Những cuốn sách Tết đón Xuân Bính Ngọ cho thiếu nhi

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu nhiều ấn phẩm sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi thuộc nhiều thể loại: tuyển tập thơ văn, tranh truyện, sách tương tác… giúp bạn đọc nhỏ tuổi tìm hiểu về phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc ở khắp các vùng miền trên cả nước.

Bộ sách tranh “Tết tuổi thơ”. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng

Sách tranh Tết tương tác dành cho độc giả nhí

Hai cuốn sách Tết tương tác Gói bánh chưng nào!, Bày mứt Tết nào! được thiết kế dành riêng cho các bạn nhỏ từ 2 tuổi, in trên chất liệu giấy carton cứng cáp, bo góc an toàn.

Mỗi trang sách được chia thành ba phần có thể lật giở, cho phép bé tự do kết hợp các loại lá, gạo nếp, nhân bánh để tạo nên những chiếc bánh chưng độc đáo, hoặc sáng tạo ra những hộp mứt Tết phong phú hương vị ba miền.

Bộ sách cũng mở ra cho trẻ một “kho” từ vựng thú vị về chủ đề món ăn ngày Tết: các loại lá, gạo nếp, nhân bánh, hạt, mứt, ô mai... Những trang sách độc đáo mang đến cho bé trò chơi tương tác thú vị ngày Tết, bé sẽ có những giờ phút "bận rộn" chơi cùng sách và dần hình thành tình yêu với các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền theo cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

“Tết tuổi thơ” - Rực rỡ sắc Tết trên khắp Việt Nam

Bộ sách tranh “Tết tuổi thơ” với 5 tựa: Tết ở thị trấn biển, Tết ngoài đảo xa, Tết ở cù lao xanh, Tết ở Chợ Lớn và Bà ngoại trên mây.

Với lời văn trong trẻo, hình ảnh ấm áp và sự nghiên cứu tỉ mỉ về văn hóa từng vùng miền, “Tết tuổi thơ” mời các bạn đọc nhí “đi ăn Tết” trên khắp Việt Nam, mang đến chuyến du xuân qua trang sách, nơi mỗi điểm đến mở ra một không khí Tết khác biệt. Từ Trường Sa, miền trung cho đến miền Tây Nam Bộ, các bạn nhỏ được trải nghiệm những cái tết với những đặc trưng văn hóa khác nhau.

Thông qua những lần “đi ăn Tết”, bộ sách “Tết tuổi thơ” nhẹ nhàng gieo vào lòng các bạn đọc nhí tình yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng những khác biệt văn hóa. Bộ sách truyền tải thông điệp: Dù ở đâu, Tết vẫn là khoảnh khắc để gia đình sum vầy bên nhau.

"Nhâm nhi Tết Bính Ngọ"

“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” tuyển tập 21 sáng tác Thơ-Văn-Nhạc-Họa chủ đề Xuân và Tết của nhiều tác giả dành riêng cho các bạn đọc nhí.

Các bạn sẽ được trải nghiệm không khí mùa xuân náo nức, nhộn nhịp khắp dọc miền đất nước, theo bước chân bạn Ngựa - linh vật của năm mới tìm hiểu nhiều nét văn hóa độc đáo, sinh động từ xa xưa đến hiện đại, tha hồ thả trí tưởng tượng trong những câu chuyện siêu sáng tạo của các cây bút trẻ.

Nhâm nhi Tết Bính Ngọ còn có sự đổi mới ở phần truyện tranh ngộ nghĩnh, ấm cúng, và có kèm theo phần quà “bí mật” dành cho bạn đọc.

Truyện “Cổ Tết” hiện đại

Những câu chuyện vui tươi, thông minh, trong trẻo kể về phong tục, tập quán dân gian trong ngôn ngữ hiện đại mới mẻ sẽ giúp bạn đọc nhỏ thêm yêu Ngày Tết đoàn viên, năm mới tốt lành và mùa Xuân ấm áp.

Tác giả Trần Tuyết Mai chia sẻ: “Một ngày đẹp trời, tôi bỗng thấy hình như chưa ai sáng tác truyện cổ tích về… Tết cả. Vậy nên, tập Truyện “cổ Tết” hiện đại ra đời, với ngụ ý chơi chữ phát âm giống với “cổ tích”. Tôi hy vọng các bạn nhỏ thời mạng xã hội, robot và máy bay vẫn có thể gặp Tết diệu kỳ trong những món ăn, trong lúc ngủ khò khò, hay ngay cả khi quắn quýt dọn nhà! Còn gì tuyệt vời hơn khi truyền thống xửa xưa sống dậy ngay trong thế giới hiện đại và cùng tụi nhỏ “thả tim” Tết quanh năm suốt tháng?”

"Tết và Mẹ"

Tết và Mẹ của tác giả Nguyễn Dương Quỳnh, là câu chuyện một cô gái xuyên không về lại chính mình năm bảy tuổi, từ đó trải nghiệm mọi thứ thời thơ ấu với cái nhìn chín chắn, trưởng thành hơn. Đây cũng là cơ hội để cô tìm lại những yêu thương đã mất và tự thấu hiểu chính mình.

Xuyên suốt là không khí náo nức chuẩn bị đón Tết ở thị trấn nhỏ Nam Trung Bộ thuở vẫn còn đơn sơ và giản dị, trẻ con háo hức chơi Tết, ăn đồ ăn ngon còn người lớn bộn rộn lo sửa sang, dọn dẹp. Ngày cuối năm bận rộn lo toan và cũng đầy hồi hộp chờ khoảnh khắc Tết đến Xuân về cũng là dịp nhắc nhở mỗi người về với gia đình và mở lòng với người thân.

Cùng với những ấn phẩm đón xuân, chương trình ưu đãi “Mừng tuổi bằng sách” được duy trì nhằm khuyến khích phong trào tặng sách cho trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình có ưu đãi đặc biệt từ 10% đến 70%, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại Hệ thống Nhà sách Kim Đồng và kênh phát hành online từ ngày 18 đến 22/2 (Mồng 2 Tết đến Mồng 6 Tết) áp dụng tại Nhà sách Kim Đồng tại các địa điểm: Phố Sách 19/12, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, Đường Sách Thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Đặc biệt, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tặng voucher trị giá 50 nghìn đồng cho những độc giả đến sớm nhất trong ngày mở đầu năm Bính Ngọ tại Hệ thống Nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc.

Trong dịp Tết, chương trình giao lưu “Tết Tuổi Thơ - Cùng ‘đi ăn Tết’ trên khắp Việt Nam” cũng sẽ diễn ra tại Phố sách Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Phố Sách Xuân, với nhiều hoạt động tương tác thú vị dành cho các em nhỏ trong những ngày đầu năm mới.

Ngày 21/2 (Mồng 5 Tết), Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Phố Sách Hà Nội, Dự án Sách Nhà Mình tổ chức chương trình “Tết Tuổi Thơ - Cùng ‘đi ăn Tết’ trên khắp Việt Nam”. Chương trình diễn ra lúc 10 giờ tại sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, Phố 19/12, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Với các nội dung giao lưu, tương tác thú vị, các bạn nhỏ sẽ được tìm hiểu về phong tục đón Tết của các bạn nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc: Các bạn nhỏ ở cù lao miền Tây Nam bộ với miệt vườn xanh mướt, các bạn nhỏ ở thị trấn ven biển, hay các bạn nhỏ ngoài đảo xa mênh mông giữa biển sẽ đón Tết như thế nào? Tết của các bạn nhỏ ở Chợ Lớn có gì thú vị? Với các bạn nhỏ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, lần đầu về Việt Nam, cái Tết ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ được khám phá những phong tục đón Tết đầy màu sắc trên khắp dải đất hình chữ S trong chương trình.