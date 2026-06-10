Vụ trộm truyện tranh thế kỷ

Diễn viên Nicolas Cage sở hữu cuốn truyện tranh với 150.000 USD. Sau khi bị mất trộm, cuốn truyện xuất hiện trở lại, liên tục tăng giá, vọt lên mức 15 triệu USD hiện nay.

Ảnh: The Flash.

Đầu năm nay, một bản sao của cuốn truyện tranh Action Comics No.1, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của Superman, đã được bán với giá 15 triệu USD . Ước tính chỉ còn khoảng 100 bản truyện tranh này còn tồn tại.

Giá bán của cuốn truyện đến từ sự đặc biệt về nội dung và cả về lịch sử đã qua tay nhiều chủ sở hữu của nó.

Hành trình của cuốn truyện tranh Action Comics No.1

Xuất bản lần đầu vào năm 1938, ấn bản đặc biệt của Action Comics #1 lần đầu thu hút sự chú ý tại một cuộc đấu giá của Sotheby's vào năm 1992, khi nó được bán với giá 82.000 USD (khi đó cũng là kỷ lục thế giới).

Năm 1996, ấn bản này lại được một công ty có tên Metropolis Comics/Comic Connect bán ra với một kỷ lục mới.

Vincent Zurzolo, Chủ tịch của Metropolis Comics/Comic Connect, đã chia sẻ với Comics Beat: "Năm 1996, cộng sự của tôi là Stephen Fischler đã bán cuốn truyện tranh này cho Cage với giá kỷ lục là 150.000 USD ".

Cả người bán và người mua ấn bản từng thuộc sở hữu của Cage đều muốn giấu danh tính. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Nhưng vào năm 1999, ấn bản truyện tranh này, cùng với nhiều cuốn truyện sưu tầm khác, đã bị đánh cắp khỏi nhà Cage vào đêm giao thừa. Mãi đến vài ngày sau, người giúp việc mới phát hiện ra cuốn truyện đã bị lấy cắp. Thông tin điều tra cho biết đó là một vụ trộm từ người quen. Kẻ trộm biết cách vô hiệu hóa khóa và báo động.

Zurzolo hồi đó chia sẻ rằng: “Cuốn sách không xuất hiện trở lại, nhưng Stephen đã nói với Nic rằng sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm cách bán nó”.

Năm 2011, điều đó đã xảy ra. Có người đã liên hệ với Fischler và Zurzolo kèm theo một bức ảnh của cuốn truyện tranh. Họ ngay lập tức nhận ra đó là cuốn truyện thuộc sở hữu của Cage.

Zurzolo nói: “Stephen đã bay đến địa điểm được đề nghị giao dịch ngay ngày hôm sau và gặp một thám tử để lên kế hoạch lấy lại cuốn truyện. Giá chào bán là 1 triệu USD kèm lời giải thích là họ tìm thấy nó trong một kho chứa đồ”.

Thám tử và Fischler sau đó đã đến gặp người bán tại một khu công nghiệp ở Simi Valley, California. Zurzolo cho biết: "Người đại diện đi bán cuốn truyện tên là Mark Balelo, từng tham gia một chương trình truyền hình. Ông ấy đi cùng một người đàn ông khác. Người này nói rằng đã tìm thấy cuốn truyện trong kho chứa đồ và ông ta nghĩ rằng mình sắp kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Khi thám tử đưa danh thiếp và giải thích tình hình, người đàn ông đó rất bối rối và buồn bã".

6 tháng sau khi lấy lại được cuốn truyện, Cage đã bán nó thông qua một cuộc đấu giá của Comic Connect cho một người mua giấu tên với giá 2,2 triệu USD .

Đến năm nay, giá bán cuốn truyện đã tăng vọt lên 15 triệu USD , mức giá kỷ lục của ngành ở hiện tại.

Nhân duyên của Cage với thế giới siêu anh hùng

Dù chỉ sở hữu cuốn truyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi, kèm theo những tin tức động trời, Cage vẫn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Superman, thậm chí ông còn đặt tên con trai mình là Kal-El (tên của Superman khi sinh ra).

Cage cũng từng được chọn vào vai Superman trong Superman Lives, một bộ phim do Tim Burton đạo diễn dự kiến ra mắt vào cuối những năm 1990. Trong khi bộ phim này sau đó không được thực hiện, những bức ảnh của Cage trong trang phục siêu anh hùng vẫn còn lưu lại.

Nam diễn viên cũng từng đóng Superman với vai trò khách mời trong bộ phim The Flash năm 2023.

Cage cũng đã lồng tiếng cho Spider-Man Noir trong Into the Spider-Verse và đóng vai Big Daddy trong Kick-Ass phần đầu tiên năm 2010.