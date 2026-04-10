Sách tranh Việt ghi dấu ấn tại Hội chợ sách thiếu nhi Bologna 2026

Khu vườn trong tim ta của tác giả - họa sĩ Phạm Quang Phúc do Crabit Kidbooks phát hành đã được lựa chọn giới thiệu trong danh sách 150 Amazing Bookshelf/BolognaRagazzi Award 2026, thuộc khuôn khổ Hội chợ sách thiếu nhi Bologna 2026 (Bologna Children’s Book Fair - BCBF). Đây là cuốn sách thiếu nhi Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này.

The BRAW Amazing Bookshelf là danh sách tuyển chọn các tác phẩm nổi bật thuộc hệ thống BolognaRagazzi Award (BRAW) - một trong những giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu dành cho sách tranh và sách minh họa thiếu nhi. Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Hội chợ sách thiếu nhi Bologna, hội chợ sách thiếu nhi có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, quy tụ các nhà xuất bản, đại diện bản quyền, họa sĩ minh họa, giám tuyển và chuyên gia trong ngành từ nhiều quốc gia.

Tác giả - họa sĩ Phạm Quang Phúc. Ảnh: Crabit Kidbooks.

Hằng năm, BolognaRagazzi Award ghi nhận những tác phẩm xuất sắc về nội dung, minh họa, thiết kế đồ họa, cấu trúc thị giác, tính sáng tạo và khả năng tiếp cận độc giả nhỏ tuổi. Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải và được trao Special Mention, The BRAW Amazing Bookshelf giới thiệu 150 cuốn sách nổi bật được lựa chọn từ các tác phẩm lọt vào vòng đánh giá chuyên môn, đồng thời được trưng bày tại hội chợ nhằm giới thiệu tới cộng đồng xuất bản quốc tế.

Theo thông tin từ ban tổ chức, năm nay có 4.120 tác phẩm dự thi đến từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, lập kỷ lục mới với số lượng tác phẩm tăng 6,8% và số lượng nhà xuất bản tham gia tăng 13% so với năm 2025. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ở quy mô lớn, việc Khu vườn trong tim ta được lựa chọn giới thiệu trong danh sách 150 cuốn sách của The BRAW Amazing Bookshelf 2026 là một kết quả có ý nghĩa chuyên môn đáng chú ý.

Việc một tác phẩm xuất hiện trong The BRAW Amazing Bookshelf 2026 có thể coi là một dấu mốc tích cực đối với lĩnh vực xuất bản sách thiếu nhi trong nước, cho thấy các ấn phẩm được đầu tư nghiêm túc về nội dung, mỹ thuật và chất lượng xuất bản tại Việt Nam đang từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế và có cơ hội được ghi nhận trong những không gian chuyên môn uy tín của thế giới.

Từ việc được ghi nhận trong Top 100 bản thảo xuất sắc của dPICTUS năm 2022, đến lần giới thiệu tại Japan Foundation, Tokyo vào tháng 9/2025 trước hơn 60 biên tập viên, nhà báo và độc giả quan tâm đến văn học thiếu nhi, nay tiếp tục hiện diện tại Bologna, cuốn sách đã đi qua một hành trình đáng nhớ. Từ một dự án xuất bản tại Việt Nam, Khu vườn trong tim ta đang từng bước hiện diện trong những không gian xuất bản sách thiếu nhi quốc tế chuyên nghiệp.