Chiều 19/3, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 và Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Về phía Báo Đại đoàn kết có nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; TS Nguyễn Đăng Khang - Phó tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

Trình bày kế hoạch tổ chức và thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, cuộc thi chính luận năm 2026 là một nhiệm vụ chính trị - tư tưởng quan trọng của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, góp phần trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và tăng cường sự đồng thuận xã hội. Việc tổ chức thành công Cuộc thi sẽ tạo ra phong trào sâu rộng, hình thành lực lượng đấu tranh tư tưởng vững chắc trong toàn hệ thống chính trị và xã hội, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chủ đề chung của Cuộc thi năm 2026 là “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được tham gia tối đa 5 tác phẩm ở các loại hình: bài viết chính luận (báo, tạp chí) và các sản phẩm đa phương tiện như phát thanh, truyền hình, video clip, thể hiện định hướng kết hợp giữa lý luận và truyền thông hiện đại.

Thời gian tổ chức Cuộc thi được triển khai theo các giai đoạn chặt chẽ từ phát động trong Quý I/2026, tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 15/6/2026, sau đó tổ chức sơ khảo, chung khảo và dự kiến trao giải vào tháng 10/2026. Quy trình chấm thi được thực hiện hai vòng, có ứng dụng công nghệ để kiểm soát trùng lặp, bảo đảm tính khoa học và minh bạch.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng cho biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Nhất đã có 581 bài dự thi được gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi và đã chọn lựa được 20 tác phẩm xuất sắc, trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cấp Đảng bộ, đồng thời Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được tuyên dương là 1 trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc và 6 giải cá nhân đạt giải của Cuộc thi cấp Trung ương.

"Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã được triển khai hiệu quả, sáng tạo góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" - ông Trần Thắng khẳng định.

Theo Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng, với dấu ấn và sức lan tỏa của Cuộc thi lần thứ Nhất, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bám sát yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cũng như của cơ quan, đơn vị; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ; đồng thời đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và cơ quan báo chí của các đoàn thể tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi, nghiên cứu tổ chức Cuộc thi ở đơn vị theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của các đơn vị; qua đó, phát huy vai trò của hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đặc biệt là hướng về cơ sở.