Việt Nam đưa gì tới hội sách thiếu nhi lớn nhất thế giới?

Hội sách Thiếu nhi Bologna (Italy) diễn ra vào 13-16/4, là sự kiện hàng thường niên, quy tụ hệ sinh thái xuất bản thế giới. Một số đơn vị Việt Nam đưa sách tới giới thiệu cũng như tham gia hoạt động trao đổi nghiệp vụ.

Chị Quỳnh Hương, đại diện Slowbooks, tại Hội sách Thiếu nhi Bologna 2026. Ảnh: NVCC.

Năm nay, bên cạnh Du Bút mang theo truyện tranh Việt đến Hội sách Thiếu nhi Bologna, Slowbooks cũng nhận được lời mời từ Thương vụ Italy đến tham dự ngày hội lớn nhất năm trên thế giới của xuất bản thiếu nhi. Chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, nhà sáng lập và giám đốc Slowbooks, mang theo catalog sách tranh Việt Nam đến Italy giới thiệu với đối tác và bạn bè quốc tế.

Sách thiếu nhi Việt ra sân chơi quốc tế

Bên cạnh quầy sách tranh của Slowbooks và truyện tranh của Du Bút, năm nay, xuất bản Việt còn ghi thêm dấu ấn ở Bologna: Khu vườn trong tim ta của họa sĩ Phạm Quang Phúc do Crabit Kidbooks phát hành được giới thiệu trong danh sách 150 Amazing Bookshelf/BolognaRagazzi Award 2026 còn Dạo bước với Thời Gian của họa sĩ Maru và tác giả Quỳnh Hương hiện diện tại khu vực trưng bày The White Ravens (Danh mục Quạ Trắng) 2025.

Trong chuyến đi lần này, đại diện Slowbooks sẽ tham dự các tọa đàm, cuộc họp bản quyền với đối tác, đồng thời mang một số cuốn sách đến nộp cho Thư viện Thanh thiếu nhi quốc tế, ứng cử cho Danh mục Quạ trắng năm 2026. Bên cạnh đó, chị Quỳnh Hương sẽ gặp gỡ đối tác để mở rộng kết nối và mời tham dự Lễ hội Sách tranh Việt Nam - sẽ tổ chức lần đầu vào 28-31/5 sắp tới, đồng thời xúc tiến hợp tác trong những năm sau.

Bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc, song cũng một đôi lần, chị Quỳnh Hương thoáng qua cảm giác... chạnh lòng. "Một mặt, tôi rất vui khi thấy hiện diện của Việt Nam và tiếng Việt ở hội sách. Nhưng nhìn nhận thực tế thì sách Việt Nam ở đây vẫn còn ít quá và mọi người hầu như không có cơ hội để được thấy sách tranh hoặc truyện tranh Việt Nam ở một sân chơi quốc tế như thế này", chị chia sẻ với Tri thức - ZNews.

Hai tác phẩm Dạo bước với Thời Gian (trái) và Khu vườn trong tim ta tại Hội sách Thiếu nhi Bologna 2026. Ảnh: Slowbooks.

Chị Quỳnh Lê, nhà sáng lập Crabit Kidbooks, nhận định chất lượng của sách thiếu nhi nói chung và sách tranh Việt Nam nói riêng đã ghi nhận tiến bộ rõ rệt, cả về minh họa và câu chuyện lẫn chất lượng in ấn. "Tác phẩm có sự tham dự của tên tuổi từ Việt Nam xuất hiện ngày một nhiều hơn ở các hội sách quốc tế. Các đơn vị xuất bản ở Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm cơ hội để quảng bá, kể câu chuyện của mình cho các đơn vị bản quyền hoặc nhà xuất bản ở nước ngoài. Thêm nữa, xu hướng xuất bản của thế giới bây giờ là quan tâm đến tính đa dạng của các nền văn hóa; đây cũng là một hướng mở cho cơ hội của Việt Nam", chị nói.

Cũng một tâm thế tự tin vào những ấn phẩm sách thiếu nhi chất lượng cao của tác giả và họa sĩ Việt, chị Quỳnh Hương kỳ vọng những năm sau các tố chức, đơn vị xuất bản ở Việt Nam có thể hợp lực và cùng nhau để đưa đến một chân dung sách Việt ở Hội sách Thiếu nhi Bologna.

Hơi thở xuất bản thiếu nhi thế giới

Hội sách Thiếu nhi Bologna tổ chức thường niên là sự kiện hàng đầu thế giới dành cho ngành xuất bản sách thiếu nhi, thu hút hơn 1.500 nhà triển lãm và 30.000 chuyên gia đến từ khoảng 100 quốc gia mỗi năm. Sự kiện được tổ chức bởi nhà tổ chức triển lãm quốc tế BolognaFiere S.p.A., phối hợp với Thương vụ Italy (ITA) và Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy (MAECI).

Một số hình ảnh tại Hội sách Thiếu nhi Bologna 2026. Ảnh: bolognachildrensbookfair.

Nơi đây quy tụ toàn bộ hệ sinh thái xuất bản, bao gồm các nhà xuất bản, đại lý, họa sĩ minh họa, tác giả, chuyên gia về bản quyền và các chuyên gia đa phương tiện. Tại hội sách diễn ra nhộn nhịp các hoạt động trao đổi bản quyền, tọa đàm, trưng bày, triển lãm tác phẩm của tác giả, họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới.

Năm 2026, Na Uy là Quốc gia Khách mời tại Hội sách Thiếu nhi Bologna, mang đến tổ hợp chương trình triển lãm - hội thảo - giao lưu với slogan What if (Nếu như), với những tác phẩm mang đậm hơi thở tự do, tưởng tượng và táo bạo, phá vỡ những khuôn khổ để chơi đùa cả về hình thức lẫn nội dung. Những cuốn sách "tinh nghịch, hài hước, nghiêm túc và bất ngờ" không dạy bảo điều gì, mà khơi gợi trẻ em tự mình suy nghĩ - tất cả phản ánh những giá trị cốt lõi trong xã hội Na Uy.

Tác giả người Anh Michael Rosen (trái) và họa sĩ người Trung Quốc Cai Gao nhận giải thưởng Hans Christian Andersen 2026.

Giải thưởng Hans Christian Andersen - được mệnh danh là "Nobel Văn chương Thiếu nhi", do International Board on Books for Young People (Hội đồng Quốc tế Sách cho Thanh thiếu niên - IBBY) trao thường niên, năm nay gọi tên tác giả người Anh Michael Rosen và họa sĩ người Trung Quốc Cai Gao. Sau tác giả Cao Wenxuan nhận giải vào năm 2016, Cai Gao trở thành người Trung Quốc thứ hai và họa sĩ Trung Quốc đầu tiên chiến thẳng giải thưởng này. Điều này góp phần đưa sách thiếu nhi Trung Quốc trở thành tâm điểm tại Hội sách Thiếu nhi Bologna 2026.

Không nằm ngoài xu hướng chung của ngành xuất bản, chuỗi tọa đàm về trí tuệ nhân tạo gây chú ý tại hội sách. Một quan ngại chung là tính minh bạch và chính xác của thông tin nguồn thứ cấp từ AI mà tác giả có thể dùng trong tác phẩm phi hư cấu dành cho thiếu nhi

Dù một số đại diện giới công nghệ bày tỏ tầm nhìn lạc quan vào triển vọng sử dụng AI trong xuất bản như tìm nguồn cảm hứng, xem xét bản thảo, nhiều đơn vị xuất bản vẫn cho biết họ rạch ròi về ranh giới của AI: có thể dùng trong công việc hành chính, lưu trữ, dữ liệu; nhưng tuyệt đối không góp mặt vào quá trình sáng tạo.