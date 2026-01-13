Một cuốn truyện tranh có giá gần 400 tỷ đồng

Một bản hiếm của Action Comics No.1, ấn phẩm khai sinh Superman, vừa được bán trong giao dịch kín với mức giá kỷ lục 15 triệu USD (khoảng 394 tỷ đồng).

Một trong những ấn bản hiếm và có giá trị nhất trong lịch sử truyện tranh Mỹ vừa được bán ra với mức giá lên đến 15 triệu USD . Đó là Action Comics No.1, cuốn truyện tranh xuất bản năm 1938, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của nhân vật Superman.

Quyển truyện tranh được bán trong giao dịch kín với giá kỷ lục 15 triệu USD . Ảnh: Metropolis Collectibles Inc.

Theo thông tin từ Metropolis Collectibles và ComicConnect - hai đơn vị trung gian cho thương vụ, hiện chỉ còn chưa đến 100 bản của Action Comics No.1 tồn tại. Bản được bán lần này được đánh giá chất lượng 9.0 bởi tổ chức chuyên thẩm định truyện tranh Certified Guaranty Company, nghĩa là có tình trạng bảo quản rất tốt.

Đặc biệt, lịch sử của cuốn truyện này gắn liền với diễn viên Nicolas Cage. Ông đã mua nó với giá 150.000 USD vào năm 1996. Tuy nhiên, năm 2000, cuốn truyện bị đánh cắp khỏi nhà riêng của ông trong một bữa tiệc và chỉ được tìm thấy lại 11 năm sau trong một kho chứa tại California (Mỹ). Sau khi thu hồi tài sản, Nicolas Cage đã bán nó với giá 2,2 triệu USD .

Ông Vincent Zurzolo, Chủ tịch Metropolis Collectibles, nhận định: “Chính việc bị đánh cắp và được thu hồi đã khiến giá trị của cuốn truyện tăng lên gấp nhiều lần. Nếu nó được bán cùng bộ sưu tập còn lại của ông Cage vào thời điểm trước đó, mức giá chắc chắn không thể cao như vậy”.

Trước đó, một cuốn Superman No.1 (1939) được bán với giá 9,12 triệu USD tại một phiên đấu giá vào tháng 11/2025.

Cả người mua và người bán đều từ chối tiết lộ danh tính. Đây là bản thứ tám của Action Comics No.1 được xác nhận bán với giá trên 1 triệu USD .