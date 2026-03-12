Ra mắt sách tranh thiếu nhi 'Vương miện của Mặt Trời'

“Vương miện của Mặt Trời” là cuốn sách tranh kể về nội lực và hành trình trưởng thành cảm xúc của trẻ. Sách dành cho độc giả nhí từ 3 tuổi trở lên.

Cuốn sách “Vương miện của Mặt Trời”. Ảnh: Crabit Kidbooks.

Vương miện của Mặt Trời hướng tới các gia đình đang tìm kiếm những tác phẩm giúp trẻ hiểu và đối diện với cảm xúc của mình, đồng thời mở ra những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa cha mẹ và con cái về sự trưởng thành từ bên trong.

Vương Miện của Mặt Trời là câu chuyện dịu dàng nhưng sâu sắc về hành trình trưởng thành đầu đời của cậu bé Mặt Trời. Vì ngủ lăn lộn, cậu bé vô tình làm rơi vỡ chiếc vương miện luôn tỏa sáng trên đầu mình. Không còn ánh hào quang quen thuộc, cậu buồn bã, chán nản và lên đường tìm cách ghép lại những mảnh vỡ.

Thế nhưng, chính trong hành trình ấy, lần đầu tiên Mặt Trời được ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh âm thầm nhưng vẫn tỏa sáng. Từng bước trên con đường tìm lại chiếc vương miện của mình, cậu dần nhận ra rằng ánh sáng không chỉ đến từ hào quang của chiếc vương miện, mà còn được tạo nên từ sự sẻ chia, tình bạn và những cảm xúc chân thành. Khi chiếc vương miện được ghép lại, nó không chỉ tỏa sáng rực rỡ, mà còn mang biểu tượng của tình cảm và sự thấu hiểu.

Cuốn sách được kể bằng ngôn ngữ giản dị, giàu tính gợi mở, tạo nên một không gian đọc chậm rãi để trẻ và người lớn cùng suy ngẫm. Phần minh họa sử dụng bảng màu giàu sắc miêu tả ánh sáng với những chuyển biến tinh tế giữa ngày và đêm, góp phần phản ánh hành trình cảm xúc của nhân vật. Các chi tiết hình ảnh được xây dựng theo phong cách giàu tính biểu tượng, giúp người đọc nhỏ tuổi cảm nhận rõ hơn sự thay đổi nội tâm của cậu bé Mặt Trời qua từng trang sách.

Không chỉ là một câu chuyện, Vương miện của Mặt Trời còn gợi mở những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái về cảm xúc, nỗi buồn và sự tự tin. Cuốn sách khuyến khích trẻ gọi tên cảm xúc của mình, hiểu rằng buồn bã hay thất vọng là những trải nghiệm tự nhiên trong quá trình trưởng thành, đồng thời nhận ra rằng mỗi người đều có thể tìm thấy “ánh sáng” của riêng mình.

Tác phẩm đã lọt Top 100 bản thảo xuất sắc của dPICTUS 2024, một nền tảng quốc tế uy tín dành cho các dự án sách tranh chất lượng, qua đó được ghi nhận tiềm năng và giá trị nghệ thuật của cuốn sách trong cộng đồng xuất bản sách tranh quốc tế. Cuốn sách cũng là một phần trong định hướng lâu dài của Crabit Kidbooks: phát triển những tác phẩm thiếu nhi giàu chiều sâu cảm xúc, tôn trọng thế giới nội tâm của trẻ, đồng thời mở ra không gian đối thoại tinh tế giữa cha mẹ và con cái về sự trưởng thành, cảm xúc và giá trị của việc tỏa sáng theo cách riêng của mỗi người.

Vương miện của Mặt Trời có sự kết hợp giữa cây bút quen thuộc của Crabit Kidbooks và họa sĩ giàu cá tính nghệ thuật.

Tác giả Quỳnh Lê là gương mặt quen thuộc với độc giả nhỏ tuổi của Crabit Kidbooks qua nhiều tác phẩm được yêu thích trong nhiều năm như Tủ sách đầu đời, Thỏ con đi ngủ, Tết là nhất, và gần đây nhất là Hẹn mùa Tết ngọt. Các sáng tác của chị thường mang giọng kể nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, chú trọng vào thế giới nội tâm của trẻ nhỏ và những khoảnh khắc gần gũi trong đời sống gia đình.

Đồng hành cùng câu chuyện là phần minh họa của họa sĩ Hoàng Giang, người sở hữu phong cách vẽ bay bổng và giàu cảm xúc. Cách xử lý màu sắc và ánh sáng tinh tế của chị tạo nên những cao trào thị giác ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét hành trình cảm xúc của nhân vật. Hoàng Giang từng cộng tác với nhiều nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước, và cũng chính là họa sĩ minh họa cho ấn bản Kẹp Hạt Dẻ, một trong những tựa sách được độc giả yêu thích của Crabit Kidbooks.