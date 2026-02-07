Sách quý hội tụ tại Lễ hội Đường sách Tết 2026

|
Một trong những tác phẩm nổi bật là sách ảnh tiếng Anh Uncle Ho: The name that illuminates Viet Nam’s beauty (NXB Trẻ) do Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, điểm lại cuộc đời và sự nghiệp của Bác qua hơn 150 hình ảnh tư liệu, hiện vật sinh động. Tại Lễ hội Đường sách Tết 2026, tác phẩm được trưng bày trang trọng dưới hình thức "Sách Lớn" (ấn bản khổ lớn) tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: NXB Trẻ.
|
Góp phần làm phong phú thêm mảng sách di sản trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, tập thơ Hồ Chí Minh - Người tin ở con người của nhà thơ Hải Như (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) mang đến cái nhìn sâu sắc về Bác. Với lối viết giản dị và giàu tính triết lý, tác phẩm khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ thiên tài nhưng luôn gần gũi, sát dân. Cuốn sách sẽ xuất hiện trong buổi giao lưu tại sân khấu chính, giúp lan tỏa những giá trị tư tưởng cao đẹp của Người đến độc giả. Ảnh: FHS.
|
Rời không gian di sản Hồ Chí Minh, khách tham quan dễ dàng thấy triển lãm “Dó Vương Hương Chữ” và chiêm ngưỡng Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du (xuất bản năm 1942). Ấn bản in trên giấy Dó này là sự giao thoa giữa văn chương và mỹ thuật, hội tụ 11 bức tranh khắc gỗ của các danh họa Đông Dương tên tuổi như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí. Tác phẩm được giới thiệu nhằm tôn vinh tinh hoa trí thức và nghệ thuật minh họa sách Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ảnh: Vinabooks.
|
Tiếp nối dòng chảy thi ca tại Đường sách Tết là tập thơ đầu tay Lửa Thiêng của nhà thơ Huy Cận, được ấn hành năm 1940. Tác phẩm là một trong những ấn bản tiêu biểu nhất của phong trào Thơ Mới thời kỳ tiền chiến. Cuốn sách đưa độc giả tìm về những vần thơ ảo não và mạch sầu sâu lắng của văn học Việt Nam thế kỷ trước. Ảnh: Báo CAND.
|
Nằm cạnh những vần thơ của Huy Cận là Xuân Thu nhã tập, ấn bản phát hành năm 1942 trên chất liệu giấy Dó. Không chỉ là một tập sách văn chương, đây còn là tuyên ngôn nghệ thuật của nhóm Xuân Thu với tôn chỉ: “Trí thức - Sáng tạo - Đạo đức”. Tác phẩm đưa độc giả khám phá khát vọng cách tân, nỗ lực vượt lên những khuôn mẫu cũ để tìm đến một dòng chảy sáng tạo đầy triết lý trong tiến trình văn học dân tộc giai đoạn tiền chiến. Ảnh: Báo Đồng Nai.
|
Năm nay, gian hàng NXB Trẻ cùng lại nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giới thiệu để khách tham quan tác phẩm Chúc một ngày tốt lành. Cuốn sách dẫn dắt độc giả về một vùng quê thanh bình, nơi các loài vật trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ “hỗn hợp” đầy thú vị và hồn nhiên. Đặc biệt, tại Đường sách Tết, độc giả sẽ có cơ hội sở hữu những ấn bản mang chữ ký trực tiếp từ chính tác giả như một món quà lì xì tri thức năm mới. Ảnh: NXB Trẻ.
|
Tại gian hàng NXB Tổng hợp, khách tham quan có cơ hội gặp gỡ nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng. Tại đây, bà sẽ trực tiếp ký tặng độc giả tác phẩm hồi ký Gánh gánh… Gồng gồng… Cuốn sách tái hiện những lát cắt cuộc đời thăng trầm của chính tác giả hòa cùng các cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc từ sau ngày giành độc lập. Đặc biệt, tại Đường sách Tết 2026, tác phẩm sẽ giới thiệu phiên bản bìa cứng trang trọng nhằm kỷ niệm nhận đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.
|
Mừng 3 Tết tại sân khấu tâm điểm của Lễ hội, buổi giao lưu tác phẩm Tôi kể - Tất cả đều từ sách của tác giả Trần Đại Thắng, Giám đốc Đông A, sẽ diễn ra. Đây là cuốn sách đầu tiên anh viết để ghi lại hành trình gắn bó với sách từ thuở nhỏ, từ việc mê đọc, vẽ bìa, làm sách đến theo đuổi những ấn bản đặc biệt. Thông qua những lớp ký ức về gia đình và chân dung những người trong giới cầm bút do chính tác giả minh họa, tác phẩm khẳng định triết lý hầu như mọi điều anh có đều bắt nguồn từ sách. Ảnh: Đông A.
Các độc giả nhí khi đến với Đường sách Tết Bính Ngọ có thể trải nghiệm Sách Chiếu Bóng Thần Kỳ - Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết. Với kết cấu trang sách đặc biệt, các em nhỏ có thể sử dụng đèn pin chiếu qua để phóng đại những hình ảnh sống động lên “màn chiếu” như tường hoặc trần nhà. Tác phẩm cũng là giải thưởng trong chương trình bốc thăm may mắn diễn ra vào ngày Mùng 6 Tết tại sân khấu Lễ hội. Ảnh: Đinh Tị Books.
|
Một điểm dừng chân ý nghĩa khác tại Lễ hội chính là khu vực trưng bày tác phẩm tiêu biểu được đề cử Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025 và các ấn phẩm đạt giải thưởng của Thành phố. Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra từ 17 giờ ngày 15/2 (28 Tết) đến 22 giờ ngày 22/2/2026 (Mùng 6 Tết) song song tại ba địa điểm: tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).
