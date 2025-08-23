Mô típ thời hoàng kim cứu dòng phim siêu anh hùng Hollywood

“Superman” và “Fantastic Four” cho thấy Hollywood đã thành công khi giữ nguyên nhiều tình tiết từ truyện tranh gốc, theo Variety.

Ảnh: Variety.

Mùa hè năm 2025 là thời điểm quan trọng với dòng phim siêu anh hùng. Người hâm mộ và giới phê bình đều biết số phận của hãng phim DC Studios thuộc Warner Brothers phụ thuộc vào thành công của Superman. Trong khi The Fantastic Four: First Steps cũng kiểm nghiệm thành tích của Marvel sau thời gian dài doanh thu ảm đạm.

May mắn thay, cả hai bộ phim đều nhận được sự đánh giá cao của người hâm mộ và đạt doanh thu phòng vé đáng nể. Trong khi thành công này có thể đến từ kịch bản tốt, nhân vật chính đã có sức hút và chiến lược tiếp thị rầm rộ, thì sự thành công này còn đến từ những điểm mới mà các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh chưa có trong vài thập kỷ qua. Đó là cả Superman và Fantastic Four: First Steps đều mang đến cảm giác như... xem truyện tranh.

Mô típ cũ mất sức hút

Trong Kỷ nguyên Vàng (còn gọi là thời kỳ hoàng kim) và Kỷ nguyên Bạc của dòng truyện siêu anh hùng, tương ứng vào những năm 1940 và 1960, những cuốn truyện mang đến gam màu tươi sáng, những đoạn hội thoại dí dỏm và sức mạnh của các siêu anh hùng gần như phi lý. Nhưng trong quá trình chuyển thể lên màn ảnh suốt hai thập kỷ qua, các bộ phim anh hùng thường có phong cách nghiêm túc và trưởng thành, đồng thời tìm cách điều hoà nhu cầu của người xem ở mọi lứa tuổi. Xu hướng này đạt đến đỉnh điểm vào năm 2008 với The Dark Knight của Christopher Nolan, đã nhận về nhiều lời khen ngợi hiếm có.

Mặc dù một số bộ phim như Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice và Thor: The Dark World có thể bị chỉ trích là quá u ám, nhưng sự cân bằng giữa lời thoại pha chút hài hước và hành động đỉnh cao đã chứng minh phong cách này là hiệu quả. Trong khi một vài bộ phim siêu anh hùng, chẳng hạn như Ant-Man, Shazam! và Guardians of the Galaxy có thể mang đến nhiều yếu tố hài hước hơn những phim khác, nhưng tất cả chúng vẫn mang hơi thở của thế giới thực và được sản xuất cho các rạp chiếu phim với mục tiêu tạo hiệu ứng mãn nhãn.

Sau đỉnh cao là sự thoái trào. Từ khoảng năm 2020, thể loại siêu anh hùng được cho là đã mất đi phần nào sự phổ biến. Các bộ phim không còn kiếm được nhiều tiền hoặc khơi gợi được sự cuồng nhiệt như trước.

Thành công nhờ trung thành với truyện tranh gốc

Tuy nhiên năm nay, Superman và The Fantastic Four: First Steps đã lật ngược bàn cờ.

Superman năm nay xuất hiện một chú chó. Một trong những cảnh đầu tiên cho thấy Man of Steel lăn lộn và cãi nhau với chú chó Krypton. Với độc giả truyện tranh, Krypto the Superdog đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và xuất hiện lần đầu trong Action Comics năm 1955.

Các tình tiết phim cũng được xây dựng giống một bộ truyện tranh thời kỳ hoàng kim khi khán giả thấy Superman cứu các chú sóc từ trên cây và sử dụng một số năng lực kỳ quặc của mình như hơi thở siêu năng lực. Ngoài ra, các nhân vật đều mặc trang phục giống hệt truyện tranh, từ quần đùi đỏ đến tất cả phụ kiện.

Fantastic Four: First Steps cũng có cách tiếp cận tương tự khi để nhân vật xuất hiện trong những bộ trang phục quen thuộc và trực tiếp làm theo các khung hình truyện tranh. Như một cách tri ân đến tác phẩm gốc những năm 1960, bộ phim năm nay dường như tái hiện lại bối cảnh thập kỷ đó, một thành phố New York mang phong cách pha trộn vừa tương lai vừa hoài cổ với xe hơi và robot bay.

Jille Azis, người bố trí bối cảnh của Fantastic Four, chia sẻ: “Truyện tranh Marvel gốc đã có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình nghiên cứu ý tưởng và phong cách thiết kế. Chúng tôi tham khảo rất nhiều tác phẩm của Jack Kirby và Stan Lee, Đạo diễn Matt Shakman và nhà thiết kế sản xuất Kasra Farahani đều muốn thể hiện sự kết nối trực tiếp từ truyện tranh gốc đến phong cách tương lai hoài cổ của bộ phim”.

Tuy nhiên, vượt lên trên tính thẩm mỹ và bối cảnh, hai bộ phim mang lại cảm giác giống truyện tranh phần lớn nhờ sự thể hiện nhân vật. Superman của David Corenswet cứu thế giới bằng sự lạc quan và nụ cười, không bao giờ khuất phục trước trước những lời đe dọa. Điều này hoàn toàn trái ngược với Superman của Henry Cavill với phong cách u sầu và cuối cùng giết chết kẻ thù của mình, một sự thay đổi hoàn toàn so với nhân vật truyện tranh.

Còn trong Fantastic Four, các anh hùng là một gia đình yêu thương nhau. Dù không đào sâu vào những căng thẳng nội tâm như Avengers hay Suicide Squad, Fantasic Four vẫn là một đội hoàn hảo khi tình yêu thương họ dành cho nhau hiện hữu rõ nét trong từng cảnh phim.

Vậy điều gì đã khiến dòng phim siêu anh hùng chuyển hướng sang phong cách hài hước và bám sát mô típ truyện tranh gốc của những năm 1990? Một số lý do có thể là khán giả đã chán ngán những bộ phim siêu anh hùng quá nghiêm túc và muốn điều gì đó nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang hỗn loạn như hiện nay, hay là sự bão hòa quá mức của cùng một công thức cũ.

Trong thời gian tới, liệu khán giả và độc giả có còn được tiếp tục nhìn thấy các phong cách truyện tranh siêu anh hùng trên màn ảnh nữa hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Dù vậy, sau sự thành công của Superman và Fantastic Four năm nay, có lý do để kỳ vọng vào các dự án phim sắp tới của nhà DC, như Supergirl và sau đó là Clayface, và nhà Marvel, như Spider-Man: Brand New Day và hai phần phim Avengers.