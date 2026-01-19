Trạng thái bất khả chiến bại của Superman

Sau 88 năm, Superman cuối cùng cũng đã được mở khóa trạng thái “bất khả chiến bại nhất” của mình trong sự kiện DC K.O

Sự kiện DC K.O. (tên đầy đủ DC K.O.: Earth’s Arena) là sự kiện mới đầy hứa hẹn của DC Comics. Trong đó, mạch truyện xoay quanh việc các anh hùng hàng đầu phải đối mặt với những mối đe dọa bí ẩn liên quan đến vật thể lạ từ Krypton. Họ buộc phải tham gia chiến đấu để truy tìm chân tướng và bảo vệ Trái Đất.

Hàng loạt trận chiến mãn nhãn được ra mắt. Hệ thống nhân vật cũng được chăm chút một cách chi tiết để đáp lại kỳ vọng đến từ người hâm mộ.

Trong đó, Superman là một trong những ngôi sao sáng chói nhất. Trong truyện, sau khi đã có được bộ trang phục mới, Kal-El đã hấp thụ sức mạnh của đối thủ và mở ra trạng thái bất khả chiến bại, mạnh mẽ nhất lịch sử.

Cụ thể, trong sự kiện DC K.O., các siêu anh hùng phải bước vào một giải đấu để tìm ra nhà vô địch sau cùng. Trong một số trường hợp, họ thậm chí phải chiến đấu với chính bạn bè, người quen của mình, dẫn đến nhiều điều bất hạnh đối với chính các anh hùng.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi ở vòng đấu mới nhất, các thí sinh được phép lựa chọn một đồng đội để cùng chiến đấu, kể cả người có xuất thân từ bên ngoài giải đấu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Superman đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cái tên được tin tưởng chính là Billy Batson, tức Shazam.

Để tiếp tục chiến thắng, Superman đã lựa chọn Shazam làm đồng đội.

Khi Superman tiết lộ mục đích thực sự của việc chiêu mộ Shazam về phe mình, Billy Batson đã thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ Siêu Nhân. Vượt ngoài mong đợi, cách mà cậu hỗ trợ đồng đội cũng rất đặc biệt. Bằng câu thần chú nổi tiếng của mình, Billy đã truyền cho Superman sức mạnh của Shazam, qua đó tạo nên một thực thể mạnh mẽ vô song với cả sức mạnh cũ lẫn pháp thuật mới.

Trên thực tế, việc Superman lựa chọn Shazam làm cộng sự là hoàn toàn hợp lý. Cả hai đều có sức mạnh và năng lực gần như ngang nhau. Ngoại lệ duy nhất là khả năng sử dụng pháp thuật của Shazam, điều mà Superman nổi tiếng là dễ bị tổn thương.

Trước đây, trong các trận chiến lớn, Superman có được ưu thế về sức mạnh thể chất cùng nhiều siêu năng lực. Tuy nhiên khi đối mặt với các đối thủ mang trong mình sức mạnh tâm linh hoặc pháp thuật, Người đàn ông thép thường bị thua thiệt và không ít lần bị thương nặng.

Sau khi có được sức mạnh ma thuật, Superman trở nên mạnh mẽ không thể tưởng tượng.

Cuối cùng, sau sự hỗ trợ lý tưởng trên, Superman không chỉ miễn nhiễm với phép thuật mà còn sở hữu sức mạnh vô song. Điều này được chứng minh khi Superman-Shazam lao vào các Lantern, phá tan hàng phòng thủ của họ và hạ gục cả hai đối thủ chỉ trong vài giây.

Tất nhiên, sự kết hợp này không thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng người hâm mộ đã có cơ hội để chiêm ngưỡng Superman xuất hiện ở trạng thái bất khả chiến bại cũng như thăng hoa nhất của mình.