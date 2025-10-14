Sách tranh Việt được Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế vinh danh

Sách tranh thơ "Dạo bước với Thời Gian" lọt vào danh mục công bố thường niên The White Ravens, tôn vinh những tác phẩm thiếu nhi xuất sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Trong phần mô tả, The White Ravens 2025 giới thiệu cuốn sách theo chân bốn bạn chó cùng người kể chuyện ngôi thứ nhất và một loài cây tên gọi "Thời Gian" dạo bước qua bốn mùa trong năm. Nhóm bạn cùng "chiêm ngưỡng hoa đào đẫm mưa xuân, nhận thấy áo sơ mi ướt mồ hôi mùa hạ, chứng kiến hoa lựu nở rộ sắc đỏ hồng vào thu, và hiểu rằng xuân lại sắp về khi cành sứ khô trụi bỗng nở hoa độ cuối đông".

Tác giả Quỳnh Hương (Hũ) cùng cuốn sách tranh thơ Dạo bước với Thời Gian.

Dạo bước với Thời Gian là tác phẩm hợp tác giữa tác giả Quỳnh Hương (Hũ) và họa sĩ Maru, xuất bản cuối năm 2024. Gần đây, cuốn sách được Major Books, nhà xuất bản thành lập tại Anh với sứ mệnh đưa văn chương Việt ra thế giới, mua bản quyền và dự kiến phát hành tiếng Anh vào mùa xuân năm 2026, và mới nhất là bán bản quyền cho nhà xuất bản tại Hàn Quốc, đồng thời trong quá trình thương thảo với đối tác Indonesia. Dạo bước với Thời Gian cũng đã được tác giả Quỳnh Hương mang đi đọc tại các sự kiện văn hóa đọc ở Hàn Quốc, Ấn Độ.

Dán nhãn cuốn sách vào các hạng mục Sách tranh, Thơ, Thời gian, Mùa, Thiên nhiên, The White Ravens 2025 nhận xét "bài thơ đậm chất bi cảm, đan xen với những khắc họa giàu biểu tượng về thiên nhiên, nghệ thuật, nghề thủ công và kiến trúc Việt Nam, khơi gợi cảm giác như đang chiêm ngưỡng một chuỗi tĩnh vật rực rỡ sắc màu". Đến cuối sách, độc giả được mời bước vào "bảo tàng dạo bước cùng thời gian", nơi lý giải mọi chi tiết.

Danh mục giới thiệu Slowbooks là nhà xuất bản chuyên về sách tranh, hướng đến kết nối độc giả nhỏ tuổi với văn hóa Việt Nam. Cuốn sách Dạo bước với Thời Gian được tạo ra với mục tiêu giúp trẻ em làm quen với những khái niệm khó về thời gian và cái phù du vô thường của cuộc sống.

Danh mục thường niên The White Ravens (Quạ Trắng) lựa chọn 200 cuốn sách dành cho thiếu nhi, thanh thiếu niên trong số khoảng 5.000 tác phẩm từ hàng chục quốc gia trên thế giới. Danh mục công bố vài ngày trước Hội sách Frankfurt, và sau đó được giới thiệu đến công chúng quốc tế tại sự kiện xuất bản lớn nhất toàn cầu này. Tại gian hàng của Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế ở Hội sách Thiếu nhi Bologna (tổ chức vào tháng 3-4 hằng năm), các cuốn sách góp mặt trong danh mục sẽ được trưng bày.

Trước đây một số tác phẩm của các tác giả - họa sĩ Việt Nam từng được chọn vào The White Ravens: Ba tớ là runner (Bùi Phương Tâm - Jeet Dzũng, NXB Kim Đồng) năm 2024; Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương (Nhiều tác giả, NXB Kim Đồng) năm 2023; Mẹ yêu ai nhất (Huỳnh Mai Liên - XLan, Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn) năm 2021; Sớm mai (Trương Mỹ Dung - Nguyễn Thị Ngọc Bích, Room to Read) năm 2020; Cái Tết của mèo con (Nguyễn Đình Thi, Thùy Dung minh họa, NXB Kim Đồng) năm 2019; Lĩnh Nam chích quái (Trần Thế Pháp, Tạ Huy Long minh họa, NXB Kim Đồng) năm 2018.

Tác giả Quỳnh Hương (Hũ) đọc tác phẩm Dạo bước với Thời Gian cho các bạn nhỏ tại Ấn Độ. Ảnh: NVCC.

Giới thiệu thiên nhiên và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế

The White Ravens không có cơ chế nộp đơn. Hội đồng tuyển chọn của The White Ravens gồm nhiều thành viên, mỗi người có thế mạnh ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Mỗi năm họ đến các hội sách, lễ hội văn hóa đọc và tham gia nhiều mạng lưới khác nhau để thu thập và tìm kiếm các đầu sách thiếu nhi và thanh thiếu niên đặc sắc trên thế giới.

Tác giả Quỳnh Hương (Hũ), đồng thời là người sáng lập Slowbooks, cho hay Slowbooks từng ghé thăm Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế vào mùa hè 2025. Sau đó, những cuốn sách xuất bản trong năm 2024-2025 và đầu năm 2026 của đơn vị tiếp tục được các đồng nghiệp trong ngành mang đến Thư viện. Dựa vào những giới thiệu này, hội đồng đánh giá có chất liệu để thẩm định.

Đơn vị hoàn toàn không đoán trước được tác phẩm nào có khả năng sẽ được chọn cho vào danh mục. "Khiêm tốn mà nói thì tiêu chí tuyển chọn của The White Ravens rất khắt khe, số lượng sách từ Việt Nam gửi sang Thư viện cũng không ít. Nhưng thực lòng thì tôi rất tin tưởng vào năng lực của đội ngũ Slowbooks. Cuốn nào của chúng tôi cũng có thể đáp ứng đầy đủ quy chuẩn quốc tế", chị Quỳnh Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, chị cũng nhấn mạnh rằng Dạo bước với Thời Gian là lựa chọn xứng đáng mà đội ngũ Slowbooks hoàn toàn thấy hài lòng: Cuốn sách vừa thể hiện văn hóa, thiên nhiên, nghệ thuật Việt Nam, vừa thách thức độc giả thiếu niên ở một định nghĩa mơ hồ như thời gian.

Chị Hoàng Anh, Giám đốc Xuất bản của Slowbooks, cho biết tại Việt Nam cuốn sách phát hành chậm hơn các tác phẩm khác của đơn vị. Đa số độc giả là phụ huynh hoặc bạn trẻ mua cho chính mình hoặc làm quà tặng, hơn là phụ huynh mua cho con. Thách thức của cuốn sách tại thị trường Việt Nam vừa nằm ở chủ đề trừu tượng, vừa nằm ở nhãn 10+, vì nhiều phụ huynh quan niệm sách tranh chỉ dành cho bạn nhỏ dưới 10 tuổi.

Dẫu cuốn sách không xếp vào nhóm "bán chạy" nhưng tác giả, họa sĩ và đội ngũ Slowbooks vẫn hài lòng khi thấy "đến nhiều quán cà phê tại Hà Nội hay giờ đọc tại các trường, đều rất dễ bắt gặp Dạo bước với Thời Gian".