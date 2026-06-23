Đường sách TP.HCM phối hợp phường Sài Gòn phát triển văn hóa đọc

Đường sách TP.HCM và UBND phường Sài Gòn sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc định kỳ, hướng đến học sinh, giáo viên và người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Công ty TNHH Đường sách TP.HCM và UBND phường Sài Gòn sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trên địa bàn. Ảnh: Phương Lâm.

Tháng 6, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM và UBND phường Sài Gòn đã ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc trong học sinh, giáo viên và người dân trên địa bàn.

Theo nội dung phối hợp, hai đơn vị sẽ phát huy không gian văn hóa đọc tại Đường sách TP.HCM, đồng thời tăng cường kết nối giữa thiết chế văn hóa của thành phố với chính quyền địa phương để triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, khuyến khích thói quen đọc sách và tinh thần tự học.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình"Ngày hội Vui học cùng Sách", gồm giao lưu tác giả, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, trải nghiệm sáng tạo và các sân chơi tương tác dành cho học sinh.

Bên cạnh đó, chương trình "Mừng sinh nhật cùng Sách" dành cho thiếu nhi sẽ được tổ chức định kỳ vào tuần cuối mỗi tháng. Hai đơn vị cũng phối hợp thực hiện "Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm", kết hợp giới thiệu xuất bản phẩm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Ngoài các chương trình định kỳ, Đường sách TP.HCM và UBND phường Sài Gòn sẽ phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa - xã hội của TP.HCM, đồng thời lồng ghép các chương trình khuyến đọc trong hoạt động phục vụ cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận sách cho nhiều nhóm độc giả.

Theo kế hoạch, UBND phường Sài Gòn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự tham gia của các cơ sở giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn. Trong khi đó, Đường sách TP.HCM sẽ kết nối các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, tác giả, chuyên gia và đối tác văn hóa để xây dựng các chương trình phù hợp với nhu cầu học tập, tiếp cận tri thức và hưởng thụ văn hóa của cộng đồng.

Các đơn vị kỳ vọng việc phối hợp sẽ góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân, đặc biệt là học sinh và thanh thiếu nhi, đồng thời phát huy vai trò của Đường sách TP.HCM như một điểm đến văn hóa, giáo dục và trải nghiệm đặc trưng của thành phố.