6 tháng đầu năm, Đường sách TP.HCM thu hơn 32 tỷ đồng

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, Đường sách TP.HCM đạt doanh thu hơn 32 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi số bản sách bán ra lại giảm.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, báo cáo tổng kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của đơn vị.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, cho biết số lượng sách thực tế bán ra ở không gian văn hóa đọc này chỉ đạt 320.405 cuốn (giảm 5,59%). Điều này phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của khách tham quan khi đến với không gian văn hóa này.

Theo ông, bức tranh kinh doanh xuất bản phẩm đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự giảm mạnh của mảng sách thiếu nhi. Nửa đầu năm, doanh thu mảng này chỉ đạt hơn 2,9 tỷ đồng với 60.160 cuốn được bán ra.

Nếu tính từ năm 2023, lượng sách thiếu nhi tiêu thụ tại đây đã sụt giảm nghiêm trọng gần 48%. Các kênh phân phối khác như bán sỉ và bán trực tuyến (online) cũng ghi nhận đà chững lại hoặc giảm mạnh, cho thấy sức mua chung trên thị trường vẫn chưa thực sự phục hồi.

Trái ngược với sự sụt giảm của mảng sách, các mặt hàng ngoài sách lại ghi nhận sự tăng trưởng. Tỷ trọng doanh thu từ hàng lưu niệm tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt gần 3,2 tỷ đồng (chiếm xấp xỉ 10% tổng doanh thu).

Các đơn vị phát biểu, góp ý về các hoạt động của Đường sách TP.HCM trong 6 tháng cuối năm.

Nhóm dịch vụ cà phê sách vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng 2,2 tỷ đồng . Các số liệu này cho thấy khách đến Đường Sách hiện nay có xu hướng ưu tiên trải nghiệm, tham gia sự kiện và mua sắm quà tặng lưu niệm hơn là mua sách tại chỗ.

Về hoạt động cộng đồng, Đường sách TP.HCM tổ chức thành công 256 sự kiện (tăng gần 21%), nổi bật là chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập. Dù quy mô sự kiện tăng, báo cáo cũng chỉ ra một hạn chế lớn. "Tỷ trọng các hoạt động do chính các gian hàng chủ trì đã giảm mạnh, chỉ còn chiếm 14,8% tổng số sự kiện", ông Bùi Xuân Đức cho biết.

Để giải quyết bài toán "khách đông nhưng sức mua thấp", trong 6 tháng cuối năm 2026, Đường sách TP.HCM đặt mục tiêu tăng cường các sự kiện gắn trực tiếp với xuất bản phẩm nhằm chuyển hóa khách tham quan thành người mua sách.

Đơn vị sẽ tập trung vực dậy mảng sách thiếu nhi, khuyến khích các gian hàng chủ động tổ chức sự kiện mang dấu ấn riêng và ứng dụng chuyển đổi số để kích cầu văn hóa đọc.