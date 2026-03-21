5 phút mỗi sáng để não bộ thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực

Có những buổi sáng, ta tỉnh giấc nhưng tâm trí đã mệt mỏi sẵn. Cơ thể vừa rời khỏi giấc ngủ thì suy nghĩ lập tức bị kéo vào danh sách lo âu, áp lực và những điều chưa trọn vẹn.

Thực ra, tâm trí không buộc phải khởi động một ngày mới bằng sự nặng nề. Và để thay đổi điều đó, ta cũng không cần những quyết tâm lớn lao hay các kế hoạch phức tạp. Chỉ vài phút ngắn ngủi mỗi sáng đã đủ để não bộ dần chuyển sang một quỹ đạo tích cực hơn.

Có những buổi sáng, ta tỉnh giấc nhưng tâm trí đã mệt mỏi sẵn. Cơ thể vừa rời khỏi giấc ngủ còn suy nghĩ thì lập tức bị kéo vào danh sách lo âu, áp lực và những điều chưa trọn vẹn của ngày hôm qua. Ảnh: Pinterest.

Con người hiện đại đang sống giữa mật độ thông tin dày đặc, nơi tin xấu lan nhanh và áp lực thành công hiện diện khắp nơi. Não bộ vì thế hình thành xu hướng phòng thủ: suy nghĩ tiêu cực, lo xa và tự phán xét... Lâu dần, những phản ứng ấy trở thành lối mòn cảm xúc, khiến ta dễ rơi vào trạng thái căng thẳng ngay cả khi ngày mới chưa thực sự bắt đầu.

Tuy nhiên, khoa học thần kinh đã chỉ ra một khả năng đáng hy vọng: não bộ sở hữu tính mềm dẻo, có thể thay đổi cấu trúc và cách phản ứng dựa trên thói quen được lặp lại đều đặn. Nói cách khác, tâm trí cũng có thể được rèn luyện như cơ bắp. Và buổi sáng, khi ý thức còn trong minh mẫn nhất, chính là thời điểm lý tưởng để bắt đầu.

Một thực hành ngắn gọn có thể tạo nên khác biệt rõ rệt.

- Trước hết, hãy dành ít phút cho hơi thở. Ba nhịp hít sâu và chậm rãi giúp cơ thể kích hoạt hệ thần kinh thư giãn, làm dịu nhịp tim và giảm hormone căng thẳng. Khi đi kèm với một nụ cười nhẹ, dù chỉ là chủ ý nhỏ trên gương mặt, não bộ vẫn tiếp nhận tín hiệu tích cực và điều chỉnh trạng thái cảm xúc theo hướng dễ chịu hơn. Đó là cách đơn giản để gửi thông điệp an toàn đến chính mình trước khi bước vào guồng quay của ngày mới.

- Tiếp theo, hãy viết ra ba điều bạn trân trọng ở bản thân. Con người thường ghi nhớ rất lâu những thiếu sót, nhưng lại hiếm khi nhìn nhận nghiêm túc các giá trị mình đang có. Khi sự chú ý chuyển từ tự chỉ trích sang ghi nhận điểm mạnh, lòng tự trọng được nuôi dưỡng và cảm xúc tích cực có cơ hội hình thành. Chỉ vài dòng ngắn gọn cũng đủ giúp tâm trí học cách đối xử dịu dàng hơn với chính mình.

- Cuối cùng, hãy chủ động tạo ra một điều để mong đợi trong ngày. Đó có thể là một tách cà phê yêu thích, một bản nhạc quen thuộc trên đường đi làm, hay cuộc trò chuyện với người mang lại cảm giác an tâm. Não bộ luôn cần cảm giác hy vọng và chờ đợi tích cực; một niềm vui nhỏ phía trước có thể trở thành điểm tựa tinh thần, khiến hành trình của cả ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.

Não bộ luôn cần cảm giác hy vọng và chờ đợi tích cực; một niềm vui nhỏ phía trước có thể trở thành điểm tựa tinh thần. Ảnh: Pinterest.

Những thực hành này chỉ kéo dài vài phút, nhưng khi được duy trì đều đặn, chúng góp phần hình thành các “lối mòn” cảm xúc mới, nơi sự bình tĩnh, biết ơn và hy vọng dần thay thế cho lo âu và tự trách.

Nếu muốn hiểu sâu hơn cơ chế vận hành của cảm xúc và nguồn gốc thật sự của hạnh phúc, bạn có thể tìm đọc Cội nguồn của hạnh phúc của Giáo sư tâm lý Bruce Hood. Dựa trên hơn bốn thập niên nghiên cứu khoa học nhận thức, tác giả lý giải vì sao con người dễ mắc kẹt trong cảm giác bất an, cách cái tôi tạo nên những áp lực vô hình, và điều gì thực sự giúp ta chạm đến trạng thái an ổn bền vững.

Sách Cội nguồn của hạnh phúc. Ảnh: H.Quỳnh.

Cuốn sách không đưa ra những khẩu hiệu truyền cảm hứng nhất thời, mà cung cấp nền tảng khoa học rõ ràng để mỗi người hiểu mình thấu đáo hơn và điều chỉnh cách nhìn về cuộc sống. Ngày mai, trước khi chạm vào điện thoại hay vội vã bắt đầu công việc, hãy dành cho bản thân năm phút tĩnh lặng. Một hơi thở sâu. Một nụ cười nhẹ. Một điều đáng trân trọng. Một niềm vui để mong đợi.

Đôi khi, thay đổi lớn bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ bền bỉ để dẫn lối tâm trí sang một hướng tốt đẹp và bền vững hơn.