Cách nuôi dạy con có vấn đề của phụ huynh học vấn cao

Nhiều phụ huynh học vấn cao đầu tư mạnh vào kỹ năng nuôi dạy con nhưng lại thiếu sự hiện diện chân thật, vô tình khiến con cái cảm thấy ngột ngạt, xa cách.

(Từ phải sang) Bà Thân Trọng Trân Châu - nhà sáng lập Forest Link, ThS giáo dục Nguyễn Thùy Liên, ThS tâm lý Trương Nguyễn Khải Phong thảo luận về cách nuôi dạy con hiệu quả.

Sự kiện ra mắt bộ thẻ “Về nhà với nhau” và sổ nhật ký “Ngồi chơi với chính mình” diễn ra ngày 4/1 tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm của các phụ huynh. Câu hỏi "Có thật sự rằng cha mẹ tham gia càng nhiều lớp học kỹ năng nuôi dạy con thì càng tốt?" được các diễn giả tập trung thảo luận.

ThS Nguyễn Thùy Liên, người sáng lập dự án “Trường nhà hạnh phúc”, cho rằng nhiều cha mẹ đang rơi vào cái bẫy “thể hiện hình mẫu lý tưởng” thông qua hàng loạt kỹ thuật nuôi dạy con. Họ tham gia hàng loạt lớp học, từ giao tiếp tích cực đến khai vấn không nước mắt.

Chuyên gia giáo dục chia sẻ về trường hợp một người mẹ nuôi con theo "trường phái" này nhưng vẫn gặp vấn đề trong giao tiếp với con. Khi gia đình đến tham vấn, cô con gái của họ thổ lộ: “Con nói thật, mẹ con xưng mày - tao với con, chửi con còn hay hơn là 'thảo mai' như hiện nay”.

“Nếu bên trong cha mẹ là sự mệt mỏi bị kìm nén thì đứa trẻ sẽ cảm nhận được sự giả tạo. Trẻ không cần ‘thiên thần’ mà cần một người thật dám nhận sai và biết quay lại để hàn gắn”, ThS Liên nhấn mạnh.

Sổ nhật ký chánh niệm "Ngồi chơi với chính mình" và bộ thẻ "Về nhà với nhau" ra mắt ngày 4/1. Ảnh: Q.N.

ThS Trương Nguyễn Khải Phong, nhà trị liệu tâm lý và là cha của hai con gái, nhận định nhiều cha mẹ hiện nay đánh đồng tình yêu thương với sự kiểm soát. “Chúng ta hy sinh quá nhiều, đòi hỏi kết nối liên tục với con nhưng lại không nhận ra điều đó xuất phát từ nhu cầu kiểm soát chứ không phải sự hiện diện chân thật”, ông nói.

Ông kể lại trường hợp một bé gái luôn ngoan ngoãn “dạ có” nhưng thực chất chỉ quan sát sắc mặt cha mẹ để khỏi bị khiển trách. Theo ông, nếu không cảm thấy an toàn, trẻ sẽ sống trong phục tùng chứ không kết nối. “Trẻ cần được phép nói ‘không’, được khác biệt, được buồn và cả từ chối cha mẹ. Đó mới là kết nối thật sự”.

Theo các chuyên gia, điều trẻ cần nhất không phải là một cha mẹ chuẩn mực trong sách vở mà là người dám thừa nhận “mình sai”, “mình mệt” và sẵn sàng cùng con sửa chữa lỗi lầm, cùng tiến về phía trước.