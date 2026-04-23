Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu những câu chuyện gia đình ấm áp

Bộ sách tranh “Chiếc túi của mẹ” và “Tấm chăn của bố” không chỉ là câu chuyện về tình cảm gia đình, mà còn là lời nhắn gửi dịu dàng về giá trị và sự hiện diện của tình yêu thương tồn tại trong những điều nhỏ bé xung quanh chúng ta.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và con trai trong buổi giao lưu đọc sách tại Hà Nội. Ảnh: PV/Vietnam+

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Năm-2026, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách tranh đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ Chiếc túi của mẹ và Tấm chăn của bố viết về chủ đề tình cảm gia đình, do tác giả Sara Şahinkanat sáng tác và họa sỹ Ayşe İnan minh họa.

Đây là bộ sách tranh thiếu nhi Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên được Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt độc giả Việt Nam, được xuất bản với sự giới thiệu của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Ngày 23/4, ông Korhan Kemik, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam và Phu nhân cùng nhà văn Sara Şahinkanat đã có buổi giao lưu, đọc sách cho các em nhỏ tại Hà Nội.

Đại sứ và Phu nhân cùng tác giả Sara Şahinkanat tại Trường Mầm non Hạt Dẻ Cười, phường Long Biên, Hà Nội. Ảnh: PV/Vietnam+

Qua những vần thơ ấm áp, gần gũi cùng minh họa ấn tượng, bộ sách đã khắc họa câu chuyện về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con trẻ theo cách riêng độc đáo và thú vị.

Chiếc túi của mẹ kể về những ngày hè bình dị của hai bạn nhỏ bên mẹ, cùng “người bạn” đồng hành là chiếc túi xách luôn căng phồng như chứa đựng cả một kho báu diệu kỳ. Trong túi luôn có rất nhiều món đồ hữu ích, giúp mẹ có thể xử trí tài tình trong mọi tình huống. Sau tất cả, hai bạn nhỏ đã nhận ra: Điều kỳ diệu không nằm ở chiếc túi mẹ luôn mang theo, mà đến từ sự khéo léo, đảm đang và tình yêu thương bao la của mẹ.

Nếu người mẹ hiện lên qua sự chăm sóc tỉ mỉ, thì người bố trong Tấm chăn của bố lại là một người bạn có khả năng gợi mở thế giới tưởng tượng cho con trẻ.

Cả hai cuốn sách đều sử dụng lối kể chuyện nhẹ nhàng với ngôn ngữ giàu nhịp điệu, kết hợp cùng tranh minh họa khổ lớn có màu sắc hiện đại và ấn tượng. Ảnh: PV/Vietnam+

Từ một tấm chăn quen thuộc, bố và các bạn nhỏ đã cùng nhau tạo nên vô vàn cuộc phiêu lưu kỳ thú. Chỉ cần trải ra một chút thôi, tấm chăn có thể biến thành căn lều bí mật, chiếc bè lênh đênh giữa biển, hay chiếc võng đu đưa thật vui.

Cùng với những trò chơi đầy biến hóa, mang đến bao niềm vui và tiếng cười, hình ảnh người bố hiện lên thật ấm áp, như một người bạn lớn thân thiết, luôn cổ vũ, yêu thương, dẫn dắt con trẻ khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú và bay bổng.