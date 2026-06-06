Nhà sách, thư viện, đường sách thu hút thiếu nhi dịp hè

Nhiều nhà sách, thư viện tại TP.HCM mở rộng hoạt động trải nghiệm, biến không gian đọc thành điểm đến hè của học sinh và phụ huynh.

Từ đầu tháng 6, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách và thư viện tại TP.HCM đồng loạt tổ chức các chương trình hè dành cho thiếu nhi. Không chỉ giới thiệu sách, những không gian này còn tăng cường hoạt động tương tác, trải nghiệm kỹ năng, sáng tạo thủ công, khoa học vui và giao lưu cùng tác giả.

Các chương trình hướng đến mục tiêu giúp trẻ “vừa học vừa chơi”, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, đồng thời khơi gợi thói quen đọc sách trong môi trường gần gũi hơn với gia đình.

Các em nhỏ tham gia Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam ở Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: VCPF.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM vừa khởi động chương trình Hè vui cùng Thư viện 2026, kéo dài từ ngày 1/6 đến 9/8. Trong tuần đầu tiên, thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động như câu lạc bộ đọc sách, cờ vua, khéo tay sáng tạo và khoa học vui.

Trước đó, Thư viện và Đường sách TP.HCM cũng thu hút nhiều phụ huynh và học sinh với Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam diễn ra cuối tháng 5.

Không gian triển lãm tranh, kể chuyện, giao lưu cùng tác giả và các chương trình nghệ thuật đã góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, tình yêu quê hương và thói quen đọc sách ở trẻ.

Cuối tháng này, TP.HCM sẽ tổ chức Hội sách Thiếu nhi lần VI với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay", diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh trưng bày, giới thiệu sách thiếu nhi, hội sách dự kiến có các buổi giao lưu, kể chuyện sách, hoạt động trải nghiệm kỹ năng và sân chơi tương tác cho học sinh.

Không chỉ thư viện, các nhà sách cũng mở rộng mô hình trải nghiệm trong dịp hè. Sáng 5/6, Nhà sách FAHASA Phú Lâm tổ chức không gian Pop-up Blokees, mang đến sân chơi tương tác cho thiếu nhi và những người yêu thích mô hình.

Đông đảo gia đình, bạn trẻ đến tham quan và mua sắm ở nhà sách trong dịp hè. Ảnh: M.C.

Bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA, cho biết những năm gần đây, hệ thống tập trung phát triển mô hình nhà sách hiện đại, thân thiện, đồng thời tăng cường hoạt động trải nghiệm cho khách hàng.

“Khách hàng đến nhà sách không chỉ để mua sắm mà còn để tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường giúp các em vừa giải trí vừa phát triển kỹ năng một cách tự nhiên”, bà Hóa nói.

Đưa con đến nhà sách từ sáng, chị Nguyễn Hồng Vân, 43 tuổi, cho hay gia đình ưu tiên lựa chọn thư viện, nhà sách và các không gian văn hóa trong dịp hè để con có cơ hội học hỏi thông qua hoạt động thực hành.

“Tôi muốn con được vừa học vừa chơi, tiếp cận sách và hoạt động sáng tạo trong môi trường thoải mái thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay trò chơi điện tử”, chị Vân chia sẻ.