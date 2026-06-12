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Thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

  • Thứ sáu, 12/6/2026 20:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM vừa có quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

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Trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: Hoàng Hùng.

Theo quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

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Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Ảnh: Thu Hường.
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Báo Tuổi trẻ trở thành Báo điện tử Tuổi trẻ. Ảnh: Hoàng Hùng.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, các quy định pháp luật có liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

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https://www.sggp.org.vn/thanh-lap-co-quan-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-tphcm-post857147.html

Thu Hường/Sài Gòn Giải Phóng

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