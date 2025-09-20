Giới thiệu sách Việt tại Hội sách Thiếu nhi, Thanh thiếu niên Đài Loan

Hai đại diện từ Việt Nam, Slowbooks và Thái Hà Books, giới thiệu sách thiếu nhi Việt tại Hội sách Thiếu nhi và Thanh thiếu niên Đài Loan (Trung Quốc)

Hội sách Thiếu nhi và Thanh thiếu niên Đài Loan (Taiwan International Children and Youth Book Fair - TICYBF) do Bộ Văn hóa Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Đài Trung (Taichung International Exhibition Center) từ 18 đến 21/9.

Với chủ đề “Crossing Cities, Reading without Borders” (tạm dịch: Xuyên khắp các thành phố, đọc sách không biên giới), hội sách quy tụ 127 đơn vị triển lãm và các tác giả, họa sĩ minh họa, đại diện bản quyền và nhà xuất bản từ 14 quốc gia. Trong lần tổ chức đầu tiên này, Đài Trung được chọn làm Theme City (thành phố chủ đề). Khách mời danh dự (Guest of Honor) là Italy. Đại diện Việt Nam Slowbooks và Thái Hà books là hai trong số 15 đơn vị được mời tham dự chương trình theo dạng Fellowship (đài thọ chi phí).

Chị Quỳnh Hương, nhà sáng lập Slowbooks (trái), và anh Hà Anh, chuyên viên bản quyền Thái Hà books, tại Hội sách Thiếu nhi và Thanh thiếu niên Đài Loan TICYBF lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: NVCC.

Quảng bá sách Việt và học hỏi xuất bản quốc tế

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, chị Quỳnh Hương, nhà sáng lập Slowbooks, cho biết đơn vị đến hội sách lần này với tâm thế giới thiệu những tác phẩm sách tranh thiếu nhi Việt được tuyển chọn kỹ lưỡng, đồng thời học hỏi những mô hình phát triển văn hóa đọc tập trung vào sách tranh trẻ em tại Đài Loan (TQ).

"Chúng tôi mong muốn chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy sách tranh thiếu nhi ở Việt Nam hiện tại, với đội ngũ trẻ chuyên môn cao tương tự Slowbooks, đang làm rất tốt. Mọi người hoàn toàn có thể kỳ vọng vào làn sóng phát triển sách tranh đậm đà văn hóa bản địa ở Việt Nam", chị nói.

Thái Hà Books mang đến nhiều sách dành cho phụ huynh và thiếu nhi, thanh thiếu niên của tác giả Việt, từ sách tranh nhiều màu sắc, sách kỹ năng nuôi dạy con đến ấn phẩm khuyến khích sự đồng cảm và phát triển nhân cách cho trẻ, như bộ sách được vinh danh tại ARF Distinguished Awards 2025 Trẻ là thiên tài theo một cách riêng, Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười, Việt Nam dọc miền du ký, Miền Tây du ký, Miền Trung du ký, Kỷ luật mềm cho trong gia đình, Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học, Để con tự học, Cha mẹ khờ nuôi dạy con khôn, Đại bàng tái sinh, Happy Families, Happy Children, Happy Schools, Beyond Us, 9h ta hỏi....

Anh Hà Anh, đại diện bản quyền Thái Hà Books, nhận thấy TICYBF là hoạt động quan trọng để giới thiệu sách Việt hay đến đối tác quốc tế, đồng thời là dịp lý tưởng để quan sát xu hướng xuất bản toàn cầu, đặc biệt là lĩnh vực sách thiếu nhi và thanh thiếu niên, từ nội dung, hình thức đến cách tiếp thị và tổ chức sự kiện.

Chị Quỳnh Hương cho biết Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang rất tập trung phát triển sách tranh, vì quan sát thấy sách giáo dục và giáo khoa truyền thống không còn đủ thân thiện và năng động với trẻ em. Đài Loan có nhiều sáng kiến mới để thúc đẩy họa sĩ và tác giả làm sách tranh trong nước càng nâng cao năng lực của mình.

Chị Quỳnh Hương và anh Hà Anh cùng các đối tác quốc tế tại Hội sách Thiếu nhi và Thanh thiếu niên Đài Loan TICYBF lần thứ nhất, năm 2025. Ảnh: NVCC.

Chị Quỳnh Hương đặt mục tiêu giới thiệu bản quyền của sách Việt đến những đơn vị quốc tế có nhiều điểm tương đồng văn hóa như Đài Loan, Hàn Quốc, và các nước Đông Nam Á khác. Đồng thời, chị cũng nghiên cứu sách tranh đề tài xã hội (chẳng hạn về người khuyết tật, bình đẳng giới) và môi trường tại hội sách, từ đó tìm kiếm những tác phẩm phù hợp để mua bản quyền và đóng góp vào kho tàng tài liệu chất lượng cao về đề tài này cho trẻ em Việt Nam.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của TICYBF ngay từ lần đầu tổ chức, chị Quỳnh Hương nói: "Bookfair theo tôi là một từ không đủ, vì TICYBF kết hợp giữa hội chợ sách và lễ hội văn hóa đọc: Chương trình cho thấy thị trường sách thiếu nhi, bao gồm sách chữ lẫn sách tranh, đang vận động ra sao; các sách nào đang được dịch nhiều nhất; những tác giả nào bán chạy". Đơn vị tham dự theo diện fellowship còn được tham gia vào chương trình giới thiệu những sáng kiến mới, chẳng hạn chính phủ đang làm gì để hỗ trợ và khuyến khích đội ngũ sáng tác bản địa.

TICYBF 2025 gồm nhiều khu trưng bày và hoạt động phong phú: Theme City trưng bày 100 tác phẩm sách tranh lấy cảm hứng từ văn hóa, sinh thái, lịch sử và tôn giáo của Đài Trung, cùng với các màn hình tương tác; Story Picture Gallery triển lãm 100 tác phẩm của họa sĩ minh họa Đài Loan về chủ đề ước mơ và có 16 hoạt động kể chuyện, khu cộng đồng có 15 hiệu sách độc lập và các trò chơi giải trí;

Taiwan Comics Pavilion trưng bày truyện tranh Đài Loan, với nhiều trải nghiệm sáng tạo và hoạt động làm đồ thủ công cho trẻ em; Children’s Books Theme Pavilion là nơi các gia đình khám phá cách chọn sách phù hợp cho trẻ, khơi dậy trí tưởng tượng qua chủ đề “Cuộc phiêu lưu cổ tích”; và khu Italy Pavilion dành riêng trưng bày sách tranh, truyện tranh nổi bật của Italy, kết nối tác giả, họa sĩ và độc giả quốc tế.