45 năm NXB Trẻ nhìn từ tuyển tập thiếu nhi

Ra mắt "Truyện tuyển cho em" dịp kỷ niệm 45 năm, Nhà xuất bản (NXB) Trẻ giới thiệu tuyển tập gồm 35 tác giả, phản ánh hành trình làm sách thiếu nhi của đơn vị.

Truyện tuyển cho em gồm tác phẩm của 35 tác giả Việt Nam thuộc nhiều thế hệ với các tên tuổi như Sơn Nam, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư... Ảnh: NXB Trẻ.

Nhà xuất bản (NXB) Trẻ ra mắt ấn phẩm Truyện tuyển cho em nhân kỷ niệm 45 năm thành lập (24/3/1981 - 24/3/2026). Cuốn sách dày 348 trang, tuyển chọn tác phẩm của 35 tác giả Việt Nam thuộc nhiều thế hệ, gồm các tên tuổi như Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư...

Theo NXB, tuyển tập gồm các truyện ngắn viết cho thiếu nhi, được lựa chọn từ nhiều giai đoạn khác nhau. Nội dung sách trải dài nhiều vùng miền, từ đồng bằng đến miền núi, phản ánh đời sống, con người và văn hóa qua các câu chuyện dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Tiền thân của NXB Trẻ là NXB Măng Non, được thành lập ngày 24/3/1981, trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM. Đến năm 1986, đơn vị đổi tên thành NXB Trẻ. Ngay từ những ngày đầu, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết thư chúc mừng, nội dung được in trong quyển sách Măng Non đầu tiên.

Nội dung sách nói về đời sống, con người và văn hóa qua các câu chuyện dành cho bạn đọc nhỏ tuổi. Ảnh: NXB Trẻ.

Từ khoảng 30 tựa sách phát hành trong năm đầu, hiện nay NXB Trẻ mỗi năm xuất bản hơn 1.000 đầu sách mới và tái bản, tương đương hơn 5,1 triệu bản in. Trẻ cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền sách nước ngoài, trong đó có bộ Harry Potter, đồng thời tham gia các hội chợ sách quốc tế như Frankfurt.

Ngoài hoạt động xuất bản, đơn vị tổ chức các cuộc thi và chương trình khuyến khích sáng tác, trong đó có cuộc thi Văn học tuổi 20 đã được tổ chức nhiều lần.

Truyện tuyển cho em được phát hành trong tháng 3, thời điểm diễn ra các hoạt động hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm, NXB giới thiệu nhiều đầu sách mới ở các lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, khoa học, kỹ năng. Một số ấn phẩm đáng chú ý gồm Đại Việt thông sử (Lê Quý Đôn), Đẹp xưa (Sơn Nam), boxset Chuyện xứ Lang Biang (Nguyễn Nhật Ánh), cùng các sách khoa học và ngôn ngữ.