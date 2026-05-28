TP.HCM sắp tổ chức Hội sách thiếu nhi

Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI diễn ra từ 26/6 đến 2/7 tại nhiều điểm ở TP.HCM, mang đến không gian đọc sách và trải nghiệm hè dành cho trẻ em khắp thành phố.

Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 26/6 đến 2/7. Ảnh: Trần Hiền.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 26/6 đến 2/7 với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay”.

Hội sách diễn ra đồng thời tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành), chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương) và Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu), cùng hệ thống đường sách trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chăm lo, phục vụ thiếu nhi hè 2026 của UBND TP.HCM.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, hội sách năm nay hướng đến việc tạo thêm không gian đọc sách, vui chơi và trải nghiệm cho trẻ em trong dịp hè, đồng thời khuyến khích thói quen đọc sách trong gia đình và nhà trường.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sách thiếu nhi, dự kiến hội sách còn có các chương trình giao lưu, kể chuyện sách, hoạt động trải nghiệm kỹ năng và sân chơi tương tác dành cho học sinh.

Ngoài hội sách, TP.HCM cũng triển khai hàng loạt hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Trong đó có triển lãm chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”, các hành trình trải nghiệm “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Em yêu Thành phố của em”, cùng Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM - Kids Fest lần thứ 4 năm 2026.

Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật như múa rối, xiếc, ca múa nhạc, kịch và nghệ thuật truyền thống cũng sẽ được tổ chức phục vụ thiếu nhi, đặc biệt tại khu vực ngoại thành và các xã nông thôn mới.

Ở lĩnh vực thể thao, thành phố triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước và mở lớp miễn phí “Kỹ năng an toàn - sinh tồn khi sử dụng SUP 2026” tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM.

Ngoài ra, các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý sẽ miễn, giảm giá vé hoặc hỗ trợ giảm 50% chi phí tham quan cho các đoàn học sinh, sinh viên trong dịp hè năm nay.