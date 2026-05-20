Sách tranh Việt 'điểm danh'

Ban tổ chức Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam cho rằng sách tranh trong nước vẫn thiếu định danh, thiếu hệ sinh thái và chưa có tiếng nói trên thị trường quốc tế.

Chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương là tác giả của nhiều bộ sách tranh nổi bật đồng thời là người sáng lập Slowbooks. Ảnh: H.L.

Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 (Vietnam Children’s Picturebook Festival - VCPF 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 31/5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Đường sách TP.HCM. Sự kiện do Slowbooks đăng cai, phối hợp cùng Room to Read Vietnam, Hội Xuất bản Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Đường sách TP.HCM tổ chức.

Ban tổ chức cho biết đây là một trong những lễ hội chuyên biệt đầu tiên dành riêng cho sách tranh tại Việt Nam. Ngoài hội chợ sách với khoảng 10-12 đơn vị tham gia, lễ hội còn có triển lãm “100 cuốn sách tranh để yêu và nhớ”, tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu của sách tranh Việt Nam giai đoạn 2006-2026.

“Sau khoảng 8 năm làm sách thiếu nhi và 4 năm tập trung nghiên cứu thể loại sách tranh, tôi nhận thấy trên thị trường Việt Nam, ngay cả người trong ngành hay phóng viên đôi khi cũng chưa thống nhất cách phân biệt giữa sách tranh, truyện tranh, sách kiến thức hay sách giáo dục cho trẻ em. Cái chúng ta thiếu là một sân chơi để kết nối các bên: người làm nghề, tác giả, họa sĩ, trường học và phụ huynh”, chị Quỳnh Hương, Giám đốc lễ hội, nói.

Theo đại diện ban tổ chức, quá trình tuyển chọn 100 tựa sách gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với các đầu sách xuất bản trong giai đoạn 2006-2015 do nhiều tựa không còn lưu hành trên thị trường. Hội đồng tuyển chọn năm đầu tiên gồm 9 chuyên gia đến từ lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu văn học, thư viện và minh họa.

Song song triển lãm sách tranh Việt là không gian giới thiệu hơn 60 tác phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc với sự hỗ trợ từ Hiệp hội Nhà xuất bản Sách tranh Hàn Quốc (KPPA). Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức các phiên đọc sách, workshop minh họa, kịch chuyển thể từ sách tranh và chuỗi tọa đàm chuyên môn về xuất bản, giáo dục và bản quyền.

“Chúng ta muốn đưa tác giả Việt ra quốc tế thì phải đi theo thể loại mà thế giới đang tập trung. Sách tranh dễ tiếp cận hơn tiểu thuyết vì dù không hiểu ngôn ngữ, người ta nhìn tranh và đọc mô tả ngắn gọn là có thể đưa ra quyết định mua bản quyền. Hiện tại số lượng người làm bản quyền chuyên nghiệp ở Việt Nam chưa quá 10 ngón tay”, lãnh đạo Slowbooks cho biết.

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành nền tảng kết nối các tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản và độc giả, từ đó thúc đẩy sự phát triển của sách tranh Việt Nam trong 5-10 năm tới.