết lộ nhiều nguồn cảm hứng của mình, trong đó có các tác phẩm của Disney.

Manga "Berserk" khơi nguồn từ Disney

Trong cuộc phỏng vấn năm 2021, Kentaro Miura đã được hỏi về sự thành công của Berserk trên toàn cầu. Tác giả tiết lộ rằng ông chưa bao giờ hướng đến bất kỳ đối tượng khán giả cụ thể nào, mặc dù ông có đưa vào những chi tiết ông nghĩ sẽ được đông đảo công chúng yêu thích.

Miura nói: "Tôi không có nhiều hình dung về độc giả nước ngoài, nhưng ngay từ những ngày đầu sáng tác, tôi đã tự hỏi liệu thể loại giả tưởng do người Nhật sáng tạo có được đón nhận ở nước ngoài hay không... Tuy nhiên, để làm cho tác phẩm dễ tiếp cận nhất có thể, tôi đã sử dụng các tác phẩm của Disney làm nguồn tham khảo khi xây dựng thế giới trong truyện.

Tôi không nêu ra một quốc gia hay thời kỳ cụ thể nào, mà là cách kể chuyện 'ngày xửa ngày xưa'... Tôi đã sử dụng phong cách kể chuyện ngụ ngôn của Disney, vốn phổ biến trên toàn thế giới, để tạo ra một bối cảnh phi quốc gia", ông chia sẻ.

Những người hâm mộ Disney và người hâm mộ Berserk có lẽ đều sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy sự liên hệ giữa hai bên. Berserk nổi tiếng với yếu tố giả tưởng đen tối bạo lực, trong khi phim Disney thường được biết đến với các câu chuyện thiếu nhi, tác phẩm hài tuổi học trò, tuổi vị thành niên hay tình yêu lãng mạn dành cho các thiếu nữ.

Tuy nhiên, Kentaro Miura đã mượn từ thương hiệu Disney rất nhiều chi tiết và chúng được lồng ghép khéo léo trong Berserk. Đầu tiên, việc không nêu rõ thời gian và địa điểm trong câu chuyện là điều thường thấy trong các tác phẩm nổi tiếng nhất của Disney. Cách cấu trúc tác phẩm này cho phép khán giả tưởng tượng và tương tác nhiều hơn với câu chuyện.

Độc giả biết rằng có một bản đồ khắc họa bối cảnh rộng lớn của Berserk, đồng thời có nhiều địa điểm và nhân vật trong đó được so sánh với thế giới thực. Tuy nhiên, tất cả đều được giữ mơ hồ và không bao giờ gắn với bất kỳ cái tên nào trong thực tế.

Tập mới nhất 43 của Berserk dự kiến ra mắt tháng 10 năm nay.

"Berseck" và câu chuyện thiếu nữ?

Nhìn bề ngoài, Berserk chủ yếu xoay quanh những pha hành động đẫm máu. Phần lớn điều khiến bộ truyện trở nên nổi tiếng là nhờ những cảnh chiến đấu mãn nhãn, kịch tính giữa con người và quái vật. Tuy nhiên, Berserk còn nhiều hơn thế nữa.

Những điểm nhấn cảm xúc và cách kể chuyện chuyển cảnh nhịp nhàng của tác phẩm này cũng là những điều giữ chân được phần lớn người hâm mộ. Và đây chính là yếu tố mà Kentaro Miura đã mượn từ manga shoujo. Shojo là thuật ngữ dùng để chỉ những câu chuyện hướng đến đối tượng độc giả là thiếu nữ và người trẻ tuổi. Đây cũng là đối tượng độc giả lớn của các tác phẩm Disney.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2000, khi được hỏi về khả năng chuyển Berserk thành loạt truyện shojo, Kentaro Miura không mấy ngạc nhiên. Ông nói:

"Cách chuyển đó cũng hợp lý với tôi. Manga shojo tập trung vào việc thể hiện mọi cảm xúc một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Theo cách tiếp cận đó, thể loại này không gượng ép như manga dành cho nam giới. Manga dành cho nam giới thường được tính toán kỹ càng để bán chạy, trong khi manga shojo lại có sự “nhẹ nhàng” hơn. Tôi biết đó không phải là một từ miêu tả chính xác, nhưng đó có thể là điểm chung giữa tôi và manga shojo".

Miura thừa nhận rằng những bộ truyện nổi tiếng trong thể loại giả tưởng đen tối như Devilman, Fist of the North Star và Guin Saga có ảnh hưởng lớn đến tác phẩm của ông, nhưng chính những ảnh hưởng khác, ít ngờ tới hơn, lại khiến Berserk trở thành một câu chuyện độc đáo và có vị thế độc tôn.

Berserk được cho là bộ manga giả tưởng đen tối mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Với sức ảnh hưởng lớn của mình, Berseck là lời nhắc nhở rằng những nghệ sĩ vĩ đại có thể tìm thấy nguồn cảm hứng ở bất cứ đâu, kể cả trong các tác phẩm hoàn toàn khác biệt của Disney để tạo nên một tác phẩm sử thi giả tưởng đen tối, bạo lực và kinh hoàng.

Kể từ khi Kentaro Miura qua đời, Berserk được tiếp tục sáng tạo nhờ người bạn kiêm đồng nghiệp của Miura là Kouji Mori, cùng với đội ngũ của nhà xuất bản Studio Gaga.