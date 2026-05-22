Cách để trở thành 'nhà lãnh đạo truyền cảm hứng'

Khi được truyền cảm hứng từ người đứng đầu, mạng lưới nhân sự sẽ gắn kết và hỗ trợ nhau tốt hơn. Để truyền cảm hứng cho cấp dưới, người dẫn đầu phải hiểu mình và hiểu doanh nghiệp.

Người lãnh đạo truyền cảm hứng sẽ giúp nhân viên gắn kết và hỗ trợ nhau tốt hơn. Ảnh minh họa: C.F.

30 năm trước, sau khi lấy bằng và trở thành giảng viên chuyên ngành Phát triển Kinh tế tại Đại học Buenos Aires, tôi đến Mỹ dưới hình thức nghiên cứu sinh cao học. Tại U.C. Berkeley, tôi tập trung vào lý thuyết khuyến khích trong kinh tế, theo đúng lĩnh vực chuyên môn của mình.

Vào học kỳ cuối, tôi được nhận làm trợ giảng cho ngành Kế toán và Kiểm soát Quản lý tại Trường Quản lý Sloan thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Công tác giảng dạy và nghiên cứu của tôi tập trung vào việc thiết kế và thực hiện các hệ thống đánh giá và khen thưởng. Nhờ mối quan hệ mật thiết của MIT trong ngành này, tôi có cơ hội tuyệt vời khi được cộng tác với các công ty cách tân nhất trên thế giới.

Trong những năm ở học viện, tôi đã cố gắng giải quyết những vấn đề cơ bản của các tổ chức, đó là làm thế nào hợp nhất tinh thần trách nhiệm giải trình cá nhân với sự hợp tác tập thể thông qua các sự khích lệ về tài chính. Tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ của mình và còn được nhận giải thưởng “giảng viên xuất sắc của năm” tại Berkeley và MIT.

Tôi cũng được rất nhiều công ty mời tư vấn cho họ về lĩnh vực này. Nhưng trong suốt nhiều năm, tôi dần hiểu rằng sự hợp nhất như thế không thể chỉ trên phương diện toán học. Giải pháp cho vấn đề khó khăn nhất của tổ chức phải thuộc về tinh thần; nó cần phải gắn kết với một “lực có sinh khí”, thứ mang lại mục đích và ý nghĩa cuộc sống cho con người.

Vì vậy, tôi đã thất bại với tư cách nhà toán học; nhưng thất bại một cách ngoạn mục. Thất bại đưa tôi đến một con đường trái với thông lệ nhưng có ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc sống của mình.

Nhờ người cố vấn của tôi, Peter Senge, tác giả của cuốn sách đột phá The Fifth Discipline (tựa tiếng Việt: Tổ chức học tập - Bí mật kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp), tôi đã bắt đầu mở các buổi hội thảo dành cho lãnh đạo của các tập đoàn như General Motors, Chrysler, Shell và Citibank.

Công việc của tôi được nhiệt liệt hoan nghênh và tôi nhận thấy mình thích làm việc với các nhà lãnh đạo trong kinh doanh hơn là các sinh viên MBA, các nhà lãnh đạo là những doanh nhân đã va chạm nhiều với thực tế, còn các sinh viên vẫn quan niệm rằng tri thức quản lý đến từ sách vở và những tình huống nghiên cứu.

Vì vậy, sau sáu năm, tôi rời khỏi MIT và thành lập một công ty tư vấn. Vào thời kỳ đỉnh điểm, công ty của tôi có đến 150 nhân sự làm việc tại 10 văn phòng trên toàn thế giới.

Mười năm trước, tôi đã xuất bản một cuốn sách có tên Conscious Business: How to Build Value Through Values (tạm dịch: Kinh doanh có ý thức: Cách xây dựng giá trị thông qua các giá trị). Mục đích của tôi là biên soạn những bài học mà tôi đã lĩnh hội được về những điều cần phải biết dành cho bất kỳ ai làm việc trong một tổ chức. Thế rồi cuốn sách đó bán được hơn 100.000 bản, được dịch sang hàng chục thứ tiếng và tôi nghe nói nó đã truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới.

Kể từ đó, tôi lại suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì cần có để tạo dựng và lãnh đạo một doanh nghiệp có ý thức. Là một nhà cố vấn, tôi từng trò chuyện với rất nhiều nhà quản lý, giám đốc cấp cao cùng CEO tại các công ty trên khắp thế giới về việc trở thành một nhà lãnh đạo có ý thức sẽ như thế nào và làm gì để giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong tổ chức.

Tôi rời công ty tư vấn của mình vào năm 2012 để gia nhập LinkedIn với vai trò phó chủ tịch phát triển điều hành và triết gia lãnh đạo. Công việc của tôi tại LinkedIn là giúp công ty hoàn thành sứ mệnh “kết nối các chuyên gia trên thế giới để giúp cho họ trở nên hiệu quả và thành công hơn”.

Tôi làm điều này bằng cách giúp nhân viên ở mọi cấp trong hệ thống phân cấp quản trị phát triển thành các nhà lãnh đạo “siêu việt”, các nhà lãnh đạo có đạo đức, những người thức tỉnh với nhận thức riêng của mình về sự ý nghĩa và kêu gọi những người khác theo đuổi một mục đích cao quý hơn, to lớn hơn.

Sau đó, tôi giúp các nhà lãnh đạo này truyền cảm hứng cho những người khác cùng hợp tác, nhằm theo đuổi mục đích chung ấy và duy trì sự gắn kết với nhau khi đối diện với các cam kết cạnh tranh. Đó là một công việc khác thường, ngay cả ở một nơi vốn dĩ lạ thường như Thung lũng Silicon.