Superman vá lỗ hổng cốt truyện sau 88 năm

  • Thứ sáu, 10/4/2026 10:00 (GMT+7)
DC Comics vừa giải quyết một lỗ hổng cốt truyện về sự xuất hiện của Superman, theo Screen Rant.

“Khoan đã, lẽ ra tàu Kal-El phải bị radar hoặc thứ gì đó phát hiện khi đi vào bầu khí quyển Trái Đất chứ?”. Nhiều người đọc Superman lâu năm có lẽ từng tự hỏi như vậy.

Trong bộ truyện ra mắt năm 1938, việc người hùng Clark Kent hạ cánh khẩn cấp xuống Trái Đất không dấy lên câu hỏi nào. Tuy nhiên, sự tiến bộ của công nghệ trong 88 năm qua đã buộc DC phải điều chỉnh lại nguồn gốc của Superman.

Lỗ hổng 88 năm

Lời giải thích cho băn khoăn này được hé lộ trong tập mới DC Comics #1097. Theo đó, các anh hùng DC hiện đại Booster Gold, Martian Manhunter và Mary Marvel trở về quá khứ, quay lại những ngày đầu của Clark Kent.

Trong chuyến thăm này, nhà nghiên cứu UFO nghiệp dư Ma Kent đã đưa ra câu trả lời của ông về sự xuất hiện của Clark Kent.

Ma Kent đưa ra giả thuyết rằng tàu vũ trụ Kryptonian của Clark được ngụy trang, nhờ đó, nó không bị phát hiện khi đi vào quỹ đạo Trái Đất.

Tập truyện Action Comics #1097. Ảnh: Screen Rant.

Trong Action Comics #1097, Ma Kent giải thích: "Con tàu sử dụng một loại ngụy trang nào đó cho phép nó đổ bộ mà không bị NORAD phát hiện".

NORAD là tên gọi của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ. Lực lượng này có hệ thống cảnh báo đặt tại Colorado nhằm phát hiện các cuộc tấn công tên lửa, đồng thời cũng có thể phát hiện các vật thể ngoài hành tinh đang đến như tàu vũ trụ Kryptonian.

"Đó là giả thuyết của tôi," Ma Kent nói. Dù chỉ là giả thuyết, đây là một câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng.

Công nghệ của người Krypton được cho là vượt xa công nghệ của Trái Đất ngay cả khi con người đã vươn đến thời kỳ tiên tiến nhất.

Trên thực tế, không ai thắc mắc về nguồn gốc của Superman khi nhân vật này được tạo ra. Superman xuất hiện trước sự ra đời của vệ tinh gần 20 năm.

Vệ tinh đầu tiên vào không gian được Nga phóng lên năm 1957. Do vậy, các nhà sáng tạo Jerry Siegel và Joe Shuster không cần nghĩ gì nhiều về việc Superman xuất hiện tại Trái Đất.

Ngoài ra, con người từ cuối những năm 1930 đã quen với ý tưởng rằng có người ngoài hành tinh và người đó có thể hạ cánh xuống Trái Đất.

Vì vậy, việc cập nhật thông tin hiện nay chỉ nhằm giúp câu chuyện bắt kịp với sự phát triển của công nghệ và có thể đưa Superman vào kỷ nguyên không gian mới.

Cơn sốt dầu sau vụ giải cứu con tin bất thành

Tháng 4/1980, chính quyền Tổng thống Mỹ Carter thực hiện giải cứu con tin. Cuộc giải cứu bất thành.Lượng xuất khẩu dầu của Iran lại giảm xuống. Tất cả những điều này tiếp tục gây ra cơn sốt dầu.

Bill Gates thời trẻ kém duyên với các cô gái?

Gặp những người giỏi toán hơn mình khiến Bill bị tổn thương. Nhưng Bill vẫn có khả năng lập trình xuất sắc để tìm đến khi cần được xoa dịu lòng tự tôn. Tuy nhiên, nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với việc ông bị các cô gái từ chối, mười lần như một.

Chấn chỉnh mức giá chung cho dầu

Phần lớn các quốc gia xuất khẩu đều cho rằng nhu cầu về dầu mỏ sẽ không bao giờ thay đổi và họ có thể áp bất cứ mức giá nào họ muốn.

