Sách quý hội tụ tại Lễ hội Đường sách Tết 2026

Góp phần làm phong phú thêm mảng sách di sản trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, tập thơ Hồ Chí Minh - Người tin ở con người của nhà thơ Hải Như (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) mang đến cái nhìn sâu sắc về Bác. Với lối viết giản dị và giàu tính triết lý, tác phẩm khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ thiên tài nhưng luôn gần gũi, sát dân. Cuốn sách sẽ xuất hiện trong buổi giao lưu tại sân khấu chính, giúp lan tỏa những giá trị tư tưởng cao đẹp của Người đến độc giả. Ảnh: FHS.